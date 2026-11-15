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    15 ноября 2026, 11:05 • Новости дня

    Полиция во Франции задержала более 200 человек на протестах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правоохранительные органы Франции задержали 219 участников субботних протестных акций, сообщило Министерство внутренних дел страны.

    Как уточнили в МВД Франции, всего в стране прошло 137 демонстраций, в которых приняли участие около 106 тыс. человек, пишет РИА «Новости».

    Отмечается, что только в Париже число участников акций протеста достигло 24 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже и Нанте произошли столкновения между полицейскими и участниками манифестаций против роста стоимости жизни.

    В ходе акции в Париже задержали 22 человека, включая троих несовершеннолетних.

    В начале месяца на аналогичных протестах французские полицейские задержали 448 человек.

    15 ноября 2026, 01:31 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европе необходимо четко обозначить, в том числе для России, свое видение послевоенного устройства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Нам необходимо пойти дальше и четко заявить – в том числе и россиянам, – чего мы хотим для послевоенного периода. Нам также следует определить, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов в плане обеспечения долгосрочной безопасности Европы», – написал Макрон в Х.

    По его словам, цель Франции и ее партнеров – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжить совместную работу над укреплением общей системы безопасности для Европы. Он считает, что Украина «играет ключевую роль в НАТО, в составе которой должна иметь полноправное место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал продолжить финансирование Украины.

    Макрон заявил о необходимости выработать единое видение целей Европы перед назначением специального посланника для переговоров с Россией и выразил готовность сам заняться этим вопросом.

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    14 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    Филиппо назвал встречу Путина, Си и Трампа одним из важнейших событий начала XXI века
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предстоящая встреча лидеров России, Китая и США на саммите АТЭС в Шэньчжэне станет одним из важнейших событий начала XXI века, заявил лидер французской партии «Патриоты», кандидат в президенты Франции Флориан Филиппо. По его мнению, Франция сама лишила себя возможности участвовать в обсуждении нового мирового порядка, взяв курс на конфронтацию с Россией.

    Филиппо сравнил встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа с Ялтинской конференцией. «Но Франции там не будет», – подчеркнул политик. Он напомнил, что после Второй мировой войны Шарль де Голль добился для Франции влиятельного положения на мировой арене, передает ТАСС.

    По оценке Филиппо, нынешние власти республики растеряли это наследие. Политик призвал Париж признать ошибочность прежнего курса и возобновить диалог и торговлю с Москвой.

    Филиппо также высказался за участие Франции в переговорах по Украине и европейской безопасности в качестве постоянного члена Совбеза ООН. По его мнению, к обсуждению должны присоединиться и другие европейские страны, поскольку ни одно государство или представитель Еврокомиссии не может говорить от имени всей Европы.

    «На самом деле нас там нет, потому что мы сами этого хотим. Потому что с самого начала мы отказываемся от любых мирных переговоров», – заявил Филиппо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о возможном назначении Эммануэля Макрона переговорщиком.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать специальным посланником Европы на переговорах с Россией. Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о возможности присоединения европейских государств к мирным переговорам по Украине после пробуждения у них совести.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    15 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    Макрон потребовал продолжить финансирование Украины
    Макрон потребовал продолжить финансирование Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Продолжение финансирования Украины отвечает интересам ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммитов в Дублине.

    Макрон в X сообщил, что ситуация на Украине стала центральной темой переговоров в Дублине, где лидеры обсуждали две приоритетные задачи – помощь Киеву в прохождении зимы и выработку «справедливого и прочного мира» для Европы.

    «Те, кто хочет ограничить средства Украины, в глубине души желают принудить ее к несправедливому миру, к долговременной уязвимости, а значит, и к уязвимости Европы. Это дух поражения. Это рецепт для следующей войны. Это не может быть позицией Франции», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей переговоров в Абу-Даби.

    Макрон заявил о необходимости для Европы выработать единое видение целей перед назначением специального посланника для переговоров с Россией по Украине.

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    14 ноября 2026, 17:31 • Новости дня
    В Париже началось шествие против роста цен и насилия полиции
    В Париже началось шествие против роста цен и насилия полиции
    @ Benoit Tessier/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    В Париже тысячи участников крупной акции против повышения цен и насилия со стороны правоохранительных органов начали шествие от площади Республики к площади Нации.

