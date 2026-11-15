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    15 ноября 2026, 10:58 • Новости дня

    ПВО Бахрейна перехватили иранские воздушные цели

    ПВО Бахрейна перехватили несколько воздушных целей при атаке со стороны Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Системы противовоздушной обороны (ПВО) Бахрейна перехватили и уничтожили несколько воздушных целей во время атаки со стороны Ирана, сообщило Главное командование Сил обороны Бахрейна.

    Бахрейнские системы ПВО «отразили ряд вероломных иранских воздушных атак», перехватив и уничтожив вражеские цели до того, как они смогли нанести удар, передает ТАСС со ссылкой на заявление Главного командования.

    Министерство внутренних дел Бахрейна дважды за утро воскресенья выпускало предупреждения о возможной угрозе на территории королевства, призывая население укрыться в безопасных местах.

    Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на радиолокационную станцию США на вертолетной базе Эр-Рифаа в Бахрейне с помощью шести беспилотников. В заявлении отмечалось, что удар стал «вторым этапом решительного и сокрушительного ответа» на действия американских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство внутренних дел Бахрейна дважды выпустило предупреждения о возможной угрозе после заявления КСИР об ударе по территории королевства.

    КСИР заявил о поражении беспилотниками радиолокационной станции системы ПВО США на военной базе в Бахрейне.

    В пятницу Центральное командование американских вооруженных сил заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    14 ноября 2026, 12:24 • Новости дня
    Страны Персидского залива потребовали от Ирана компенсаций за ракетные удары

    Страны Персидского залива призвали ООН обязать Иран возместить ущерб от атак

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Мухаммед аль-Будайви призвал Совбез ООН обязать Иран выплатить компенсации за ущерб от ракетных атак по странам региона.

    С 28 февраля Тегеран выпустил по арабским странам Персидского залива более 7 тыс. ракет и беспилотных летательных аппаратов. «Мы призываем Совет Безопасности и международное сообщество привлечь к ответственности виновных в этих нападениях и обязать Иран возместить причиненный ими ущерб», – заявил генеральный секретарь во время выступления в Совбезе, передает ТАСС.

    Аль-Будайви отметил, что любые будущие договоренности по урегулированию отношений с Тегераном должны учитывать обеспокоенности аравийских монархий. Это касается иранской ядерной программы, разработки баллистических ракет и беспилотников, а также поддержки региональных группировок.

    Политик указал на необходимость прямого участия государств Персидского залива в любых переговорах, затрагивающих их национальную безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министры обороны стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива одобрили открытие передового командного пункта Единого военного командования в Кувейте.

    Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи назвал безосновательными обвинения в ракетном ударе по территории Объединенных Арабских Эмиратов.

    Также постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил об обязанности пяти стран региона выплатить исламской республике компенсации за участие в войне США и Израиля.

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    14 ноября 2026, 21:53 • Новости дня
    Боец Двалишвили попросил власти ОАЭ освободить осужденного Нурмагомедова

    Грузинский боец ММА Двалишвили попросил власти ОАЭ освободить Нурмагомедова

    Tекст: Вера Басилая

    Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили обратился к властям Объединенных Арабских Эмиратов с просьбой освободить осужденного за драку россиянина Усмана Нурмагомедова.

    После победы над бразильцем Марлоном Моралесом на турнире в Абу-Даби грузинский спортсмен пробежался по октагону с национальным флагом и попросил отпустить всех осужденных за недавнюю потасовку, передает ТАСС.

    «Власти Абу-Даби или кто может это сделать, пожалуйста, освободите этих ребят и отпустите их. Мы просто бойцы, такое иногда случается. Сделайте это, пожалуйста», – заявил Мераб Двалишвили.

    В пятницу судебный департамент Абу-Даби сообщил о приговоре Усману Нурмагомедову и еще семерым участникам конфликта к шести месяцам тюрьмы и последующей депортации. Им также назначен штраф в размере 81,7 тыс. долларов, тогда как самого Мераба Двалишвили и его друга оштрафовали на 13,6 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Мераба Двалишвили отпустили на свободу после инцидента с россиянином. Усмана Нурмагомедова арестовали в Объединенных Арабских Эмиратах на шесть месяцев. В четверг участника массовой драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку

    Боец ММА Нурмагомедов арестован в Абу-Даби на полгода за драку с Двалишвили

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский боец смешанного стиля Усман Нурмагомедов арестован в Объединенных Арабских Эмиратах на шесть месяцев после драки с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мерабом Двалишвили.

    Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с грузинским бойцом в легчайшей весовой категории Мерабом Двалишвили в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    Судебный департамент Абу-Даби в соцсетях отметил, что к шести месяцам тюремного заключения и крупным денежным штрафам были приговорены восемь участников драки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возможным наказанием для Нурмагомедова назвали тюремное заключение сроком до года и штраф за участие в потасовке.

    В четверг участников драки задержали в Абу-Даби для выяснения обстоятельств происшествия.

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Двалишвили постыдным поступком.

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    13 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Минфин США пообещал продолжить экономическое давление на Иран

    Бессент: США продолжат кампанию экономического давления на Иран

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон продолжит кампанию экономического давления на Тегеран.

    «Президент Трамп не считает, что нам нужна сделка, и мы просто продолжим усиливать давление на них», – сказал Бессент телеканалу CNBC. Его слова приводит РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости подготовки к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

    Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии необходимости договоренностей с Ираном для американской стороны.

    В августе министр финансов США Скотт Бессент объявил о выводе конфликта на финальную стадию экономической операцией против Ирана.

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    14 ноября 2026, 21:23 • Новости дня
    Принц Саудовской Аравии посетил Чечню

    Принц Саудовской Аравии прибыл в Чечню и осмотрел район имени Путина

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о прибытии в республику с рабочим визитом государственного министра Саудовской Аравии принца Турки ибн Мухаммеда ибн Фахда Аль Сауда.

    Государственный министр и член Совета министров Саудовской Аравии прибыл в республику с рабочим визитом и осмотрел строящийся район Грозного, передает РИА «Новости».

    В аэропорту принца встретили руководитель региона и посол Саудовской Аравии в России Сами Мохаммед Альсадхан.

    «Первым делом вместе с принцем посетили новый район имени президента России Владимира Путина», – написал Кадыров.

    Для саудовской делегации организовали экскурсию по строящемуся району, рассказали о ходе работ и продемонстрировали проекты будущих объектов инфраструктуры. По оценке руководителя региона, увиденное произвело на зарубежных гостей приятное впечатление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу замглавы МИД России Александр Алимов обсудил с послом Саудовской Аравии Сами Мухаммедом Ас-Садханом конфликт вокруг Йемена. В сентябре президент России Владимир Путин отметил заслуги главы Чечни Рамзана Кадырова в развитии республики.

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    13 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    США заявили о сбитии двух летевших в Бахрейн иранских беспилотников

    СЕНТКОМ: Американские военные отразили атаку иранских дронов на Бахрейн

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Центральное командование американских вооруженных сил (СЕНТКОМ) заявило об успешном отражении атаки иранских ударных беспилотников на Бахрейн.

    «КСИР запустил два ударных беспилотника в сторону Бахрейна, оба были сбиты американскими военными, пострадавших и разрушений нет», – приводит ТАСС сообщение на странице СЕНТКОМ в соцсети.

    Ранее воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции заявили об успешном нанесении удара по радару армии США в Бахрейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре КСИР заявил об атаке баллистическими ракетами двух эсминцев США. Летом иранская армия сообщила об ударах беспилотников по военной базе Сахир в Бахрейне.

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    14 ноября 2026, 18:48 • Новости дня
    Россия и ОАЭ обсудили безопасное судоходство в Ормузском проливе

    МИД: Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию в Персидском заливе

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Абу-Даби с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном для обсуждения напряженности в Персидском заливе, сообщил МИД.

    «Стороны рассмотрели актуальные направления развития традиционно дружественных российско-эмиратских связей, имеющих характер стратегического партнерства», – передает сообщение МИД.

    В ведомстве отметили, что на переговорах проведена «сверка часов» по глобальным и региональным вопросам, при этом приоритетное внимание уделялось сохраняющейся напряженности в зоне Персидского залива.

    Лавров и Аль Нахайян подчеркнули безальтернативность решения разногласий дипломатическими методами и указали на необходимость безопасного судоходства в Ормузском проливе. Лавров напомнил о российской концепции коллективной безопасности в заливе и подтвердил готовность к формированию архитектуры безопасности в регионе.

    Кроме того, обсуждались конфликты в Палестине, Ливане, Судане и Ливии, а также ситуация вокруг Украины, для которой Лавров подтвердил необходимость искоренения первопричин кризиса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом. Сергей Лавров и глава МИД Бахрейна Абдельлатыф Аз-Зайяни обсудили пути деэскалации напряженности между США и Ираном. Глава российского МИД заявил о поддержке Москвой шагов арабских стран Персидского залива по предотвращению войны на Ближнем Востоке.

