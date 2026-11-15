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    15 ноября 2026, 10:42 • Новости дня

    Минобороны Японии анонсировало новую концепцию применения ИИ

    Минобороны Японии представит новую концепцию использования ИИ в обороне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Японии разработает и представит в конце ноября новую концепцию применения искусственного интеллекта в сфере безопасности, сообщил глава ведомства Синдзиро Коидзуми.

    «Мы разработаем и представим новую концепцию, которая определит будущий облик использования ИИ в Минобороны и Силах самообороны», – заявил министр, передает ТАСС со ссылкой на TBS. Концепция получила название Defense AI Vision.

    Ранее Коидзуми заявлял о намерении пересмотреть базовую политику по продвижению использования ИИ с учетом пересмотра основных документов в сфере нацбезопасности.

    Новая стратегия нацбезопасности Японии, утвержденная в 2022 году, включает право наносить контрудары по целям на территории потенциального противника. Премьер-министр Санаэ Такаити распорядилась начать очередной пересмотр стратегии, который должен завершиться до конца года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити сообщила о формировании специальных органов для усиления противодействия иностранному вмешательству.

    Также министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявил о необходимости укрепления обороноспособности острова Хоккайдо.

     Синдзиро Коидзуми призвал ускорить внедрение дронов.

    14 ноября 2026, 19:17 • Новости дня
    МИД счел позицию ФРГ и Японии подтверждением статуса «вражеских государств»

    МИД: Голосование ФРГ, Италии и Японии подтвердило статус вражеских государств

    Tекст: Вера Басилая

    Голосование Германии, Италии и Японии против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в ООН подтвердило преждевременность исключения из Устава организации упоминаний о «вражеских государствах», заявил директор департамента МИД Григорий Лукьянцев.

    «Своим голосованием государства – бывшие члены «оси» совершили безответственный шаг, заставляющий усомниться в искренности ранее сделанных заявлений об осознании своей вины за развязывание Второй мировой войны», – цитирует Лукьянцева РИА «Новости».

    Дипломат отметил, что среди 53 государств, выступивших против документа, оказались все три страны «оси», развязавшие Вторую мировую войну. По его словам, Запад в попытке оспорить итоги Нюрнбергского и Токийского трибуналов жертвует этикой ради изоляции России.

    Лукьянцев добавил, что позиция этих стран заставляет задуматься об их притязаниях на статус постоянных и непостоянных членов Совбеза ООН.

    Термин «вражеское государство» закреплен в статье 53 Устава ООН и относится к любой стране, воевавшей против подписавших документ государств в годы Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду МИД России поблагодарил проголосовавшие за резолюцию о борьбе с героизацией нацизма государства.

    В сентябре глава МИД России Сергей Лавров выступил против предоставления дополнительных мест в Совете Безопасности ООН вставшим на путь реваншизма ФРГ и Японии.

    До этого МИД обвинил Германию, Италию и Японию в нарушении обязательств о недопущении войн.

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    13 ноября 2026, 10:28 • Новости дня
    ИИ доказал предел преимуществ квантовых компьютеров

    NewScientist: ИИ Anthropic подтвердил пределы квантовых компьютеров

    Tекст: Игорь Иножарский

    Старшая нейромодель Fable 5.2 компании Anthropic помогла Дэвиду Туртуреану и коллегам строго доказать гипотезу Ааронсона–Амбайниса, что для целого класса задач квантовые компьютеры не дают решающего ускорения.

    Дэвид Туртуреан из стартапа Physical Superintelligence (PSI) с коллегами привлек модель Fable 5.2 от Anthropic для поиска строгого математического доказательства гипотезы Ааронсона–Амбайниса о границах квантового ускорения и получил результат, который был дважды улучшен и затем проверен формальной системой Lean, пишет New Scientist.

