Le Monde: Вашингтон выступил против обсуждения Украины на саммите АТЭС

Tекст: Ольга Иванова

Тему Украины могут не включить в повестку переговоров президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Причиной стал отдельный переговорный процесс США без участия Пекина, пишет РБК со ссылкой на газету Le Monde.

По словам американского чиновника, Китай не является частью пути урегулирования на Украине, поэтому затрагивать этот вопрос на встрече не кажется уместным.

Вместо этого Вашингтон намерен обсудить с лидерами России и Китая ситуацию вокруг Ирана. «Я думаю, что президент намерен поднять вопрос Ирана на трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и Владимиром Путиным», – заявил представитель США.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Си Цзиньпин будет председательствовать на встрече лидеров и выступит с речью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении переговоров 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

В тот же день администрация США рассказала о планах проведения трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.