    Колонны манифестантов, несущих флаги и транспаранты, выдвинулись с площади Республики в направлении площади Нации под бой барабана. В шествии принимают участие тысячи человек, передает РИА «Новости».

    Накануне министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес отмечал, что на 14 ноября по всей стране запланировано проведение от 50 до 60 протестных акций.

    Массовые выступления охватили французские города с середины сентября. Изначально на улицы парижских пригородов вышли старшеклассники с требованиями улучшить состояние школ, однако позднее их поддержали недовольные ростом цен, и волнения перекинулись на другие регионы.

    Самой масштабной стала общенациональная демонстрация 17 октября, собравшая, по оценкам МВД, около 550 тыс. манифестантов. Для разгона толпы правоохранительным органам пришлось применять водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская полиция применяла слезоточивый газ против протестующих в Лионе, пытаясь разогнать колонну манифестантов, недовольных ростом цен.

    Сенатор Владимир Джабаров назвал первопричиной беспорядков во Франции провалы президента Эммануэля Макрона в миграционной и социальной политике.

    СМИ писали, что Макрону подготовили тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца.

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    15 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова иронично ответила Макрону о членстве Украины в НАТО

    Захарова сравнила слова Макрона об Украине в НАТО с «экспертизой» Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости вступления Украины в НАТО.

    «Думаю, это заявление достойно экспертизы [главы евродипломатии Каи] Каллас», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.

    В среду председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус исключил вступление Украины в Европейский союз в ближайшие 10 лет.

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    14 ноября 2026, 19:44 • Новости дня
    Французский политик Филиппо порвал флаг ЕС и призвал к отставке Макрона

    Кандидат в президенты Франции Филиппо порвал флаг ЕС на митинге в Париже

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, баллотирующийся в президенты Франции, разорвал флаг Евросоюза и потребовал отставки Эммануэля Макрона в ходе массовой манифестации в Париже.

    Филиппо бросил разорванное полотнище на землю и заявил о необходимости выхода Франции из ЕС. При этом толпа протестующих скандировала призывы к отставке Макрона, передает РИА «Новости».

    Над колонной манифестантов развевались французские флаги, участники акции пели «Марсельезу». Параллельно в Париже проходит демонстрация против роста цен и жестких действий полиции. Накануне глава МВД Франции Лоран Нуньес сообщил, что в субботу по всей стране состоится около 50–60 протестных акций.

    Массовые волнения начались во Франции в середине сентября, когда на улицы парижских пригородов вышли старшеклассники, требовавшие улучшить состояние школ. Впоследствии к ним присоединились недовольные подорожанием жизни граждане, и протесты охватили другие регионы. Самая крупная акция прошла 17 октября и собрала около 550 тыс. человек. Полиция применяла для разгона толпы слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил об изоляции Европы на мировой арене из-за позиции по отношению к России.

    В начале месяца участники манифестации против роста стоимости жизни в коммуне Гап сожгли чучело президента страны Эммануэля Макрона.

    В прошлом месяце Филиппо призвал главу государства уйти в отставку на фоне масштабных беспорядков.

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    14 ноября 2026, 21:41 • Новости дня
    Дзюдоист Ринер назвал поддержку Макрона «поцелуем смерти»

    Дзюдоист Ринер назвал поддержку Макрона в свой адрес поцелуем смерти

    Tекст: Вера Басилая

    Французский дзюдоист Тедди Ринер, баллотирующийся в президенты страны, назвал слова поддержки президента Франции Эммануэля Макрона в свой адрес «поцелуем смерти».

    Ринер заявил, что решение участвовать в выборах принимал самостоятельно и не ассоциирует себя ни с одной политической партией, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

    «Меня зовут Тедди Ринер, и я придерживаюсь собственных убеждений», – подчеркнул дзюдоист.

    Ранее Макрон положительно оценил решение Ринера баллотироваться на пост главы государства, назвав его «великим чемпионом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Тедди Ринера назвали кандидатом против лидера фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    В понедельник самый титулованный в истории дзюдоист объявил о выдвижении кандидатуры на выборах президента Франции в 2027 году.

    В сентябре спортсмен подвергся расистской травле после слов о крайне правых политиках.

