Американский самолет-разведчик облетел границы Калининградской области

Tекст: Ольга Иванова

Воздушное судно вылетело с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 09:40 мск, направилось на север вдоль белорусско-польской границы и примерно в 12:00 мск приступило к облету Калининградской области, передает РИА «Новости».

Самолет Artemis II представляет собой бизнес-джет, переоборудованный американской компанией Leidos для радиолокационной разведки. Подобные воздушные суда регулярно применяются для полетов близ Калининградской области, а также над Черным морем в районе Крыма и южных территорий России.

В Москве неоднократно обращали внимание на беспрецедентную активность НАТО у западных границ страны и выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД России подчеркивали готовность к равноправному диалогу, условием которого должен стать отказ Запада от милитаризации континента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около пяти часов патрулировал границы России в районе Калининградской области.

В четверг аналогичный самолет провел у российских границ около четырех часов.

В среду самолет-разведчик НАТО курсировал над нейтральными водами Черного моря более девяти часов.