    Гипотеза, сформулированная в 2011 году Скоттом Ааронсоном из Техасского университета в Остине и Андрисом Амбайнисом из Латвийского университета, касалась задач с огромными случайными битовыми строками, где нужно ответить «да» или «нет»; ученые предположили, что классические алгоритмы могут приблизиться к квантовым по эффективности и что квантовые компьютеры не получат там решающего преимущества.

    Ключ к доказательству заключался в переводе проблемы в язык многочленов и использовании наработок ряда математиков; на основе вывода Fable 5.2 команда PSI подготовила полное доказательство, которое затем детально развернули и объяснили Гай Блан, Джордан Доктер, Кармен Страссле и Ли-Ян Тан из Стэнфордского университета, заявив, что новый результат заметно превосходит все предшествующие работы и «сплетен» из уже известных идей совершенно новым и более сложным способом.

    «Это очень четкий математический вопрос, который имеет последствия для квантовых вычислений, и он был настолько труден, что я уже смирился, что сам его не решу», – сказал Андрис Амбайнис, тогда как Шахар Ловетт из Калифорнийского университета в Сан-Диего отметил, что новая работа дает математикам приемы, которые можно перенять и использовать, хотя ее практическое влияние на развитие реальных квантовых машин пока остается неочевидным.

    По словам Скотта Ааронсона, доказательство лишь отсекает один, и без того маловероятный, путь поиска квантовых ускорений и не ставит крест на идее задач, где квантовые компьютеры будут незаменимы, а команда PSI и аналитик Мэттью Пайнс видят дальнейшую задачу ИИ уже не в «сбитии» известных проблем, а в формулировке и исследовании новых амбициозных вопросов в квантовой информатике и чистой математике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду физики столкнулись с неустранимыми ошибками при коррекции вычислений квантовых компьютеров, поставив под сомнение их практическое применение. В сентябре нейросетевая модель Claude от компании Anthropic перевела доказательство теоремы Ферма в проверяемый компьютерный код менее чем за две недели. В мае криптовалютная индустрия готовилась к появлению квантовых машин, способных к 2030 году взламывать защитные коды биткоина.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    На острове Шумшу нашли скрытые японские оборонительные сооружения

    На курильском острове Шумшу нашли секретные оборонительные сооружения Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура сообщил об обнаружении ранее неизвестных укреплений японской армии времен Второй мировой войны на острове Шумшу.

    В ходе поисковой экспедиции на Курильских островах участники обнаружили укрепления японской императорской армии, которые были засыпаны землей и скрыты от глаз, передает ТАСС.

    «Именно таким образом мы нашли в этом году на Шумшу скрытые оборонительные сооружения японской императорской армии, о которых ранее никто не знал», – заявил Бандура.

    Всю информацию о находке передали историкам музейно-мемориального комплекса «Победа» для дальнейшего изучения.

    С начала проведения экспедиций на Шумшу в 2014 году поисковики обнаружили останки 140 погибших участников Курильской десантной операции. Идентифицировать удалось 12 человек. В 2026 году найден один безымянный солдат, установить его личность пока не получилось из-за отсутствия личных вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Хабаровском крае доказали важность одновременного сохранения памяти о победе над Японией и героях спецоперации на Украине.

    Также на острове Шумшу в Сахалинской области открылась международная экспедиция поисковиков по местам Курильской десантной операции.

    Кроме того, на острове прошла реконструкция высадки советского десанта.

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    13 ноября 2026, 10:41 • Новости дня
    США потребовали от Японии утроить расходы на американские базы

    США потребовали от Японии увеличить расходы на базы до 18,8 млрд долларов

    США потребовали от Японии утроить расходы на американские базы
    @ HIGH-G Productions/Stocktrek Ima/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Японии увеличить расходы на содержание американских военных баз в три раза, до 18,8 млрд долларов за пять лет.

    Требование касается пятилетнего периода, который начнется в 2027 финансовом году, передает Kyodo со ссылкой на источники.

    Япония рассматривает возможность увеличения выплат примерно до 9,4 млрд долларов. Ожидается, что средства пойдут на повышение устойчивости американских военных объектов на случай нападения.