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    14 ноября 2026, 16:16 • Новости дня
    КСИР сбил американский беспилотник MQ-1 над островом Кешм

    КСИР: ПВО Ирана сбила американский беспилотник в районе Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Противовоздушная оборона воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции уничтожила беспилотный летательный аппарат армии США MQ-1 над островом Кешм недалеко от Ормузского пролива, сообщили в КСИР.

    Беспилотник MQ-1 США был уничтожен новыми продвинутыми системами противовоздушной обороны над островом Кешм, передает РИА «Новости».

    Иранские военные регулярно отчитываются о перехвате американских беспилотников различного типа.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что Тегеран ответил собственными атаками. В настоящее время в конфликте наблюдается затишье, однако он остается неурегулированным, и сохраняется риск возобновления боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую субботу иранские силы противовоздушной обороны перехватили американский аппарат MQ-9.

    В прошлую пятницу Корпус стражей исламской революции сообщил об уничтожении 16-го американского беспилотника MQ-1 над островом Кешм.

    В начале месяца командование ВВС КСИР заявило об уничтожении двух американских беспилотников в Ормузском проливе.

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    14 ноября 2026, 02:48 • Новости дня
    Рубио объяснил, что Вашингтон сочтет победой в конфликте с Ираном

    Рубио назвал победой США лишение Ирана потенциала ядерного оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Победа Вашингтона в конфликте с Ираном подразумевает окончательное лишение Тегерана финансовых и научно-технических возможностей для создания ядерного оружия, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я думаю, победа заключается в обеспечении того, чтобы у них никогда так или иначе не было ядерного оружия. Это означает, что у них не было бы денег на него и не было бы оборудования для этого», – заявил Рубио, отвечая на вопросы после выступления в Федералистском обществе в Вашингтоне.

    По словам госсекретаря, нанесенный США экономический ущерб иранскому режиму уже настолько велик, что, как он полагает, нет необходимости прибегать к военным действиям, поскольку власти Ирана «так сильно ослаблены», передает ТАСС.

    Иранские власти при этом неоднократно подчеркивали, что не стремятся к созданию ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Белый дом заявил, что пока не видит необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    Он заявил о необходимости закрепить в соглашении гарантию отсутствия у Ирана ядерного оружия.

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    14 ноября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине к востоку от Ормузского пролива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В запретной зоне к востоку от Ормузского пролива нефтяной танкер получил повреждения и загорелся в результате подрыва на морской мине, сообщили Военно-морские силы Ирана.

    Об инциденте с нефтяным танкером в запретной зоне к востоку от Ормузского пролива передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Военно-морских сил армии Ирана.

    По данным местной гостелерадиокомпании, которая привела текст заявления иранских военных, пострадавшее судно являлось нарушителем. В результате взрыва мины танкер был охвачен пожаром.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу два танкера подорвались на морских минах в Ормузском проливе. Во вторник третий за день танкер подорвался на мине при попытке пройти по несанкционированному маршруту. В воскресенье нефтяной танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива.

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    13 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Ирак начал поставлять нефть в сирийский порт Банияс в обход Ормуза

    Ирак начал поставлять от 120 тыс. до 150 тыс. баррелей нефти в порт Банияс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ирак приступил к поставкам нефти с южных месторождений в сирийский порт Банияс, сообщил генеральный директор Basra Oil Company Абдель Керим Насер.

    Ирак начал транспортировку от 120 тыс. до 150 тыс. баррелей нефти в день в сирийский город-порт на берегу Средиземного моря, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

    «Этот шаг направлен на укрепление экономического сотрудничества между Багдадом и Дамаском, а также на диверсификацию маршрутов экспорта иракской нефти в направлении Средиземного моря», – заявил Насер.

    В конце августа премьер-министр Ирака Али аз-Зейди сообщил о работе по поставкам нефти на рынок через Банияс и иорданский порт в Акабе. Багдад намерен использовать сирийский порт как альтернативу Ормузскому проливу для доставки нефти на мировой рынок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты объяснили проблемы поставок иракского сырья через Сирию.

    В октябре Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти в обход Ормузского пролива.

    В августе Ирак и Иран приблизились к соглашению по бесперебойному проходу судов через Ормузский пролив.

