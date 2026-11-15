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    Когда Россия добьет железнодорожное снабжение ВСУ
    Названы причины отмены саммита НАТО в 2027 году
    Захарова раскрыла правду о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова
    Топ-менеджеры США стали отказываться от знакомств из-за скандала с Хуангом
    Эстония рассмотрит вопрос закрытия границы с Россией с декабря
    ВС поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии
    Авианосец ВМС США направился в сторону Ближнего Востока
    Переводчик Путина прокомментировал свою популярность в соцсетях
    Молдавия закрыла выезд вернувшемуся лидеру Приднестровья
    15 ноября 2026, 22:41 • Новости дня

    WP: Пентагон поручил возбудить дело об утечке данных против главного стратега

    WP: Пентагон поручил завести дело об утечке против генерала Сильвии

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США поручило военным рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела за передачу секретной информации журналистам против генерала Бретта Сильвии, который до октября занимал пост начальника управления стратегического планирования Объединенного комитета начальников штабов США.

    «Администрация Трампа, значительно активизировав кампанию по борьбе с утечками информации, дала указание американским военным изучить возможность возбуждения уголовного дела против высокопоставленного генерала, которого политическое руководство Пентагона обвинило в передаче конфиденциальной информации журналистам», – пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

    Дело передано исполняющему обязанности министра армии США Адаму Телле для принятия соответствующих мер.

    Обвинения со стороны команды главы Пентагона Пита Хегсета также были направлены в Министерство юстиции, что ставит Сильвию под двойной юридический удар. До своего увольнения в октябре он занимал должность главы управления планирования и политики в Комитете начальников штабов.

    По словам представителя Пентагона Шона Парнелла, преследование военного стало частью масштабной кампании по борьбе с утечками информации в ведомстве.

     «Мы обещали найти вас, и мы не шутили», – подчеркнул Парнелл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Пит Хегсет отстранил от должности главного стратега Комитета начальников штабов генерала Бретта Сильвию. Axios сообщил, что бывшему стратегу Пентагона грозит трибунал за передачу данных об Украине.

    Бывший американский подрядчик признал вину в передаче секретных данных Эфиопии.

    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    14 ноября 2026, 16:40 • Новости дня
    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»

    The Telegraph: Обновленные «Искандеры» позволят разделить Украину по Днепру

    Украине предрекли раскол по Днепру из-за модернизированных «Искандеров»
    @ Russian Defence Ministry/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска модернизировали баллистические ракеты «Искандер», оснастив их системами самонаведения, что позволит разделить Украину по берегам Днепра, сообщает The Telegraph.

    Вооруженные силы России оснастили ракеты «Искандер» оптическими и радиолокационными головками самонаведения, что позволяет корректировать траекторию перед попаданием и эффективно обходить системы ПВО, пишет The Telegraph.

    В результате модернизации российские ракеты способны разделить Украину по берегам Днепра, нарушив транспортные связи между левобережной и правобережной частями страны.

    Ранее отставной полковник Матвийчук отмечал, что поражение Северного моста в Киеве приведет к сбоям в поставках техники, вооружения и людских ресурсов на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе военный эксперт Ян Гагин рассказал о переходе России на использование баллистических ракет для разрыва транспортных артерий.

    В прошлом месяце движение по Северному мосту через Днепр перекрыли из-за атаки российского беспилотника.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о риске лишения ВСУ западных поставок из-за ударов по мостам.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 21:22 • Новости дня
    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины

    Туск: Польша прекратит финансирование закупок американского оружия для Украины

    Туск отказался выделять средства на американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Kai Taller / Arena Akcji/A/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польша больше не будет вносить средства в программу НАТО по закупке американского вооружения для Украины, заявил премьер-министр республики Дональд Туск.

    «Я сообщил генсеку (НАТО Марку Рютте), что мы пока не будем на настоящий момент делать взносы в программу PURL – европейские деньги на американское оружие для Украины», – заявил Туск на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал TVP Info, передает ТАСС.

    Польский премьер пояснил, что такое решение обусловлено высоким дефицитом бюджета и значительными расходами на оборону страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик заявил о намерении потратить 65 млрд долларов на закупку вооружений у США.

