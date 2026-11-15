Суд в Нижнем Новгороде приговорил американца к восьми годам колонии

Гражданин США получил восемь лет колонии в Нижнем Новгороде за мошенничество

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно материалам суда, Багиров последние несколько лет жил в Нижегородской области. Он не работал и не имел дохода. Фигурант предложил теще и семье брата супруги переехать в США и больше года выманивал у них деньги на решение проблем с посольством и оформлением документов, похитив более 4 млн рублей, передает РИА «Новости».

Кроме того, Багиров обманул случайных знакомых, представляясь успешным американским бизнесменом и предлагая перегнать автомобили из США в Россию по низким ценам. Он брал средства на расходы, но обязательства не исполнил. Ущерб по этим эпизодам составил более 2 млн рублей.

В суде Багиров подтвердил получение денег, но отрицал введение потерпевших в заблуждение. Суд в Нижнем Новгороде приговорил его к восьми годам колонии. Решение уже вступило в силу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее управляющую нижегородскими модельными агентствами осудили на семь лет условно за обман 411 человек.

Вдова участника спецоперации из Нижегородской области передала мошенникам 11 млн рублей.

Кроме того, суд в Нижнем Новгороде приговорил гражданина США к восьми годам колонии за хищение миллионов рублей у родственников и знакомых.