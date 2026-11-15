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    Россия заработала на газовых ошибках Европы
    СМИ: Китай исключил несколько тем из переговоров с Россией и США
    Захарова раскрыла правду о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова
    Названа причина авиационного коллапса в США
    Самолет-разведчик США заметили у границ России
    Операция «Медвежий угол» привела к исчезновению военных ВСУ
    Макрон призвал ЕС заявить России о послевоенных приоритетах
    Байден раскритиковал Зеленского в мемуарах
    Эстония предупредила о закрытии границы с Россией
    15 ноября 2026, 16:46 • Новости дня

    В МИД сообщили об отправке узников украинских пыточных на передовую

    Мирошник: Из узников украинских пыточных сформировали аналоги штрафбатов

    В МИД сообщили об отправке узников украинских пыточных на передовую
    @ Wolfgang Schwan/Anadolu/Reuters Connect

    Tекст: Дарья Григоренко

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что людям, попавшим в украинские пыточные, грозит отправка на передовую, получение тяжелых увечий или гибель от побоев.

    По его словам, жертв тайных пыточных на Украине часто используют для показательных штрафных работ или забивают до смерти, передает РИА «Новости».

    «Часто за пребыванием в таких пыточных следуют показательные наказания в виде штрафных работ. Их могут отправить в виде копачей на передовую рыть окопы. Осужденных отправляют на передовую копать окопы под непрерывными обстрелами, фактически формируя из них аналоги штрафбатов. Если человеку везет, он выживает, если нет – гибнет под очередным ударом», – сказал Мирошник.

    Дипломат добавил, что в других случаях человека сильно калечат, после чего он физически не может нести службу, поэтому жертву комиссуют и отправляют домой. Третьим вариантом исхода он назвал избиение задержанного до смерти и последующее внесение его в списки пропавших без вести.

    По словам Мирошника, семья погибшего может узнать о его реальной судьбе только в том случае, если кто-то из сослуживцев или самих исполнителей преступления решит признаться в месте тайного захоронения тела. Он подчеркнул, что этот маховик издевательств строго запрещен международным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник призвал граждан Украины добиваться наказания для организаторов пыточных.

    В четверг Родион Мирошник заявил об одинаково жестоком отношении к российским военнопленным и провинившимся украинцам в тайных тюрьмах.

    В среду дипломат сообщил о признании западными странами существования пыточных на Украине лишь под жестким нажимом.

    15 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Более 15 тыс. заявок поступило на третий поток программы «Время героев»

    Tекст: Дарья Григоренко

    С момента открытия регистрации на третий поток президентской программы «Время героев» для участников спецоперации заявки подали более 15 тыс. человек.

    О новом этапе программы, ориентированном на ветеранов СВО без высшего образования, было объявлено по поручению Владимира Путина. Участникам предстоит пройти ускоренное обучение и освоить компетенции в сфере государственного и муниципального управления за три года, сообщается на официальном сайте проекта.

    «На линии боевого соприкосновения немало ребят, у которых нет законченного высшего образования. И для них, для этой категории наших бойцов, мы тоже должны создать необходимые условия, чтобы они могли реализовать свои способности на гражданской службе. Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора, для того чтобы они получили практический опыт», – поставил задачу глава государства на совещании с членами Правительства РФ.

    Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил, что новый поток дает возможность получить государственный диплом и реализовать себя на гражданской службе.

    Кириенко отметил, что запускается третий поток программы «Время героев», который специально предназначен для участников и ветеранов СВО без высшего образования.

    «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе. У ребят теперь есть возможность пройти отбор и обучение, а по итогам курса получить государственный диплом. Не случайно президент подчеркнул, что герои специальной военной операции – это новая элита страны», – подчеркнул Кириенко.

    Алексей Комиссаров, ректор Президентской академии, заявил, что образовательная программа для третьего потока будет существенно отличаться. По его словам, участникам предстоит пройти ускоренную программу высшего образования за три года.

    «Будущим студентам предстоит изучить принцип работы органов власти, освоить современные инструменты государственного управления и научиться оценивать последствия управленческих решений. Уверен, что многие из них обладают важными лидерскими качествами, умеют действовать в условиях высокой ответственности. Мы хотим помочь им развить эти способности и получить профессию, с которой они смогут быть полезны своей стране», – прокомментировал он.

    Отбор на программу продлится до 25 января 2027 года. Кандидатам предстоит пройти оценку на основе их боевых заслуг, тестов, эссе и собеседований.

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    15 ноября 2026, 01:58 • Новости дня
    Военные ВСУ после российской операции «Медвежий угол» объявлены пропавшими
    Военные ВСУ после российской операции «Медвежий угол» объявлены пропавшими
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После операции российских войск «Медвежий угол» в Харьковской области начали появляться некрологи и объявления о поиске пропавших украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    «Начинают всплывать некрологи и посты о поиске пропавших без вести украинских военнослужащих, уничтоженных в районе проведения операции «Медвежий угол»», – говорится в сообщении.

