Топ-менеджеры начали привлекать детективов для защиты от шпионажа на свиданиях

WSJ: Топ-менеджеры наняли элитных свах для защиты от промышленного шпионажа

Tекст: Дарья Григоренко

Руководители крупных компаний начали обращаться к детективам, консультантам по безопасности и элитным свахам для защиты от шантажа, утечек информации и попыток промышленного шпионажа через романтические связи, пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal (WSJ).

Защита личной жизни топ-менеджеров превратилась в отдельный бизнес со стоимостью услуг от 75 тыс. до 500 тыс. долларов. Основательница компании Linx Dating Эми Андерсен организует подбор партнеров для представителей технологической отрасли, при этом кандидаты проходят проверку и подписывают соглашения о неразглашении. Для проведения встреч используются нестандартные решения: консьерж-служба Knightsbridge Circle нанимала массовку для свидания пары в ложе на стадионе, а инвестор Елена Нуньес поручала арендовать жилье, чтобы скрыть домашний адрес.

Специалисты тщательно проверяют потенциальных партнеров. Консультант по безопасности Дон Авив получает 4 тыс. долларов за изучение соцсетей и судебной истории кандидатов. Одним из самых опасных сценариев он называет «медовые ловушки», когда в романтические отношения вовлекают ради денег или корпоративных секретов.

Риски личных связей серьезно рассматриваются в технологических компаниях. В частности, Дженсен Хуанг покинул посты президента и гендиректора Nvidia на фоне сообщений о внебрачных отношениях с Элис Хуанг. Американские спецслужбы подозревают женщину в сотрудничестве с китайской разведкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях бывшего главы Nvidia Дженсена Хуанга с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг.