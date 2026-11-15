Американский самолет-разведчик четыре часа летал у границ России

Американский самолет-разведчик четыре часа патрулировал границы России

Tекст: Ольга Иванова

Самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» и направился на север. Воздушное судно облетело Калининградскую область, затем направилось в сторону Эстонии вдоль границ прибалтийских государств с Россией и Белоруссией, передает РИА «Новости».

По состоянию на 15:37 мск самолет завершил облет и направился обратно. Борт пролетел над территорией Польши.

Самолет переоборудован американской компанией Leidos из бизнес-джета под нужды радиолокационной разведки. В военной модификации он получил название Artemis II. Его регулярно используют для полетов вокруг Калининградской области и над Черным морем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самолет-разведчик США Bombardier Artemis II около пяти часов осуществлял патрулирование у границ России.

В четверг такой же самолет около четырех часов вел патрулирование, вылетев с авиабазы в Румынии.

В среду самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более девяти часов находился над нейтральными водами Черного моря.