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    13 ноября 2026, 12:38 • Новости дня
    Во Франции арестовали особняк украинского бизнесмена Жеваго за 40 млн долларов

    В Париже арестовали особняк украинского бизнесмена Жеваго

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Особняк украинского бизнесмена Константина Жеваго стоимостью 40 млн долларов арестован в Париже по запросу офиса генерального прокурора страны в рамках дела о растрате.

    В Париже по запросу украинских правоохранительных органов наложен арест на недвижимость бизнесмена Константина Жеваго, передает ТАСС со ссылкой на офис генпрокурора Украины.

    Стоимость арестованного особняка оценивается в 40 млн долларов. Данная мера применена в рамках расследования уголовного дела о растрате 113 млн долларов банка «Финансы и кредит».

    По информации украинской прессы, в настоящее время Жеваго проживает во Франции, власти которой ранее отказались выдать его Киеву. На Украине против предпринимателя введены санкции и возбужден ряд уголовных дел, в частности о даче взяток судьям Верховного суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для генерала СБУ Сергея Дуки.

    В прошлом месяце суды в Испании наложили обеспечительные меры на квартиру и виллу украинского блогера Анатолия Шария.

    В мае суд арестовал недвижимость под Киевом по делу об отмывании средств с участием экс-главы офиса президента Андрея Ермака.

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    14 ноября 2026, 20:11 • Новости дня
    Полиция в Париже и Нанте применила водометы и дубинки против протестующих

    В Париже и Нанте произошли столкновения полиции с участниками протестов

    Tекст: Вера Басилая

    Во французских городах Париж и Нант произошли ожесточенные столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и участниками манифестаций против роста стоимости жизни.

    На парижской площади Нации полицейские начали разгонять манифестантов дубинками, в результате чего один из участников акции получил ранение в бедро, передает РИА «Новости».

    В Нанте для разгона несанкционированной демонстрации правоохранители задействовали водометы и слезоточивый газ. На улицы в центре города вышли до 2 тыс. человек, протестующих из-за увеличения стоимости жизни.

    Накануне префектура департамента Атлантическая Луара запретила проведение шествий в центральной части Нанта. Масштабные выступления во Франции начались в середине сентября с требований школьников, к которым позднее присоединились недовольные повышением цен граждане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эммануэля Макрона в ходе манифестации в Париже. В понедельник сенатор Владимир Джабаров назвал причиной беспорядков во Франции провалы главы государства в миграционной и социальной политике.

    До этого сообщалось, что для Макрона подготовили тайный бункер под Парижем на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

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    13 ноября 2026, 13:53 • Новости дня
    Песков не стал комментировать слухи о Макроне как переговорщике по Украине

    Песков объяснил отказ обсуждать назначение Макрона переговорщиком по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения прессы о возможном назначении французского лидера Эммануэля Макрона переговорщиком по Украине от Европы из-за противоречивости поступающей информации.

    «Мы не знаем, что это за информация. Сейчас каждый час приходит информация, где называют совершенно разные кандидатуры, поэтому пока у нас нет возможности что-то конкретно говорить», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он ответил на вопрос об оценке кандидатуры Макрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на скорое проведение нового этапа переговоров с участием делегаций России, США и Украины.

    В четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности стать переговорщиком с Россией от Европы.

    В прошлом месяце Песков сообщил о неучастии европейских стран в переговорах по украинскому урегулированию.

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    13 ноября 2026, 10:21 • Новости дня
    Макрон подал новый иск на журналистку за слухи о рождении его жены мужчиной

    Politico: Макрон подал иск в США к журналистке Оуэнс из-за слухов о поле жены

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит начали судебную тяжбу против американской журналистки Кэндис Оуэнс из-за распространения теории заговора о поле первой леди.

    Французский лидер и его жена обвинили Кэндис Оуэнс в распространении клеветнических утверждений, что Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, пишет Politico.

    Оуэнс посвятила этой теме серию выпусков своего подкаста, которые собрали более 30 млн просмотров на YouTube. В своих материалах она опиралась на расследование французского публициста Ксавье Пуссара, чья книга о первой леди Франции разошлась тиражом до 100 тыс. экземпляров.

    Первый иск на 250 страниц чета Макрон подала в штате Делавэр в июле 2025 года, обвинив журналистку в тиражировании экстравагантных и разрушительных выдумок. В ноябре стало известно о подаче еще одного иска в штате Теннесси. Судебные разбирательства подчеркивают трудности борьбы с дезинформацией даже для самых влиятельных мировых лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали новый иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс. Летом Оуэнс заявила о шантаже Дональда Трампа Макроном ради прекращения расследования о первой леди Франции. В прошлом году журналистка сообщила об угрозе покушения со стороны французской жандармерии из-за фильма о супруге президента.

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    13 ноября 2026, 20:42 • Новости дня
    Суд Парижа продлил арест обвиняемой в шпионаже россиянке Новиковой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парижский суд постановил продлить содержание под стражей российской активистки Анны Новиковой еще на полгода.

    Срок содержания под стражей гражданки России Анны Новиковой, обвиняемой во Франции в шпионаже, продлен на шесть месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката задержанной Филиппа де Веля. В октябре он сообщал, что суд отклонил восьмое ходатайство об освобождении подзащитной.

    О задержании трех членов ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, среди которых была гражданка России Анна Новикова, стало известно в ноябре 2025 года. Задержанным предъявили обвинения в «сговоре с иностранным государством» и «заговоре с целью совершения преступления».

    В посольстве России тогда подтвердили факт задержания Новиковой, отметив, что наличие у нее французского гражданства ограничивает возможности дипломатов. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что ведомство и посольство в Париже приложат все усилия для ее скорейшего освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле парижский суд отказался перевести Новикову под судебный контроль.

    В мае прошение о переводе под домашний арест также отклонили, несмотря на предоставленные дипломатами гарантии обеспечения жильем.

    В апреле посол России во Франции Алексей Мешков сообщил о готовности посольства предоставить жилье россиянке в качестве гарантии для ее освобождения под судебный надзор.

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    12 ноября 2026, 21:58 • Новости дня
    Израиль запретил въезд кандидату в президенты Франции Меланшону

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Израиля закрыли въезд в страну лидеру французской партии «Непокорившаяся Франция» и кандидату в президенты республики Жан-Люку Меланшону из-за его антиизраильской позиции.

    Руководство еврейского государства приняло решение ограничить посещение страны для представителей французской политической силы, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля.

    «В связи с крайне антиизраильской позицией партии «Непокорившаяся Франция» и возмутительными высказываниями ее лидеров министр иностранных дел и министр внутренних дел Гидеон Саар принял решение запретить въезд в Израиль лидеру этой партии Жан-Люку Меланшону и главе ее парламентской фракции Матильде Пано», – говорится в заявлении ведомства.

    МИД Израиля обвинил Меланшона в распространении «кровавых наветов» на государство. Дипломаты также раскритиковали политика за призывы направить французские корабли для сопровождения следующих в Газу флотилий.

    В министерстве подчеркнули, что Израиль готов решительно реагировать на любые наносящие вред государству действия. Страна намерена и впредь не допускать на свою территорию лиц, выступающих против нее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильский юрист Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль на фоне всплеска антисемитизма во Франции.

    Израильские власти запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански.

    Власти еврейского государства по политическим причинам отказали во въезде премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.

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    14 ноября 2026, 20:33 • Новости дня
    Во время протестов в Париже задержали 22 человека

    Полиция во время протестов в Париже задержала 22 человека

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе акции протеста против роста цен и полицейского насилия в Париже правоохранители задержали 22 человека, среди которых трое несовершеннолетних.

    Во французской столице сотрудники правоохранительных органов задержали 22 человека в ходе массовых демонстраций против роста цен и действий силовиков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV.

    В префектуре полиции Парижа пояснили, что аресты проводились преимущественно за ношение оружия категории D, оскорбления, а также за игнорирование запретов на участие в акциях и присутствие в определенных местах. Отмечается, что среди задержанных оказались трое несовершеннолетних.

    Участники шествия проследовали от площади Республики к площади Нации. Большую часть пути манифестанты прошли мирно, однако ближе к концу маршрута начались беспорядки. Группы хулиганов принялись забрасывать стражей порядка бутылками и камнями, на что полиция ответила применением слезоточивого газа и шумовых гранат. Столкновения с агрессивными демонстрантами продолжились и после выхода протестующих к финальной точке маршрута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Париже началось многотысячное шествие против повышения цен и насилия со стороны правоохранительных органов.

    Полиция в Париже и Нанте применила водометы и дубинки против протестующих.

    В субботу лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал отставки президента Эммануэля Макрона в ходе манифестации в Париже.

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