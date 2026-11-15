Мошенники начали продавать россиянам места для регистрации брака

Аналитики МТС: Мошенники стали продавать слоты для регистрации брака

Tекст: Катерина Туманова

«Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с открытием сезона бронирования дат, времени и мест для регистрации брака в 2027 году. Злоумышленники предлагают выкупить у них подходящий по времени и месту слот под видом сотрудников ЗАГС», – приводит сообщение компании РИА «Новости».

Мошенники звонят или пишут в мессенджерах, предлагая «забронировать» дату за деньги. При согласии они отправляют ссылку для оплаты, а после получения средств исчезают.

Схема рассчитана на высокий спрос среди пар, желающих выбрать красивую дату и место.

В компании напомнили, что настоящие сотрудники ЗАГСа не звонят с предложениями выкупить слот и не принимают оплату через мессенджеры. Забронировать дату можно только через Госуслуги или лично в ЗАГСе.

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