    Особенно серьезные потери понес первый пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины, передает РИА «Новости».

    Украинские подразделения располагались в населенных пунктах Варваровка, Николаевка, Рубленое, Нестерное, Крейдянка, Красный Яр, Потихоново, Лошаково, Комиссарово, Широкое, Черняков и Березники в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выведенной на доукомплектование в Чугуев 151-й бригаде Вооруженных сил Украины началось массовое дезертирство после операции российских войск «Медвежий угол».

    Министерство обороны России сообщило об освобождении 28 населенных пунктов и уничтожении 1810 бойцов ВСУ российскими военными в ходе операции «Медвежий угол».

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    15 ноября 2026, 02:24 • Новости дня
    Стали известны подробности конфликта на свадьбе в Махачкале, где погиб Давудов

    Участники конфликта в Махачкале не были знакомы и поссорились на свадьбе

    Tекст: Антон Антонов

    Участники конфликта на свадьбе в Махачкале, в результате которого погиб самбист Вацилов Давудов, ранее не были знакомы и поссорились прямо на торжестве, сообщили в правоохранительных органах республики.

    «По предварительной информации, конфликт между участниками произошел именно на свадьбе. Слово за слово ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бронзовый призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов получил огнестрельное ранение в банкетном зале Махачкалы и скончался в больнице.

    Правоохранительные органы Дагестана задержали подозреваемого в его убийстве.

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    15 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    @ Liam McBurney/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву в 2017 году добровольно употреблял алкоголь и сам просил добавки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

    Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

    Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

    В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.

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    15 ноября 2026, 01:31 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европе необходимо четко обозначить, в том числе для России, свое видение послевоенного устройства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Нам необходимо пойти дальше и четко заявить – в том числе и россиянам, – чего мы хотим для послевоенного периода. Нам также следует определить, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов в плане обеспечения долгосрочной безопасности Европы», – написал Макрон в Х.

    По его словам, цель Франции и ее партнеров – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжить совместную работу над укреплением общей системы безопасности для Европы. Он считает, что Украина «играет ключевую роль в НАТО, в составе которой должна иметь полноправное место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал продолжить финансирование Украины.

    Макрон заявил о необходимости выработать единое видение целей Европы перед назначением специального посланника для переговоров с Россией и выразил готовность сам заняться этим вопросом.

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    15 ноября 2026, 04:04 • Новости дня
    Мединский заявил о восстановленной правде о подвиге 28 панфиловцев

    Мединский: Реальная картина подвига 28 панфиловцев давно восстановлена

    Мединский заявил о восстановленной правде о подвиге 28 панфиловцев
    @ Александр Авилов/Агентство «Москва»

    Tекст: Антон Антонов

    Реальная картина подвига 28 панфиловцев давно восстановлена, а споры вокруг них носят исключительно идеологический характер, заявил помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Отношение к истории в стране за последние годы значительно изменилось в сторону искренности и правды, заявил Мединский в «Максе».

    «Вы думаете, вокруг 28, Зои, Матросова ведутся споры серьезных историков? Нет! Споры эти имеют смысл не научный, а идеологический», – подчеркнул Мединский.

    По его словам, попытки поставить под сомнение подвиги предков являются борьбой за право диктовать аудитории свои ценности, которые расходятся с народными.

    Председатель Российского военно-исторического общества напомнил, что реальная картина подвига 28 панфиловцев давно восстановлена, снят соответствующий фильм и рассекречено дело контрразведки «Смерш» с многочисленными подробностями. Он добавил, что к 85-летию подвига общество открыло выставку и подготовило материалы для школьных уроков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Мединский сообщил о введении в школах обязательного предмета по изучению родного края.

    В декабре 2018 года Мединский сообщил о новых доказательствах подвига 28 панфиловцев; по его словам, были обнаружены документы, свидетельствующие о достоверности боя, о котором всегда говорили как о символе.

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    15 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Глава парламента Крыма объяснил загранпоездки Зеленского страхом

    Константинов: Зеленский боится возвращаться на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский проводит большую часть времени за рубежом из-за страха перед гражданами Украины и опасений за свою власть, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Владимир Зеленский боится возвращаться на Украину, поэтому находится большую часть времени за границей под предлогом командировок, передает РИА «Новости» заявление главы крымского парламента Владимира Константинова.

    «Но подлинная причина в том, что он боится возвращаться на Украину, боится встречи с простыми украинцами, чьих родных отправил на смерть, заставив воевать за чужие интересы. У Зеленского руки по локоть в крови, и ему вовек не отмыться от этого», – сказал Константинов.

