  • Новость часаКаллас заявила о досмотре военными Евросоюза танкера в Средиземном море
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия заработала на газовых ошибках Европы
    СМИ: Китай исключил несколько тем из переговоров с Россией и США
    Захарова раскрыла правду о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова
    Названа причина авиационного коллапса в США
    Самолет-разведчик США заметили у границ России
    Операция «Медвежий угол» привела к исчезновению военных ВСУ
    Макрон призвал ЕС заявить России о послевоенных приоритетах
    Байден раскритиковал Зеленского в мемуарах
    Эстония предупредила о закрытии границы с Россией
    15 ноября 2026, 13:10 • Новости дня

    Иран назвал Россию и Китай своими стратегическими партнерами

    МИД Ирана назвал Россию и Китай стратегическими партнерами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай являются стратегическими партнерами Ирана, между странами налажен близкий контакт, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Исламской республики Исмаил Багаи.

    «Мы находимся в близком контакте и с Россией, и с Китаем. Китай и Россия являются нашими стратегическими партнерами и хорошо знают наши позиции», – заявил Багаи.

    Так представитель МИД Ирана ответил на вопрос об отношении Тегерана к возможной встрече президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

    Встреча лидеров трех стран может пройти на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. О проработке возможной встречи сообщали замглавы МИД России Сергей Рябков и помощник президента Юрий Ушаков.

    США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что Тегеран ответил своими атаками. Несмотря на затишье в конфликте, он остается неурегулированным, существуют риски возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о достижении договоренности о проведении встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

    В тот же день администрация США подтвердила возможность проведения трехсторонней встречи на полях саммита АТЭС.

    В пятницу стало известно о планах России, США и Китая сосредоточиться на теме ограничения использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Комментарии (10)
    15 ноября 2026, 13:13 • Новости дня
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    Захарова напомнила о просьбах Джонсона налить еще водки на обеде с Лавровым
    @ Liam McBurney/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Москву в 2017 году добровольно употреблял алкоголь и сам просил добавки, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Бывший глава британского правительства пожаловался на главу МИД России Сергея Лаврова, который якобы заставлял его пить водку у раскаленного камина в ходе попытки наладить отношения с Москвой в 2017 году, пишет «Комсомольская правда».

    Представитель российского дипведомства опровергла эти заявления. «Он мог выбрать вино, которое стояло перед ним. Но выбрал накушаться по вкусу. Помню я тот обед. Джонсон постоянно просил налить еще», – рассказала Захарова.

    Позднее британскую делегацию возглавила Лиз Трасс, которая также попыталась привнести атмосферу английского паба в особняк Морозова, чем вызвала удивление у присутствующих на приеме мужчин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае официальный представитель МИД России Мария Захарова связала заявления британских законодателей о руке Кремля с ценами на алкоголь в парламенте.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства указала на популярность запрещенных веществ среди высокопоставленных европейских политиков.

    В апреле Москва назвала бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона вернувшимся на место преступления злодеем.

    Комментарии (7)
    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    В парламенте Эстонии призвали исключить Россию из переговоров по Украине

    Эстонский депутат Михкельсон призвал не пускать Россию на переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не должна принимать участия в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

    «Переговоры о прекращении войны в Европе необходимы. Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия <…> не должна иметь места за столом переговоров», – приводит его слова РИА «Новости».

    Михкельсон отметил, что лидеры США и Европы вместе с Украиной должны определять пути укрепления архитектуры евроатлантической безопасности, основой которой является НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью странами на возможных мирных переговорах с Россией.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условием участия стран ЕС в переговорах их реальную готовность способствовать урегулированию.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы.

    Комментарии (2)
    14 ноября 2026, 21:23 • Новости дня
    Принц Саудовской Аравии посетил Чечню

    Принц Саудовской Аравии прибыл в Чечню и осмотрел район имени Путина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о прибытии в республику с рабочим визитом государственного министра Саудовской Аравии принца Турки ибн Мухаммеда ибн Фахда Аль Сауда.

    Государственный министр и член Совета министров Саудовской Аравии прибыл в республику с рабочим визитом и осмотрел строящийся район Грозного, передает РИА «Новости».

