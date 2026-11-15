Силы ПВО Ирана сбили израильский беспилотник на западе страны

Иранские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат израильского производства Orbiter 4 в провинции Хамадан на западе страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.
«Беспилотник Orbiter 4 был сбит в районе города Нахаванд в провинции Хамадан», – говорится в заявлении сил ПВО Западного Ирана.
В последние несколько месяцев Тегеран регулярно сообщает о сбитых беспилотниках в южных регионах республики и в зоне Ормузского пролива. В большинстве случаев уничтоженные аппараты принадлежали США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом силы противовоздушной обороны Ирана перехватили легкий разведывательный беспилотник США.
В том же месяце ПВО Ирана сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper над городом Эндимешк.
В мае иранские системы ПВО уничтожили израильский беспилотник над Хормозганом.