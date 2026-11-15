Премьер Эстонии поручил подготовить меры на случай закрытия границы с Россией

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поручил министерству внутренних дел и аппарату правительства разработать меры на случай закрытия государственной границы с Россией. Руководитель кабмина уже обсудил эту возможность с главой эстонского МВД, передает ТАСС со ссылкой на заявление офиса премьера.
Поручение дано в связи с предотвращением поджога здания оборонной компании Threod Systems на территории Эстонии. Это предприятие занимается производством беспилотных летательных аппаратов, а также систем разведки и наблюдения.
Ранее генеральный прокурор Эстонии Астрид Ари сообщила о задержании восьмерых жителей Латвии, подозреваемых в причастности к нападению на завод Threod Systems. По словам главы надзорного ведомства, злоумышленники попытались поджечь объект в субботу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил об усилении охраны объектов критической инфраструктуры после попытки поджога предприятия.
Государственный прокурор Эстонии Гарди Андерсон сообщил о задержании в Латвии предполагаемых виновников пожара на объекте оборонного предприятия Milrem Robotics в Таллине.