    В аэропорту принца встретили руководитель региона и посол Саудовской Аравии в России Сами Мохаммед Альсадхан.

    «Первым делом вместе с принцем посетили новый район имени президента России Владимира Путина», – написал Кадыров.

    Для саудовской делегации организовали экскурсию по строящемуся району, рассказали о ходе работ и продемонстрировали проекты будущих объектов инфраструктуры. По оценке руководителя региона, увиденное произвело на зарубежных гостей приятное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы МИД России Александр Алимов обсудил с послом Саудовской Аравии Сами Мухаммедом Ас-Садханом конфликт вокруг Йемена. В сентябре президент России Владимир Путин отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии республики.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 01:46 • Новости дня
    Танкеры подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе
    Танкеры подорвались на минах и загорелись в Ормузском проливе
    @ US Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Ормузском проливе два танкера подорвались на морских минах и загорелись, сообщили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана.

    Танкеры, по данным иранских военных, нарушили установленный запрет на проход по данному району, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Press TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер к востоку от Ормузского пролива получил повреждения и загорелся в результате подрыва на морской мине.

    В пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе и загорелись.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе после подрыва на мине

    КСИР: Супертанкер с нефтью затонул в Персидском заливе из-за подрыва на мине

    Tекст: Ольга Иванова

    В южных водах Персидского залива пошел ко дну подорвавшийся на морской мине супертанкер с более чем 2 млн баррелей нефти на борту.

    Супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, затонул в южной части Персидского залива после подрыва на морской мине. Второе судно, следовавшее по неразрешенному Ираном маршруту в Ормузском проливе, загорелось, передает ТАСС.

    «Один из этих кораблей – супертанкер, перевозивший более 2 млн баррелей нефти, – после взрыва и очень сильного пожара затонул в южных водах Персидского залива», – сообщили в отделе по связям с общественностью военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    В ведомстве уточнили, что оба танкера при поддержке американской армии пытались тайно пройти по южному маршруту пролива с отключенными системами опознавания. Местным рыбакам рекомендовали соблюдать осторожность, чтобы не наткнуться на затонувшее судно, а судоходным компаниям и экипажам запретили приближаться к закрытой зоне Ормузского пролива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу нефтяной танкер получил повреждения в результате подрыва на морской мине к востоку от Ормузского пролива.

    В пятницу Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана сообщили о подрыве двух танкеров.

    Во вторник третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 07:51 • Новости дня
    Иран ударил беспилотниками по радару ПВО США в Бахрейне

    Tекст: Антон Антонов

    Беспилотники поразили радиолокационную станцию системы ПВО США на военной базе в Бахрейне, заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

    «КСИР заявил, что шесть беспилотников атаковали РЛС ПВО США на военной базе в Бахрейне», – говорится в сообщении Press TV.

    По данным КСИР, удар по объекту ПВО США стал ответом на враждебные действия американской стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Корпус стражей исламской революции заявил о нанесении удара по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне.

    Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 08:32 • Новости дня
    Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в США

    МИД: Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в Майами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия приступила к формированию делегации для участия в декабрьском саммите «Группы двадцати» в Майами, сообщил посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Начали формирование соответствующей делегации. О том, кто ее возглавит, официально объявим», – заявил дипломат РИА «Новости».

    Саммит лидеров стран – членов G20 пройдет в США 14-15 декабря. Россия собирается участвовать в этой встрече и активно готовится к ней, добавил Бердыев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил о начале работы над лидерской декларацией саммита G20 в Майами.

    Также в МИД заявили о подтверждении Россией статуса ведущего поставщика энергоресурсов на встрече глав МИД G20.

    Первый день встречи министров иностранных дел стран G20 в Атланте прошел при усиленных мерах безопасности.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 09:19 • Новости дня
    Израиль передал США данные о подготовке Ираном покушения на Трампа

    Israel Hayom: Израиль передал ЦРУ данные о подготовке Ираном покушения на Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Разведка «Моссад» передала ЦРУ информацию о намерении Ирана атаковать президента США Дональда Трампа и высокопоставленных чиновников его администрации.