    В августе бывший министр обороны Мариуш Блащак исключил передачу американских ракет для систем ПВО Patriot на Украину.

    В июне Варшава отказалась снабжать украинскую армию военной техникой, приобретенной на средства Евросоюза.

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    14 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Новый гибридный двигатель увеличил время полета дронов в два раза

    Российский гибридный двигатель гсу-10 увеличил время полета дронов в два раза

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель самарского предприятия «Аэрокосмические технологии» Андрей Булатов сообщил, что беспилотники с новейшим гибридным двигателем гсу-10 могут находиться в воздухе вдвое дольше аппаратов с обычным электромотором.

    Полностью электрический беспилотник схожего веса способен летать около 30 минут, тогда как новая установка позволит аппарату работать от одного до двух с половиной часов в зависимости от полезной нагрузки, передает ТАСС.

    «При прочих равных БПЛА с гсу-10 летят в два раза дольше дронов с обычным электрическим двигателем», – сказал Булатов.

    Гсу-10 представляет собой двухцилиндровый двухтактный двигатель объемом 120 кубических сантиметров мощностью 12 лошадиных сил и электрическую машину весом 2 кг. Установка получила инжекторную систему питания и электронное зажигание собственной разработки. Презентация прошла в Московском авиационном институте по итогам конкурса Up Great «Гибридный полет», призовой фонд которого составил 270 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее командир батареи БПЛА-перехватчиков с позывным Золотой рассказал о стопроцентной эффективности российских дронов-перехватчиков.

    Также новейший разведывательный дрон «Скат-220» оснастили датчиком для защиты от вражеских беспилотников.

    Кроме того, в России успешно завершились испытания демонстратора винтокрылого беспилотника с электрическими силовыми установками.

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    14 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа пройдет 19 ноября в Шэньчжэне

    Песков: Встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС пройдет 19 ноября
    @ Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    Переговоры с участием Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа пройдут 19 ноября в китайском Шэньчжэне, передает РИА «Новости».

    «Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча пройдет в Шэньчжене на полях саммита АТЭС», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев назвал логичной трехстороннюю встречу Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В субботу администрация США сообщила о возможности трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    В пятницу Россия, США и Китай продолжили согласование повестки возможной трехсторонней встречи лидеров на полях саммита АТЭС с акцентом на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

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    13 ноября 2026, 06:39 • Новости дня
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    Axios: ВСУ провалили 100% миссий из-за ограничений Starshield
    @ Joel Rivera-Camacho/Official Marine Corps Systems Command/dvidshub.net

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что американская военная спутниковая система связи Starshield систематически ограничена в скорости на всей линии фронта, что приводит к провалу военных миссий ВСУ.

    Зеленский заявил о масштабных перебоях в работе американской военной спутниковой связи Starshield, которая используется украинской армией для перехвата дронов, пишет Axios. По словам украинских чиновников, ограничения действуют три дня, из-за чего срываются все миссии беспилотников.

    «Украинские военные уже изучили ситуацию: это не случайные сбои, а систематические ограничения скорости. Мы пытаемся выяснить все обстоятельства совместно с американской стороной», – написал Зеленский в соцсети Х.

    Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник добавил, что система отключается при полете дронов на скорости выше 160 км в час.

    Зеленский отметил, что проблемы со связью начались незадолго до встречи посланников президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера и Стива Виткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX назвала ложными заявления Зеленского об ограничениях работы спутниковой связи Starshield на Украине. Представители Демократической партии США заявили о намерении выяснить причины замедления работы системы. В октябре Маск распорядился ограничить скорость работы сети Starshield для украинских войск.

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    14 ноября 2026, 14:00 • Новости дня
    Минтранс США запросил 50 млрд долларов на новую систему управления полетами
    Минтранс США запросил 50 млрд долларов на новую систему управления полетами
    @ Niyi Fote/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Министр транспорта США Шон Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением после сбоя, из-за которого вылеты самолетов по всей стране приостановили примерно на четыре часа.

    Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело общенациональный запрет на вылеты в пятницу около 16:00 по восточному времени (примерно в полночь субботы по Москве – прим. ВЗГЛЯД). В ведомстве объяснили решение чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности. Вечером ограничения сняли, пишет «New York Post».