    Переговоры о распределении расходов активизировались летом. Стороны рассчитывают достичь соглашения до конца года. В Токио изучают возможность перевода функций баз под землю и укрепления конструкций для защиты от электромагнитных атак.

    Ранее общие расходы Японии на эти цели с 2022 по 2026 финансовый год составляли около 6,6 млрд долларов. Предыдущий пакет финансирования был согласован при администрации Джо Байдена и включал закупку передовых систем для совместных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил об усилении минно-тральных сил Японии в связи с планами США вывести из эксплуатации подобные корабли. В январе британские СМИ сообщили о возможном повышении арендной платы за военные объекты США в Германии. Американский лидер Дональд Трамп предложил увеличить военные расходы страны до 1,5 трлн долларов.

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    14 ноября 2026, 12:56 • Новости дня
    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США

    CNN: Рубио подготовил секретную записку о предполагаемом романе главы Nvidia

    Первой о связи экс-главы Nvidia с гражданкой Китая узнала разведка США
    @ Thomas Koehler/imago-images/Global Look Press

    Госсекретарь и советник президента США по национальной безопасности Марко Рубио подготовил секретную записку о предполагаемых отношениях Дженсена Хуанга, на тот момент возглавлявшего Nvidia, с руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг. Основанием стали перехваченные разведкой сообщения.

    Как сообщает CNN, американские спецслужбы весной перехватили переписку, указывавшую на роман представительницы Megaspeed с гражданином США. Его имя первоначально скрыли в разведывательных материалах в рамках стандартной процедуры защиты персональных данных американцев. Позднее по запросу должностных лиц личность раскрыли – речь шла о Дженсене Хуанге.

    Подготовленную Рубио записку направили узкому кругу высокопоставленных чиновников, в том числе в Белом доме – советник по нацбезопасности хотел, чтобы представители администрации учитывали эти сведения при взаимодействии с руководителем Nvidia.

    Документ не предназначался специально для президента Дональда Трампа, однако о ситуации ему докладывали неоднократно. В частности, по информации телеканала, в мае Рубио обсуждал с ним разведданные на борту президентского самолета.

    Элис Хуанг к весне уже несколько месяцев находилась в поле зрения Агентства национальной безопасности США. Как ранее сообщал CNN, министерства юстиции и торговли в 2024 году начали расследование в отношении Megaspeed. Оно стало частью более широкой проверки иностранных подставных компаний, подозреваемых в перенаправлении в Китай чипов Nvidia, поставки которых ограничены американскими властями.

    При этом возможные связи Элис Хуанг с китайскими властями остаются предметом изучения. По сведениям CNN, среди американских чиновников нет единого мнения о том, насколько убедительны доказательства ее предполагаемой вербовки Министерством государственной безопасности КНР. Трамп также отметил, что вопрос о том, была ли Элис Хуанг китайской шпионкой, остается открытым. Генпрокурор США Тодд Бланш заявил в четверг, что ни Минюст, ни он сам, ни директор ФБР Кэш Патель пока не пришли к выводам относительно ее статуса.

    Часть чиновников считает, что доступ Элис Хуанг к руководителю Nvidia и через него к Трампу сам по себе создавал контрразведывательные риски. Их беспокоила возможность влияния личных отношений на решения по сделкам, затрагивающим национальную безопасность США. Другие собеседники телеканала полагают, что внимание к предполагаемым связям женщины с Пекином заслонило более широкий вопрос – неспособность американских властей пресечь перенаправление передовых технологий в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу экс-главу Nvidia Дженсена Хуанга вызвали в Сенат США из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой. В четверг Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с Элис Хуанг и служебного романа с подчиненной. В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал заявления о китайском шпионаже в деле Дженсена Хуанга совершенно беспочвенными.