    Израиль в очередной раз передал американской разведке данные о якобы угрозе со стороны Тегерана в адрес руководства США, пишет Israel Hayom. Утверждается, что «Моссад» предоставил эту информацию по запросу разведывательных агентств Соединенных Штатов.

    Ранее Израиль уже несколько раз предупреждал Вашингтон о готовящихся планах покушения на Трампа, однако ЦРУ не смогло независимо подтвердить эти сведения, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters. По данным The Washington Post, американские разведчики скептически отнеслись к переданной Израилем летом информации о готовящемся покушении.

    Посол Ирана в России Казем Джалали опровергал заявления о подготовке Тегераном покушений на президента США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министр финансов США Скотт Бессент переехал на военную базу из-за угроз для его жизни со стороны Ирана.

    Также израильский 12-й канал сообщил о передаче США предупреждения о якобы намерении Ирана устранить Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре.

    Кроме того, президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал вымыслом Израиля сообщения о подготовке покушения на Трампа.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 08:58 • Новости дня
    Посол России сравнил ситуацию в Ливии с анархией в Европе

    Посол РФ в Ливии Аганин назвал обстановку в стране лучше, чем в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Ливии Айдар Аганин заявил, что ситуация в североафриканской стране значительно улучшилась, в то время как в ряде европейских столиц царит анархия.

    «В Ливии сохраняются разногласия, но есть реальное улучшение. Если кто-то интересуется ситуацией в Ливии, то нельзя сказать, что страна живет в состоянии войны», – заявил Аганин РИА «Новости».

    Дипломат добавил, что обстановка в государстве неидеальна, но гораздо лучше, чем в некоторых других странах. «Да, иногда происходят стычки, но стоит посмотреть, какая анархия творится в ряде европейских столиц», – подчеркнул он.

    В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Поддерживаемое ООН базируется в Триполи. На востоке страны функционирует кабмин, который поддерживает ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу посол России в Ливии Айдар Аганин сообщил о планах возобновить работу генерального консульства в Бенгази.

    Правительство Ливии одобрило возвращение российских дипломатов в город.

    Ранее председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи выразил надежду на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 08:40 • Новости дня
    Уганда выразила готовность к совместным с Россией космическим исследованиям

    Уганда объявила о планах исследовать Луну и Венеру вместе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр в администрации президента Уганды Азиимве Джонард заявил о планах развития космической программы совместно с Россией.

    Уганда планирует развивать свою космическую программу в сотрудничестве с Россией и готова участвовать в исследованиях Луны и Венеры. В ближайший месяц запланирована встреча с российской стороной для обсуждения возможных проектов, передает ТАСС.

    «Мы хотим понять, как именно Уганда может сотрудничать с Россией для развития в сфере космоса. Но мы уже находимся в процессе обсуждения того, как Россия может помочь Уганде развить эту сферу», – отметил министр Азиимве Джонард.

    Опыт Российской академии наук в разработке программ исследования Луны и Венеры будет передан Уганде. «Это тот самый опыт, который будет передан Уганде, чтобы мы могли работать вместе и оценивать наши возможности», – добавил он, подчеркнув, что две страны «точно собираются работать вместе» в космической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов назвал лунную АЭС России колоссальным прорывом в освоении космоса.

    Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал лунную электростанцию одной из главных целей развития отрасли.

    Кроме того, стало известно об установке российского спектрометра на индийскую станцию для исследования Венеры.

    Комментарии (22)
    15 ноября 2026, 16:57 • Новости дня
    Иранские ученые создали отечественный термоядерный реактор

    IRIB: В Иране скоро введут в эксплуатацию первый термоядерный реактор

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что местные ученые смогли создать первый отечественный термоядерный реактор, который скоро будет введен в эксплуатацию.

    В Иране готовят к запуску первую установку термоядерного синтеза, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское гостелевидение IRIB.

    «Первая в Иране установка термоядерного синтеза, которая предназначается для многих отраслей производства, в особенности для электроэнергетики и медицины, скоро будет введена в эксплуатацию», – заявил Эслами.

    При этом он не уточнил, о каком именно виде термоядерной установки идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил о решении Тегерана не вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны.