    Сбой затронул тысячи рейсов. До сих пор неизвестно, сколько времени потребуется для полного восстановления расписания.

    По словам Даффи, причиной происшествия стал отказ устаревшего оборудования. После отмены ограничений министр заявил о необходимости профинансировать создание современной системы управления воздушным движением.

    Он напомнил, что по инициативе президента Дональда Трампа в рамках масштабного налогово-бюджетного закона на эти цели уже предусмотрели 12,5 млрд долларов. Как сообщил министр, соответствующий этап работ планируется завершить до окончания президентского срока Трампа. Однако, подчеркнул Даффи, это лишь часть необходимого финансирования, и Конгресс должен выделить остальные средства.

    Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин, в свою очередь, связал произошедшее с тем, что законодатели откладывали решение проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральное авиационное управление США объявило о снятии общенационального запрета на вылеты самолетов. Президент США Дональд Трамп заявил о непричастности хакеров или искусственного интеллекта к транспортному коллапсу. Запрет ввели из-за сбоя связи.

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    14 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    США объявили о планах встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США сообщила, что президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут провести трехстороннюю встречу на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

    Представитель американской администрации уточнил, что предполагаемая встреча глав трех государств может состояться в предстоящий четверг, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

    В Белом доме отметили, что президент США Дональд Трамп намерен использовать переговоры для обсуждения инициатив по сокращению ядерных арсеналов, однако американская сторона не ожидает выработки какого-либо конкретного соглашения по итогам контакта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным газеты South China Morning Post, Россия, США и Китай решили сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования на возможной трехсторонней встрече в Шэньчжэне.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога Путина и Трампа по украинскому урегулированию на двусторонней встрече в Китае.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

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    14 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США

    CNN: Рубио подготовил секретную записку о предполагаемом романе главы Nvidia

    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США
    @ Thomas Koehler/imago-images/Global Look Press

    Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга, на тот момент возглавлявшего Nvidia, с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Основанием стали перехваченные разведкой сообщения.

    Как сообщает CNN, американские спецслужбы весной перехватили переписку, указывавшую на роман представительницы Megaspeed с гражданином США. Его имя первоначально скрыли в разведывательных материалах в рамках стандартной процедуры защиты персональных данных американцев. Позднее по запросу должностных лиц личность раскрыли – речь шла о Дженсене Хуанге.

    Подготовленную Рубио записку направили узкому кругу высокопоставленных чиновников, в том числе в Белом доме – советник по нацбезопасности хотел, чтобы представители администрации учитывали эти сведения при взаимодействии с руководителем Nvidia.

    Документ не предназначался специально для президента Дональда Трампа, однако о ситуации ему докладывали неоднократно. В частности, по информации телеканала, в мае Рубио обсуждал с ним разведданные на борту президентского самолета.

    Элис Хуанг к весне уже несколько месяцев находилась в поле зрения Агентства национальной безопасности США. Как ранее сообщал CNN, министерства юстиции и торговли в 2024 году начали расследование в отношении Megaspeed. Оно стало частью более широкой проверки иностранных подставных компаний, подозреваемых в перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями.

    При этом возможные связи Элис Хуанг с китайскими властями остаются предметом изучения. По сведениям CNN, среди американских чиновников нет единого мнения о том, насколько убедительны доказательства ее предполагаемой вербовки Министерством государственной безопасности КНР. Трамп также отметил, что вопрос о том, была ли Элис Хуанг китайской шпионкой, остается открытым. Генпрокурор США Тодд Бланш заявил в четверг, что ни Минюст, ни он сам, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к выводам относительно ее статуса.

    Часть чиновников считает, что доступ Элис Хуанг к руководителю Nvidia и через него к Трампу сам по себе создавал контрразведывательные риски. Их беспокоила возможность влияния личных отношений на решения по сделкам, затрагивающим национальную безопасность США. Другие собеседники телеканала полагают, что внимание к предполагаемым связям женщины с Пекином заслонило более широкий вопрос – неспособность американских властей пресечь перенаправление передовых технологий в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. В четверг Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с Элис Хуанг и служебного романа с подчиненной. В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал заявления о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.