    Кроме того, глава парламента Крыма считает, что Зеленский не доверяет своему окружению и опасается политических и националистических группировок, которые хотят отстранить его от власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военный эксперт Виталий Киселев заявил о бегстве Владимира Зеленского с Украины из-за страха государственного переворота.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о наличии на Украине сил для смены власти.

    Владимир Константинов заявил о баснословном состоянии Владимира Зеленского от украинского конфликта.

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    15 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Грузия высмеяла отказ Молдавии от российского газа

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об ожидании ухудшения энергетического положения в Молдавии после отказа этой республики от российского газа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По его словам, в отличие от Молдавии, Грузия не выполняет бездумно все указания Брюсселя и проводит «независимую, правильную экономическую политику», что «принесло ей в 2026 году рост экономики в 7,2% против 1,5% в Молдавии».

    «Несколько дней назад президент Молдавии гордо сообщила о полном отказе от российского газа и его приобретении в ЕС. Все это было бы хорошо, если бы не одна деталь – в 2021 году для потребителей в Молдавии стоимость газа составляла за кубометр примерно 25 центов, а сейчас составляет 1,45 центов, – сказал он. – В Грузии же и тогда, и сейчас население платит за кубометр 21 цент, во много раз меньше, чем в Молдавии».

    «Независимость – это не только место на карте. Главная ценность в том, когда ты можешь без внешних вмешательств и опираясь на национальные интересы проводить политику, приносящую конкретные плоды для твоего населения», – сказал Шалва Папуашвили.

    «Это и есть преимущество независимости, что мы никогда не должны уступить», – заявил председатель парламента Грузии.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса в республике.

    Грузия в прошлом году получила из России 886 млн кубометров природного газа, что составило почти 28% от общих потребностей страны.

    В 2021 году Грузия закупила из России 397 млн кубометров, таким образом, поставки российского газа в Грузию за пять лет увеличились в 2,2 раза. Остальной газ Грузия получает из Азербайджана.

    По прогнозам министерства экономики и устойчивого развития, на 2026 год запланировано потребление на уровне 3,34 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Молдавии Майя Санду объявила о полном прекращении закупок российского газа на фоне энергетического кризиса.

    Также отказ от российского газа назвали основной причиной энергетического кризиса в стране.

    Кроме того, спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявил о намерении Кишинева продолжить закупки российского топлива через европейских посредников.

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    15 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    FT назвала причину авиационного коллапса в США

    FT: Массовый сбой авиасообщения в США произошел из-за старой техники и интриг

    FT назвала причину авиационного коллапса в США
    @ JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Причиной массовой задержки рейсов в США стали политические интриги и ветхость инфраструктуры, при этом министр транспорта Шон Даффи признал использование диспетчерами технологий 1970-х годов, сообщили СМИ.

    В результате сбоя в телекоммуникационных системах Федерального управления гражданской авиации США (FAA) были задержаны или отменены более 15 тыс. рейсов. Критическая уязвимость американской инфраструктуры стала следствием пренебрежения со стороны республиканцев и демократов, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

    Министр транспорта страны Шон Даффи связал коллапс с плановыми работами по замене старых медных проводов на оптоволокно. Он признал, что диспетчеры во многих узлах до сих пор полагаются на технологии 1970-х годов, включая бумажные полоски с данными. Министерство объявило об отказе от дискет в центрах управления воздушным движением всего за неделю до масштабного сбоя.

    «Объемы выделяемых средств определяются не реальными потребностями, а налоговой политикой, из-за чего ситуация в системе продолжает ухудшаться», – заявил бывший чиновник FAA Уильям Восс.

    На фоне инфляции и роста пассажиропотока выделенные Конгрессом 12,5 млрд долларов означают фактическое сокращение бюджета, а обсуждения модернизации часто сводятся к спорам о новых диванах и тренажерных залах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральное авиационное управление США объявило о снятии общенационального запрета на вылеты самолетов.

    Глава ведомства призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.

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    15 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    WSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах назвал Владимира Зеленского капризным и недостаточно благодарным, сообщили СМИ.

    «В наших личных беседах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не таким благодарным, как я ожидал», – написал он. Выдержки из книги Байдена «Обещай мне, Америка», которая появится в продаже 17 ноября, приводит The Wall Street Journal, передает «Российская газета».

    Байден отметил, что актерское прошлое помогло Зеленскому, но в личном общении он производил неоднозначное впечатление. Раздражение вызывали постоянные требования дополнительного оружия и финансирования.

    Кроме того, Байден рассказал, что после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году он отказался подписать письмо, позволяющее новой администрации начать прямые переговоры с Россией до инаугурации, чтобы не давать карт-бланш на «капитуляцию за счет Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал отставку Зеленского условием для дипломатического урегулирования конфликта.

