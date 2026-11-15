Хуситы заявили об ударе ракетами по аэропорту Эр-Рияда

«Наши вооруженные силы нанесли удар двумя баллистическими ракетами по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в Эр-Рияде. Операция успешно достигла поставленной цели», – заявил Сариа, передает РИА «Новости».
Ранее в воскресенье саудовская сторона сообщила о перехвате двух баллистических ракет, выпущенных хуситами в направлении Эр-Рияда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе тремя крылатыми ракетами по международному аэропорту в столице Саудовской Аравии.
В тот же день официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны трех крылатых ракет йеменских хуситов, летевших в направлении Эр-Рияда.
Во вторник движение хуситов сообщило о нанесении ударов беспилотниками и баллистическими ракетами по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.