    Во вторник глава канадского МИД Анита Ананд сообщила о возобновлении санкций в отношении 11 иранских компаний за их предполагаемое участие в ядерной программе.

    В понедельник телеканал Al Arabiya передал информацию о подготовке Вашингтона и Тегерана к обсуждению возвращения инспекторов Международного агентства по атомной энергии в Иран.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 14:35 • Новости дня
    Лавров сообщил о позитивных оценках переговоров в Абу-Даби

    Лавров: Участники переговоров в Абу-Даби позитивно оценили итоги встречи

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участники трехсторонних переговоров в Абу-Даби позитивно оценили их итоги, за исключением Владимира Зеленского.

    Как уточнил Лавров, все участники прошедших в Абу-Даби переговоров между Россией, США и Украиной позитивно оценили состоявшуюся встречу, сообщают «Вести».

    «Оценки были позитивные. Я сейчас не беру в расчет Зеленского. Он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены», – подчеркнул он в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на переговорах в Абу-Даби предложений о выходе стран из НАТО.

    Во вторник Лавров сообщил о планах обсудить гарантии коллективной безопасности на трехсторонней встрече.

    В понедельник глава российского внешнеполитического ведомства отметил намерение посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 12:46 • Новости дня
    Израильская полиция арестовала шпионившего на Иран сторонника «Хезболлы»

    Полиция Израиля: Житель севера страны попал под арест за шпионаж на Иран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-служба полиции Израиля сообщила об аресте местного жителя Висама Авада, который по идеологическим мотивам собирал и передавал разведданные иранским спецслужбам.

    В Израиле задержали жителя поселка Мазраа за шпионаж в пользу иранской разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

    «В ходе совместной операции Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля был арестован житель северной части страны, выполнявший фотосъемку и разведывательные миссии для иранских разведывательных служб. Сегодня ему будет предъявлено серьезное обвинение», – сообщили в правоохранительных органах.

    По данным ведомства, Висам Авад самостоятельно связался с иранской разведкой через мессенджер и предложил свои услуги без денежного вознаграждения. Отмечается, что мужчина выражал поддержку ливанскому движению «Хезболла» и действовал по идеологическим мотивам.

    Задержанный фотографировал стратегические объекты, военные базы и полицейские участки, а также передавал кураторам документацию и координаты. В последние годы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке в Израиле арестовали десятки граждан по обвинениям в работе на спецслужбы Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащих Армии обороны Израиля обязали удалить модули Wi-Fi из кондиционеров на военных базах из-за возможных иранских кибератак.

    Ранее власти Ирана казнили двух местных жителей за сотрудничество с израильской разведкой.

    Также израильская полиция задержала супругов с перепиской от предполагаемого иранского куратора.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2026, 14:50 • Новости дня
    WP: Бывший глава Nvidia Хуанг занялся поиском преемника на пост гендиректора

    Tекст: Ольга Иванова

    Покинувший компанию Nvidia со скандалом Дженсен Хуанг участвует в поисках своего преемника на пост генерального директора, сообщает Washington Post.

    Бывший генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг после скандального ухода в отставку принимает участие в подборе своего преемника и уже связался как минимум с одним кандидатом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    Издание подчеркивает, что система управления в корпорации находилась в сильной зависимости от Хуанга: около 60% сотрудников подчинялись ему напрямую. Поиск нового руководителя осложняется отсутствием председателя в совете директоров и тем фактом, что оба сына экс-главы занимают высокие посты в компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу совет директоров Nvidia не подтвердил выбор агентства для поиска нового руководителя.

    В пятницу американское издание Axios назвало 11 возможных преемников основателя корпорации.

    В четверг генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.

    Комментарии (0)
    Главное
    Мединский заявил о восстановленной правде о подвиге 28 панфиловцев
    Грузия высмеяла отказ Молдавии от российского газа
    SpaceX впервые поймала корабль «механическими руками»
    Стали известны подробности конфликта на свадьбе в Махачкале, где погиб Давудов
    В Крыму объяснили боязнь Зеленского возвращаться на Украину
    Буйнов попал в базу данных украинской разведки
    В РАН признали неспособность Земли защититься от астероидов