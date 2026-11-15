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    15 ноября 2026, 17:57 • Новости дня

    При пожаре в жилом доме на востоке Москвы пострадал человек

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате возгорания личных вещей в квартире на востоке Москвы пострадал один человек, еще троих жильцов удалось спасти, сообщили в столичном главке МЧС.

    Инцидент произошел в многоквартирном жилом доме № 18, расположенном на Халтуринской улице. В одной из квартир загорелись личные вещи и предметы мебели, после чего на место прибыли экстренные службы. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщает Главное управление МЧС по Москве в Max.

    Для обеспечения безопасности людей пожарные применили специальные спасательные устройства. С их помощью удалось вывести трех жильцов с вышележащих этажей здания. Несмотря на успешную спасательную операцию, один человек получил травмы в результате происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два человека пострадали при пожаре в многоквартирном доме на улице Полбина.

    В четверг три человека погибли в результате возгорания в жилом доме на улице Алтайской.

    В прошлом месяце столичный главк МЧС сообщил о спасении четырех человек при ликвидации огня в квартире на Новинском бульваре.

    13 ноября 2026, 12:57 • Новости дня
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Журналист-международник и политтехнолог Сергей Заворотный, известный как пресс-секретарь бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, лишился руки в результате взрыва автомобиля в Чертаново.

    У пострадавшего также диагностировали ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени, передает Telegram-канал «Моя Москва».

    На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.

    Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, до 2004 года работал в аппарате Госдумы, а после 2014 года занимал должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.

    В результате взрыва пострадал журналист Сергей Заворотный.

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    13 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы

    При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный

    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате взрыва автомобиля Toyota на Кировоградской улице на юге Москвы серьезно пострадал журналист Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова.

    Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.

    По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник сообщил о гибели военного при взрыве автомобиля в поселке Шушары в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

    Военный эксперт Юрий Кнутов расценил случившееся как начатую украинскими властями охоту на российских офицеров.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного

    Азаров: Пострадавший при взрыве в Москве Заворотный в критическом состоянии

    Азаров рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве Заворотного
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавший при взрыве машины в Москве бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный находится в критическом состоянии, сообщил сам Азаров.

    «К большому сожалению, состояние, в котором он находится сейчас, достаточно критичное», – сказал Азаров в эфире телеканала «Россия 24». Его цитирует РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-депутат Рады Олег Царев назвал вероятных организаторов покушения на Заворотного.

    Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство.

    Журналист лишился руки в результате взрыва.

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    13 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц

    Дептранс: Парковка на некоторых улицах Москвы станет дешевле с 18 января

    Дептранс Москвы анонсировал изменение парковочных тарифов на ряде улиц
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    С 18 января 2027 года на ряде улиц в Северном административном округе Москвы снизятся тарифы на платную парковку, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

    На ряде улиц в районах Головинский, Западное Дегунино, Савеловский, Ховрино и Дмитровский парковка станет дешевле, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный дептранс.

    «Сейчас эти стоянки заполняются менее чем наполовину, и снижение тарифа поможет повысить спрос на места. Стоимость пониженного тарифа также будет проиндексирована до 50 рублей в час», – заявили агентству в пресс-службе.

    Эти меры позволят сбалансировать нагрузку на улицы и избежать длительной парковки одних и тех же автомобилей на востребованных участках. Кроме того, в ноябре и декабре 13 парковок со шлагбаумом в ВАО, ЗАО, ЦАО, ЮВАО, ЮЗАО и ТиНАО будут переведены в режим обычных уличных стоянок из-за повышенного спроса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичный департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку с 17 декабря.

    В мае Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок.

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    13 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ

    Собянин сообщил о 44 сбитых на подлете к Москве дронах с полуночи

    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала суток силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Силами ПВО Минобороны отражена атака еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбиты 44 дрона,

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников. Российские системы ПВО уничтожили еще 15 дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.


