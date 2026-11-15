Суд взыскал с блогера Насти Кош долг за интернет-рекламу

Суд взыскал с блогера Кош 14 тыс. рублей долга за интернет-рекламу

Tекст: Ольга Иванова

Суд удовлетворил заявление ведомства о выдаче судебного приказа на эту сумму в полном объеме. Кроме того, певица должна будет уплатить госпошлину в размере 8 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

В соответствии с российским законодательством распространители онлайн-рекламы с 1 апреля 2025 года должны перечислять в бюджет 3% от квартального дохода. Эти средства направляются на поддержку разработчиков отечественного софта. Контролирует выплаты Роскомнадзор.

По информации сервиса «Яндекс Музыка», у Насти Кош более 300 тыс. слушателей в месяц, а общая аудитория ее каналов на платформах YouTube, Likee, TikTok, «ВКонтакте» превышает 40 млн подписчиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца суд в Коми по заявлению Роскомнадзора взыскал с блогера Игоря Синяка долг по обязательным отчислениям за рекламу.

В прошлом месяце суд в Петербурге отменил судебный акт о взыскании с блогера Анны Семак аналогичного долга.

В октябре арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области вынес решение о взыскании с певицы и блогера Александры Беляковой более 45 тыс. рублей в пользу ведомства.