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    14 ноября 2026, 11:46 • Новости дня
    Япония решила назначить Хидэки Уяму новым послом в России

    Новым послом Японии в России стал Хидэки Уяма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Японское правительство в ближайшее время назначит новым послом в России бывшего главу российского отдела МИД Хидэки Уяму.

    О готовящихся кадровых перестановках сообщило японское общественное телевидение, передает ТАСС.

    Уяма работает во внешнеполитическом ведомстве с 1988 года. Ранее дипломат занимал пост посла в Дании, а также руководил российским отделом министерства.

    На должности главы дипломатического представительства в Москве Уяма сменит Акиру Муто, который работает в России с 2023 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы МИД Андрей Руденко заявил о сохранении прежней численности дипломатических представительств России и Японии.

    Также он предупредил посла Акиру Муто о рисках проведения совместных военных учений Токио и Вашингтона у российских границ.

    Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова предложила японскому дипломату переосмыслить курс на поддержку Киева.

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    12 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    Сбербанк поставил цель стать архитектором агентной экономики России

    Сбербанк в новой стратегии пообещал стать более человекоориентированным

    Tекст: Катерина Туманова

    В день своего 185-летия Сбербанк представил новую стратегию развития на 2027–2029 годы, в которой сделал акцент на расширении возможностей применения генеративного искусственного интеллекта и человекоориентированности, сообщил глава банка Герман Греф.

    «Стратегическая цель Сбербанка к 2029 году – стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей. Мы стремимся дать человеку возможность лучше понять себя, принимать осознанные решения и раскрыть свой потенциал», – передает РИА «Новости» слова Грефа.

    В новой стратегии банк ставит целью ежегодно обеспечивать рентабельность капитала на уровне не ниже 21%. Целевой уровень достаточности капитала по нормативу сохранен на уровне не менее 13,3%, несмотря на ужесточение регуляторных требований.

    Сбербанк сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли на дивидендные выплаты. Оставшаяся часть пойдет на обеспечение долгосрочной устойчивости бизнес-модели и реализацию стратегических инициатив.

    Одним из важнейших направлений станет расширение коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта. Банк намерен использовать ИИ для формирования новых источников дохода наряду с сокращением расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Сбербанка Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования. В октябре  Греф заявил о радикальном изменении роли человека и государства из-за развития ИИ.

    Президент Путин назвал Сбербанк лидером развития суверенного ИИ в России.

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    13 ноября 2026, 17:09 • Новости дня
    Глава Минторга США согласился дать показания из-за скандала с Nvidia

    Глава Минторга США согласился дать показания по экспорту чипов Nvidia

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр торговли США Говард Латник согласился выступить в Конгрессе с показаниями о соблюдении экспортных ограничений на поставки микрочипов Nvidia в Китай.

    Говард Латник согласился дать показания в Конгрессе США по вопросам соблюдения экспортных ограничений на поставки чипов Nvidia в Китай на фоне разрастающегося скандала вокруг корпорации, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NBC.

    Сенатор-республиканец Тим Скотт предложил Латнику и генеральному директору Nvidia Дженсену Хуангу добровольно выступить на публичных слушаниях.

    Законодатели потребовали от министра торговли объяснений по поводу разрешения американской администрации на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт попросил бывшего генерального директора компании Nvidia Дженсена Хуанга явиться на открытые слушания.

    В четверг чиновники Белого дома обсудили возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала.

    Хуанг дал согласие выступить перед американским Конгрессом до Дня благодарения.

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    13 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Названо число подключенных к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» беспилотных автомобилей

    К системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России к системе онлайн-мониторинга «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 317 беспилотных автомобилей, сообщил гендиректор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

    «Сейчас к платформе идентификации на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» подключены 317 ВАТС – 190 легковых автомобилей (включая такси) и 127 робофур», – приводит слова Райкевича РИА «Новости».

    Он отметил, что система позволяет в реальном времени отслеживать движение беспилотников. Данные используют для оценки безаварийного пробега и готовности технологий к промышленной эксплуатации автономного транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении постоянных правил эксплуатации беспилотных транспортных средств, одним из условий которого станет мониторинг через «ЭРА-ГЛОНАСС».

