НАТО отменила запланированный на 2027 год саммит в Албании

AP: Североатлантический альянс отменил саммит в Албании в 2027 году

Tекст: Ольга Иванова

Североатлантический альянс отказался от планов провести саммит в Албании в 2027 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Associated Press. Агентство приводит слова премьер-министра Албании Эди Рамы, который заявил: «Пока нет единого мнения о том, когда состоится саммит, точно не в 2027 году».

При этом премьер допустил, что встреча на высшем уровне может состояться в Тиране в 2028 году. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте указал на проявление «гибкости» в планировании саммитов, отметив, что следующая встреча пройдет «когда возникнет необходимость».

Отмечается тенденция к сокращению числа встреч руководства НАТО. В текущем году не состоялись традиционные октябрьские переговоры глав оборонных ведомств; аналогичная встреча не планируется и на октябрь 2027 года. В 2027 году министры иностранных дел стран альянса соберутся лишь один раз вместо обычных двух.

Внутри организации существуют разногласия по вопросам оборонных расходов, а также отсутствуют единые подходы к урегулированию ситуации на Украине и конфликту в Иране.

В апреле Reuters сообщало о планах НАТО отказаться от обязательного проведения ежегодных саммитов лидеров, чтобы избежать присутствия на них президента США Дональда Трампа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший верховный главнокомандующий НАТО в Европе Джеймс Ставридис предложил странам альянса на два года отказаться от саммитов лидеров.

Президент США Дональд Трамп назвал нечестными многомиллиардные расходы Вашингтона на защиту союзников.

Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил о риске раскола альянса из-за расходов на оборону.