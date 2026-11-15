Оркестр турецкой певицы не получил шенгенские визы для концерта в Бельгии

Турецкая певица выступила в Бельгии без оркестра из-за отказов в шенгенской визе

Tекст: Ольга Иванова

Турецкая исполнительница Гексель провела концерт в Брюсселе лишь в сопровождении скрипачки и пианиста из-за отказа в выдаче документов ее музыкальному коллективу, передает РИА «Новости».

«Ни один из участников оркестра не смог получить визу. Мы вынуждены были почти отменить концерт, но мне такое не по нраву», – заявила певица со сцены. Видеозапись своего обращения к зрителям артистка опубликовала в социальных сетях.

На фоне визовых проблем в Турции возник теневой рынок записи в визовые центры государств Евросоюза. Специальные боты моментально выкупают открывающиеся слоты на подачу документов, после чего агентства перепродают их гражданам за 200–250 евро с человека.

По официальным данным Еврокомиссии, за 2025 год жители Турции подали более 1,26 млн заявок на шенгенские визы, уступив по этому показателю только Китаю с 1,9 млн обращений. При этом доля отказов турецким гражданам достигла почти 15%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре российские туристы столкнулись с новой мошеннической схемой при оформлении шенгенских виз.

Ассоциация туроператоров России сообщила о потере россиянами свыше 4,7 млн долларов из-за визовых отказов.

В прошлом году европейские государства одобрили около 175 тыс. разрешений на многократный въезд для отечественных туристов.