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    14 ноября 2026, 10:39 • Новости дня
    В Москве произошла стрельба

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На одной из столичных улиц в субботу в первой половине дня раздались звуки стрельбы, об этом сообщают телеканалы.

    Происшествие случилось на Ботанической улице, сообщает РЕН-ТВ.

    На видеозаписи зафиксировано, что неизвестные стреляли в воздух из окон автомобиля.

    Подробности не сообщаются.

    Ранее в Челябинске столкнулись два автомобиля Lada, аварии предшествовала погоня со стрельбой.

    В апреле в Красноярске сотрудники ДПС после погони со стрельбой остановили пьяного водителя.

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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня
    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Позже стало известно, что по факту гибели трех человек в результате пожара на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)», - сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

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    12 ноября 2026, 21:57 • Новости дня
    Бывший зампред общества «Динамо» осужден за мошенничество

    Экс-зампред московского отделения общества «Динамо» Михалевский получил пять с половиной лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тушинский суд Москвы приговорил бывшего первого заместителя председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо» Владимира Михалевского к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве с недвижимостью.

    Михалевского признали виновным в двух эпизодах мошенничества на сумму почти 100 млн рублей (1,2 млн долларов), передает ТАСС. «Кроме того, судом удовлетворены иски потерпевшей стороны на общую сумму почти 100 млн рублей», – сообщил агентству участник процесса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гособвинение попросило суд приговорить Владимира Михалевского к шести с половиной годам лишения свободы.

    В понедельник суд ужесточил меру пресечения бывшему первому заместителю председателя столичного отделения спортивного общества «Динамо», переведя его с домашнего ареста под стражу.

    Ранее представители потерпевшей стороны потребовали перевести в СИЗО Владимира Михалевского из-за пропусков судебных заседаний.

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    14 ноября 2026, 15:08 • Новости дня
    Женщина с ребенком пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

    Прокуратура: Женщина и ее дочь пострадали при пожаре в жилом доме в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    Прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Полбина, в результате которого пострадали два человека.

    В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь, которые в настоящее время доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи, сообщили в прокуратуре Москвы.

    Нагатинская межрайонная прокуратура взяла на контроль процесс установления всех обстоятельств данного происшествия.

    Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты проводимой процессуальной проверки, включая установление точных причин возникновения огня в жилом здании.

    «По предварительным данным, в качестве одной из причин пожара в многоэтажном здании на улице Полбина рассматривается поджог», – передает РИА «Новости» слова информированного источника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека. В понедельник два человека погибли при возгорании в двухкомнатной квартире на Очаковском шоссе. В прошлом месяце столичный главк МЧС сообщил о спасении четырех человек при пожаре на Новинском бульваре.

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    14 ноября 2026, 15:16 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении трех вражеских беспилотных летательных аппаратов.

    «Уничтожены три вражеских беспилотника», – сообщил градоначальник в Max.

    Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 47 летевших к городу дронов.

    В четверг общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло 31.

    В тот же день средства ПВО сбили еще три направлявшихся в сторону Москвы аппарата.

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    14 ноября 2026, 01:33 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    Собянин сообщил об уничтожении системой ПВО беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Система ПВО уничтожила три беспилотника, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА», – сообщил мэр Москвы в Max.

    Сотрудники экстренных служб прибыли на место падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу БПЛА также атаковали Москву.

    В четверг силы ПВО тоже отразили атаку беспилотников на столицу.

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    13 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве почти 60 дронов ВСУ за три часа

    Собянин: ПВО сбила 59 украинских дронов на подлете к Москве за три часа

    Tекст: Катерина Туманова

    Системы ПВО уничтожили 59 украинских дронов, направлявшихся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале Max.

    «Восемь БПЛА уничтожено ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он за несколько минут до полуночи.

    Всего за три часа, с 21:00 четверга, было сбито 59 украинских дронов на подлете к Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг Собянин сообщил об отражении атаки пяти беспилотников, летевших на Москву. Позже он заявил об уничтожении еще 15 аппаратов. Затем общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31.

    Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский вечером четверга ввели ограничения на полеты.