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    13 ноября 2026, 19:38 • Новости дня
    Мерц призвал Вашингтон не допустить «второго Анкориджа» на встрече с Путиным

    Мерц: В ЕС опасаются «второго Анкориджа» в свете планов встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал наличие у европейских стран серьезных опасений по поводу возможных неожиданных решений по Украине на готовящейся встрече президентов России и США.

    По словам Мерца, в Европе опасаются новых неожиданностей от США в вопросе урегулирования украинского конфликта, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    «Здесь, в Дублине, некоторые опасаются, что это может стать, так сказать, вторым моментом Анкориджа. В связи с этим я хочу еще раз озвучить наш сигнал США – пожалуйста, никаких сюрпризов», – заявил канцлер ФРГ журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества.

    Он напомнил о планах американского лидера Дональда Трампа обсудить украинский вопрос с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.

    Встреча лидеров АТЭС состоится 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. Накануне заместитель главы МИД России Сергей Рябков сообщил о продолжающейся подготовке к возможной трехсторонней встрече Путина, Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мерц допустил участие пяти государств в возможных мирных переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта.

    В четверг помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о продолжении диалога Москвы и Вашингтона на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС.

    Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по Украине.

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    13 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Главком ВСУ Драпатый лично поехал улаживать бунт боевиков «Айдара»

    Главком ВСУ Драпатый приехал в полк «Айдар» из-за бунта бойцов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому пришлось лично прибыть в расположение 24-го отдельного штурмового полка «Айдар» (признан террористическим, запрещен в России) для разрешения конфликта с бойцами, отказавшимися принимать назначенного им командира.

    Военнослужащие полка выступили с критикой решения Драпатого, передали ему список собственных кандидатов на должность командира и заявили, что не намерены принимать назначенца, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

    «Для разрешения конфликта главкому пришлось самому ехать в расположение нацистов и договариваться с ними», – сообщил собеседник агентства.

    Отмечается, что вместе с Драпатым на встречу прибыл недавно назначенный заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ полковник Шамиль Крутков. Источник добавил, что это первый случай на Украине, когда человек уровня главкома едет в расположение подразделения уровня полка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу боевики украинского полка «Айдар» направили главнокомандующему ВСУ Михаилу Драпатому ультимативный список кандидатов на должность командира подразделения.

    В сентябре командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

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    14 ноября 2026, 03:50 • Новости дня
    Трамп не стал связывать приостановку вылетов в США с кибератакой или ИИ
    Трамп не стал связывать приостановку вылетов в США с кибератакой или ИИ
    @ whitehouse.gov

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает кибератаку или действия искусственного интеллекта причиной всеобщей приостановки вылетов и транспортного коллапса в американских аэропортах.

    Об этом Трамп заявил Fox News.

    На фоне транспортного коллапса в американских аэропортах госсекретарь США Марко Рубио поздно вечером в пятницу прибыл в Белый дом, передает РИА «Новости».

    «Мы только что получили сообщение: госсекретарь Марко Рубио только что вернулся в Белый дом, что обычно не происходит так поздно вечером в пятницу. Так что они собирают всю команду вместе, чтобы убедиться, что у президента Дональда Трампа есть вся нужная информация, чтобы он мог определить курс действий для того, что необходимо сделать дальше», – сказал корреспондент Fox News Питер Дуси в прямом эфире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в американских аэропортах отменили более 4,1 тыс. рейсов и задержали свыше 10 тыс. вылетов.

    Международный аэропорт Сан-Франциско сообщил, что возобновил вылеты в тихоокеанском направлении, а из аэропорта Бостона отправились два рейса в Европу.

    США ввели запрет на вылеты во всех аэропортах страны в третий раз в истории.

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    13 ноября 2026, 03:07 • Новости дня
    Бундесвер приостановил использование дронов Quantum Systems после кибератаки

    FT: Бундесвер отказался от дронов Quantum Systems из-за кибератаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Германии приняли решение приостановить эксплуатацию беспилотников баварского оборонного стартапа Quantum Systems после выявленной кибератаки на инфраструктуру компании.

