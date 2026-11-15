Израильская полиция арестовала шпионившего на Иран сторонника «Хезболлы»

Полиция Израиля: Житель севера страны попал под арест за шпионаж на Иран

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Израиле задержали жителя поселка Мазраа за шпионаж в пользу иранской разведки, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской полиции.

«В ходе совместной операции Службы общей безопасности (ШАБАК) и полиции Израиля был арестован житель северной части страны, выполнявший фотосъемку и разведывательные миссии для иранских разведывательных служб. Сегодня ему будет предъявлено серьезное обвинение», – сообщили в правоохранительных органах.

По данным ведомства, Висам Авад самостоятельно связался с иранской разведкой через мессенджер и предложил свои услуги без денежного вознаграждения. Отмечается, что мужчина выражал поддержку ливанскому движению «Хезболла» и действовал по идеологическим мотивам.

Задержанный фотографировал стратегические объекты, военные базы и полицейские участки, а также передавал кураторам документацию и координаты. В последние годы на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке в Израиле арестовали десятки граждан по обвинениям в работе на спецслужбы Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащих Армии обороны Израиля обязали удалить модули Wi-Fi из кондиционеров на военных базах из-за возможных иранских кибератак.

Ранее власти Ирана казнили двух местных жителей за сотрудничество с израильской разведкой.

Также израильская полиция задержала супругов с перепиской от предполагаемого иранского куратора.