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    14 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Симпозиум «Создавая будущее» собрал в Москве участников из 109 стран

    Международный симпозиум «Создавая будущее» в Москве посетили 8 тыс. участников

    В Москве завершил работу III Международный симпозиум «Создавая будущее», в котором приняли участие более 8 тыс. человек из 109 государств.

    Мероприятие прошло 12–13 ноября в Национальном центре «Россия» по поручению президента Владимира Путина. Глава государства направил участникам приветственный адрес, отметив высокий международный статус события и значимость предлагаемых решений. Официальный старт работе дал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

    «Приглашаем авторов, представителей разных профессий, стран и культур поделиться своими взглядами на будущее человечества. В новом цикле сосредоточимся на человеке в новом мире», – заявил Орешкин, объявляя о старте заявочной кампании третьего сезона конкурса эссе Открытого диалога.

    Программа включала свыше 40 лекций и дискуссий в рамках трех треков: «Человек и ценности», «Прогресс» и «Культура и искусство». Ключевым событием стал II Музейный конгресс с участием представителей 83 российских и зарубежных музеев. Впервые работало Игровое лобби «Катка будущего», посвященное геймингу.

    Участники симпозиума обсудили баланс инноваций и традиций, а также анонсировали запуск в 2027 году Школы юного мастера для знакомства молодежи с народными промыслами. Прошла Арт-резиденция «Всемирная сеть: код культуры», объединившая художников из пяти стран.

    Завершилось мероприятие вручением II Всероссийской литературной премии в области научной фантастики, на которую претендовали более 120 произведений.

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    14 ноября 2026, 21:02 • Новости дня
    Мужчину в Москве задержали за попытку устроить пожар для убийства бывшей жены

    Tекст: Вера Басилая

    Столичная полиция задержала 38-летнего мужчину, который поджег двери тамбура в многоквартирном доме на улице Полбина, где проживает его бывшая жена, что привело к госпитализации нескольких человек.

    Сотрудники патрульно-постовой службы района Печатники по горячим следам задержали 38-летнего москвича, подозреваемого в поджоге приквартирного тамбура в многоквартирном доме на улице Полбина, сообщает МВД.

    В результате устроенного мужчиной пожара обгорели стены и двери шести квартир, а также произошло сильное задымление. Несколько жильцов дома были госпитализированы.

    Выяснилось, что задержанный является бывшим мужем одной из жительниц пострадавших квартир. Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы взяла под контроль выяснение обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Полбина, в результате которого пострадали два человека.

    В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали женщина и ее несовершеннолетняя дочь, которые в настоящее время доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

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    14 ноября 2026, 09:15 • Новости дня
    Дождь в ночь на 14 ноября стал самым сильным в Москве за осень

    Дождь в Москве в ночь на 14 ноября стал самым сильным за осень

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дождь, прошедший в Москве в ночь на субботу, оказался самым сильным за текущую осень, выпало 28% месячной нормы осадков, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «Дождь ночью 14 ноября, о котором так много говорили накануне, состоялся, правда, не столь страшный, как пугали. Категории сильный он достиг лишь на части Подмосковья. В Москве, на ВДНХ, выпало 14 миллиметров, а за процесс – 15 миллиметров, что составляет 28% от месячной нормы. Этот дождь стал самым сильным за текущую осень», – приводит слова Поздняковой РИА «Новости».

    Она отметила, что осадки продолжались с 18 часов пятницы до 6 часов субботы, а порывы ветра достигали 15 метров в секунду.

    «В 3 часа ночи атмосферное давление составило 731,7 миллиметра ртутного столба, а затем начался его рост, и дождь пошел на убыль», – добавила Позднякова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил о вероятном выпадении до 15 миллиметров осадков в Москве в ночь на субботу.

    Ранее около 50% месячной нормы осадков спрогнозировали в Москве с 13 по 14 ноября.

    В тот же день синоптики предупредили о семибалльном шторме с порывами ветра до 15 метров в секунду и резком снижении атмосферного давления в столице 13 ноября.

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