    Бундесвер принял меры предосторожности и отстранил беспилотники компании от участия в недавних военных учениях, пишет Financial Times.

    «По словам источников, это решение помешало компании – одному из самых успешных оборонных стартапов в Европе после раунда финансирования, в ходе которого ее оценили в 7 млрд евро в этом году – принять участие в недавних военных учениях», – пишет газета.

    Quantum сообщила клиентам, что вредоносный файл обновления распространялся через сервер системы наземного управления и планирования миссий QBase. В конце октября стартап выявил инцидент и заявил о нейтрализации угрозы ИТ-отделом в сотрудничестве с властями.

    В Бундесвере отказались комментировать ситуацию из соображений безопасности. Quantum Systems заявила, что не будет комментировать действия отдельных клиентов, добавив, что ее «парк оборудования работает». Компания не сообщила, кто, предположительно, стоит за атакой.

    В июле служба внутренней разведки ФРГ предупреждала о повышенном риске атак на предприятия оборонного сектора, поддерживающие Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Quantum Systems пообещала передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков. Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч.

    В 2025 году стартап увеличил выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    14 ноября 2026, 11:35 • Новости дня
    Россия призвала координировать международные усилия по борьбе с угрозой СВУ

    МИД России назвал кустарные взрывные устройства угрозой мировому сообществу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов заявил о необходимости объединения международных усилий для противодействия самодельным взрывным устройствам.

    Самодельные взрывные устройства представляют серьезную угрозу для международного сообщества и требуют скоординированного противодействия, передает РИА «Новости» сообщение Министерства иностранных дел России.

    «Российская Федерация рассматривает самодельные взрывные устройства (СВУ) в качестве серьезного вызова для международного сообщества и одной из наиболее значимых гуманитарных угроз в современном мире», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

    Константин Воронцов на конференции в Женеве отметил непредсказуемость последствий применения таких боеприпасов. По словам дипломата, кустарное производство устройств значительно усложняет процессы их обнаружения и последующей ликвидации.

    Представитель ведомства подчеркнул важность неформального обсуждения проблемы в рамках Конвенции о негуманном оружии. В докладе российской стороны была представлена информация о работе инженерных войск в Лаосе и разработке новых беспилотных систем для поиска мин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Воронцов заявил о подготовке ряда неядерных стран Европы к размещению ядерного оружия.

    Также официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны серьезно отнестись к предупреждениям Москвы о недопустимости бесконтрольного распространения ядерного оружия.

    Кроме того, внешнеполитическое ведомство сообщило о столкновении глобального режима нераспространения ядерного оружия с серьезными угрозами.

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    13 ноября 2026, 17:19 • Новости дня
    Дортмундская «Боруссия» отказалась от спонсорства концерна Rheinmetall

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда прекратит спонсорское сотрудничество с германским оборонным концерном Rheinmetall из-за критики болельщиков, заявил глава правления ФК Карстен Крамер.

    Спонсорское соглашение между клубом и концерном, истекающее 30 июня 2027 года, продлено не будет. Решение об этом ФК и Rheinmetall приняли совместно, учитывая недовольство членов клуба и части фанатов, сообщает ТАСС.

    «Мы, разумеется, в курсе, что это сотрудничество было предметом споров с самого начала. Мы знакомы с критической позицией членов и части болельщиков», – заявил Крамер.

    Трехлетний контракт был подписан летом 2024 года, он приносит клубу около 10 млн евро ежегодно. Болельщики «Боруссии» критиковали соглашение, указывая на несовместимость продажи оружия с ценностями футбольного клуба. В ноябре 2024 года члены ФК на общем собрании проголосовали против продления контракта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство обороны Румынии потребовало от немецкой компании Rheinmetall 8,7 млн евро в качестве штрафа за несвоевременную поставку модернизированных зенитных комплексов Oerlikon GDF 103.

    Ранее стоимость акций немецкого оборонного концерна на европейских торгах упала более чем на 16% после второго за год снижения годовых прогнозов.

    До этого Rheinmetall заключил контракт на поставку колесных боевых машин пехоты Schakal для вооруженных сил Германии и Нидерландов.

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