Иранские ученые создали отечественный термоядерный реактор

IRIB: В Иране скоро введут в эксплуатацию первый термоядерный реактор

Tекст: Ольга Иванова

В Иране готовят к запуску первую установку термоядерного синтеза, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB.

«Первая в Иране установка термоядерного синтеза, которая предназначается для многих отраслей производства, в особенности для электроэнергетики и медицины, скоро будет введена в эксплуатацию», – заявил Эслами.

При этом он не уточнил, о каком именно виде термоядерной установки идет речь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о решении Тегерана не вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны.

Во вторник глава канадского МИД Анита Ананд сообщила о возобновлении санкций в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе.

В понедельник телеканал Al Arabiya передал информацию о подготовке Вашингтона и Тегерана к обсуждению возвращения инспекторов Международного агентства по атомной энергии в Иран.