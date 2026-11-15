FT: Массовый сбой авиасообщения в США произошел из-за старой техники и интриг

Tекст: Дарья Григоренко

В результате сбоя в телекоммуникационных системах Федерального управления гражданской авиации США (FAA) были задержаны или отменены более 15 тыс. рейсов. Критическая уязвимость американской инфраструктуры стала следствием пренебрежения со стороны республиканцев и демократов, пишет РБК со ссылкой на Financial Times.

Министр транспорта страны Шон Даффи связал коллапс с плановыми работами по замене старых медных проводов на оптоволокно. Он признал, что диспетчеры во многих узлах до сих пор полагаются на технологии 1970-х годов, включая бумажные полоски с данными. Министерство объявило об отказе от дискет в центрах управления воздушным движением всего за неделю до масштабного сбоя.

«Объемы выделяемых средств определяются не реальными потребностями, а налоговой политикой, из-за чего ситуация в системе продолжает ухудшаться», – заявил бывший чиновник FAA Уильям Восс.

На фоне инфляции и роста пассажиропотока выделенные Конгрессом 12,5 млрд долларов означают фактическое сокращение бюджета, а обсуждения модернизации часто сводятся к спорам о новых диванах и тренажерных залах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Федеральное авиационное управление США объявило о снятии общенационального запрета на вылеты самолетов.

Глава ведомства призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.