    В пятницу спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

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    15 ноября 2026, 15:54 • Новости дня
    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море

    Каллас: Военные ЕС досмотрели в Средиземном море танкер под флагом Зимбабве

    Каллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море
    @ kajakallas

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о досмотре военными ЕС в Средиземном море танкера Midag, который якобы связан с Россией.

    Силы ЕС из состава военно-морской операции EUNAVFOR MED IRINI высадились на борт танкера, подозреваемого в принадлежности к российскому «теневому флоту», передает РИА «Новости» со ссылкой на пост Каллас в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Танкер Midag шел под флагом Зимбабве, следует из данных сервисов отслеживания судов ShipFinder и VesselTracker. Москва ранее называла подобные действия Запада в отношении судов «пиратством XXI века».

    Военно-морская операция ЕС IRINI была создана в марте 2020 года для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Впоследствии ее задачи расширили, включив наблюдение за подозрительной деятельностью в Средиземном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV Sun в Средиземном море.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью.

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    15 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС

    Призывники в Москве получили право служить в войсках беспилотных систем

    Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках БПС
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил, что призывающиеся на срочную службу жители столицы получили право взамен нее заключить специальный годовой контракт с войсками беспилотных систем.

    Жители российской столицы теперь вправе подписать годовой контракт для прохождения службы в войсках беспилотных систем вместо стандартного призыва. Об этом ко Дню призывника рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев ТАСС.

    «Призыв в Москве стал заметно более «технологичным». Отчасти потому, что столица пилотирует новшества. Появилась альтернатива обычной «срочке»: граждане, подлежащие призыву, вправе поступить на службу в войска беспилотных систем по специальному годовому контракту взамен срочной службы – она засчитывается за призывную», – рассказал Локтев.

    По словам комиссара, военкоматы ведут отбор на должности операторов, инженеров и техников беспилотников. Приоритет при отборе получают кандидаты, имеющие опыт в радиоэлектронике, IT-сфере, радиотехнике и авиамоделизме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее студент московского вуза МИРЭА Дмитрий Баранов подписал годовой контракт с Минобороны для прохождения службы в войсках беспилотных систем.

    Также военное ведомство заявило о частом уходе российской молодежи в академические отпуска ради добровольного заключения контрактов с подразделениями беспилотников.

    Кроме того, министерство сообщило о старте приема заявлений на службу по годовому контракту в новых подразделениях Войск беспилотных систем.

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    15 ноября 2026, 00:30 • Новости дня
    Платформа Mechazilla впервые поймала корабль Starship компании SpaceX
    Платформа Mechazilla впервые поймала корабль Starship компании SpaceX
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания SpaceX впервые смогла вернуть космический корабль Starship на специальную платформу Mechazilla на базе в Техасе, сообщает SpaceX.

    «Mechazilla ловит Starship! Поздравляем всю команду SpaceX с этим невероятным достижением!» – говорится в комментарии к соответствующему видео в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX запустила ракету-носитель Starship в испытательный полет из Техаса для отработки контролируемого захвата второй ступени.

    В субботу SpaceX не смогла вернуть ускоритель Super Heavy на стартовую площадку.

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    15 ноября 2026, 12:10 • Новости дня
    Средства ПВО России сбили свыше тысячи украинских беспилотников

    Минобороны: Военные Российской Федерации сбили 1065 беспилотников ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Средства противовоздушной обороны в ходе проведения специальной военной операции уничтожили 1065 беспилотников и снаряд системы HIMARS, сообщили в Минобороны России.

    За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили 1065 украинских беспилотников самолетного типа, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиабомбы, сообщает Минобороны России.

    Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также военным аэродромам. Удары пришлись по цехам производства беспилотников, местам их запуска, складам боеприпасов и пунктам дислокации украинских войск в 149 районах.

    Подразделения группировок войск «Центр» и «Восток» продолжили активные наступательные действия и продвижение в глубину обороны противника на территории Донецкой народной республики, Запорожской и Днепропетровской областей. В то же время бойцы группировок «Север», «Запад», «Юг» и «Днепр» улучшили положение по переднему краю и заняли более выгодные рубежи.

    Совокупные потери украинской стороны за сутки составили более 1100 военнослужащих. Вооруженные силы России также уничтожили десятки автомобилей, боевые бронированные машины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и несколько станций радиоэлектронной борьбы противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Минобороны сообщили о вручении государственных наград военнослужащим войск радиационной, химической и биологической защиты.

    В четверг ведомство отчиталось о поражении формирований украинских войск в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

    Российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик «Сокол-3» для уничтожения целей противника на Днепропетровском направлении.

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