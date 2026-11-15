Минфин не поддержал идею обложить налогом на сверхдоходы кредитные организации

Tекст: Катерина Туманова

«В данный момент это не соответствует предмету законопроекта. Здесь мы говорим все-таки о конъюнктурных доходах, связанных с изменением цен на мировых рынках на добытые полезные ископаемые, полезные компоненты. Те виды деятельности, которые сейчас перечисляются, соответственно, не занимаются добычей полезных ископаемых», – передает РИА «Новости» заявление Сазанова в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Замминистра напомнил, что для игорного бизнеса уровень налогообложения уже скорректирован. Организации стали плательщиками налога на прибыль, и был изменен порядок налогообложения от проведения азартных игр.

С 1 января 2026 года налоговая нагрузка букмекеров в России изменилась: был введен налог в размере 7% с разницы между ставками и выигрышами, а также налог на прибыль по ставке 25%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Сазанов сообщил также о предложении Минфина исключить добычу марганца, хрома, вольфрама и молибдена из налога на сверхдоходы.

В октябре Минфин скорректировал налог на сверхдоходы металлургов по просьбе бизнеса. В мае ведомство заявило об отсутствии планов установления налога на сверхприбыль для бизнеса.