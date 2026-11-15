В Москве таксист насмерть сбил двух пешеходов на Юго-Восточной хорде

«Утром на ЮВХ водитель автомобиля Kia совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на проезжей части», – сообщила прокуратура в Max.
В результате аварии женщина и мужчина скончались на месте. Прокуратура Южного административного округа контролирует ход доследственной проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в результате столкновения четырех автомобилей в Новой Москве погиб один человек.
В прошлом месяце на западе Москвы в аварии с мотоциклом погибла женщина-пассажир.
В прошлом году в Новой Москве водитель такси сбил насмерть пешехода при движении задним ходом.