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    13 ноября 2026, 16:09 • Новости дня
    Бойца UFC Двалишвили освободили из-под стражи после драки с Нурмагомедовым в ОАЭ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили отпущен на свободу после инцидента с российским бойцом смешанных единоборств Усманом Нурмагомедовым в ОАЭ

    Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили освобожден из-под стражи после драки с российским бойцом ММА Усманом Нурмагомедовым, передает ТАСС со ссылкой на организацию Real American Freestyle (RAF).

    «Я рад поделиться, что Мераб Двалишвили вновь присоединился к нам в Абу-Даби. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность соответствующим органам власти в Абу-Даби за их профессионализм и поддержку. Мы по-прежнему сосредоточены на движении вперед и рады возвращению Мераба», – сообщил сооснователь RAF Чед Бронштейн.

    Ранее Двалишвили обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. В пятницу стало известно об аресте восьми участников инцидента сроком на шесть месяцев и крупных денежных штрафах для них. Среди задержанных есть Нурмагомедов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нурмагомедов получил полгода ареста после драки с Двалишвили. Мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал избиение Мераба Двалишвили постыдным поступком.

    Ранее Нурмагомедова и других участников потасовки задержали для выяснения обстоятельств происшествия.

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    14 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили два беспилотника хуситов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили два беспилотника йеменского движения хуситов «Ансар Аллах», сообщил официальный представитель арабской коалиции Турки аль-Малики.

    «В районах Эр-Рияда и южного региона были перехвачены и уничтожены два беспилотника, запущенных террористической группировкой хуситов», – цитирует аль-Малики РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил об ударе беспилотником по военно-транспортному самолету на аэродроме Шарура на юго-востоке Саудовской Аравии.

    В среду официальный представитель аравийской коалиции Турки аль-Малики сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны трех крылатых ракет.

    Во вторник йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило о нанесении ударов по международному аэропорту Эр-Рияда, нефтяной инфраструктуре и военным объектам в Саудовской Аравии.

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    14 ноября 2026, 09:35 • Новости дня
    Иранская полиция освободила находившегося 20 дней в плену заложника

    Tasnim: В Иране освободили заложника и задержали семерых похитителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий полицией юга провинции Систан и Белуджистан полковник Мохаммад Али Лакзаи сообщил об освобождении заложника, которого преступники удерживали 20 дней ради выкупа.

    На юго-востоке Ирана в городе Ираншехр полиция освободила мужчину после 20 дней плена и задержала семерых подозреваемых, передает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

    «Сотрудники полиции, проведя оперативно-разыскные мероприятия, установили укрытие подозреваемых и в ходе стремительной скоординированной операции задержали семерых похитителей, а заложника, который 20 дней находился у них в плену, освободили целым и невредимым», – заявил Лакзаи.

    Мотивом преступления стало вымогательство. В укрытии злоумышленников обнаружили автомат Калашникова, 70 боевых патронов, четыре магазина, два автомобиля и золото стоимостью около 13,1 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сотрудники Корпуса Стражей исламской революции ликвидировали боевика в иранской провинции Систан и Белуджистан.

    Также суд Бахрейна приговорил девять человек к пожизненному лишению свободы за шпионаж в пользу Ирана.

    Кроме того, власти Исламской Республики объявили о задержании шести обвиняемых в передаче информации оппозиционным телеканалам.

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    14 ноября 2026, 00:10 • Новости дня
    Ирак возобновил экспорт нефти через Ормузский пролив под защитой США

    Tекст: Антон Антонов

    Ирак восстанавливает экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под военной защитой Соединенных Штатов, сообщил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн.

    «Ирак возобновляет экспорт нефти через Оманский залив и Ормузский пролив под защитой сил США», – приводит слова Хусейна ТАСС со ссылкой на телеканал Dijlah TV.

    Глава иракского МИД подчеркнул, что все дипломатические усилия Багдада направлены на то, чтобы «купировать кризисы и оградить Ирак от последствий региональных конфликтов».

    По его словам, регион сейчас находится в состоянии «ни войны, ни мира» на фоне растущих опасений по поводу возможного возобновления противостояния и новой эскалации напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ирак приступил к поставкам нефти с южных месторождений в сирийский порт Банияс в обход Ормузского пролива.

    Мировые цены на нефть перешли к росту на фоне перебоев с поставками сырья с Ближнего Востока и ожиданий от дипломатии между США и Ираном.

    В четверг мировые цены на нефть упали на фоне оценки инвесторами перспектив возобновления американо-иранских переговоров по открытию Ормузского пролива.

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