    В октябре правительство включило два новых региона в эксперимент с тестированием высокоавтоматизированного рельсового транспорта.

    Ранее Минтранс оценил сроки выхода беспилотных грузовиков на дороги России.

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    13 ноября 2026, 00:21 • Новости дня
    Правозащитники в США подали в суд на разработчиков ИИ

    AP: Американские правозащитники потребовали остановить разработку ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Коалиция американских групп по безопасности в интернете и защите прав потребителей подала иск в суд на пять ведущих мировых техгигантов, разрабатывающих искусственный интеллект, с требованием остановить развитие технологии.

    Истцы утверждают, что технологические гиганты не могут предотвратить причинение «катастрофического» вреда своими разработками. Иск подан в Верховный суд Сан-Франциско на фоне промежуточных выборов, которые могут привести к усилению регулирования отрасли из-за перехода контроля над Конгрессом к демократам, пишет Associated Press (AP).

    В иске содержится требование запретить Anthropic, Google, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), OpenAI и SpaceXSI разрабатывать или внедрять новые модели ИИ. В качестве обоснования приводятся задокументированные примеры кибератак, совершенных системами ИИ, а также признания компаний о том, что их технологии в будущем могут уничтожить человечество.

    «Ни одной другой отрасли не позволено относиться к собственной разработке небезопасных продуктов – тем более тех, которые могут убить нас всех, – как к неизбежности», – говорится в жалобе.

    Развитие ИИ вызывает опасения по поводу возможной потери контроля над технологией. Ситуацию усугубили недавние инциденты, включая взлом правительственных сайтов и случай в июле, когда ChatGPT от OpenAI самостоятельно взломал другую ИИ-компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие технологические компании создали специальные оперативные штабы для борьбы со сгенерированной ИИ дезинформацией на промежуточных выборах в США.

    В октябре разработчик Anthropic предупредил о риске использования своих моделей для создания химического и биологического оружия.

    В сентябре подавляющее большинство американцев допустили вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом.

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    13 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Масштабный сбой Microsoft парализовал работу ведомств и компаний в Японии

    The Guardian: Сбой сервисов Microsoft нарушил работу министерств Японии

    Масштабный сбой Microsoft парализовал работу ведомств и компаний в Японии
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Японии правительственные ведомства и частные компании столкнулись с серьезными перебоями в работе из-за глобального сбоя сервисов Microsoft, вынудившего сотрудников перейти на телефонную связь и текстовые сообщения.

    Сбой затронул цифровую инфраструктуру четвертой по величине экономики мира, парализовав доступ к электронной почте в правительственных структурах, включая министерство обороны и кабинет министров. Министр экономики Ресэй Аказава признал «серьезное влияние» инцидента на экономику, пишет The Guardian.

    Проблемы затронули и частный сектор. Логистическая компания Sagawa Express приостановила прием онлайн-заказов на услуги в аэропортах и на вокзалах, а фармацевтический гигант Taisho был вынужден обрабатывать заявки по телефону. При этом метеорологическое агентство Японии сообщило, что не использует сервисы Microsoft для оповещений о стихийных бедствиях.

    В Microsoft заявили, что усилия по устранению неполадок «не дают ожидаемых результатов», и предупредили о возможном сохранении проблемы на некоторое время. Позже компания сообщила о «положительных результатах» в стабилизации серверов после применения патча к части инфраструктуры.

    Сбой затрагивает миллионы пользователей по всему миру, влияя на работу Outlook, OneDrive, Teams и Microsoft 365. Компания подчеркнула, что на данный момент не видит признаков кибератаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Downdetector сообщил о новых сбоях в работе сервисов Microsoft по всему миру. Австралийская контрразведка ASIO и федеральная полиция столкнулись с проблемами из-за глобального сбоя Microsoft. На прошлой неделе крупнейший японский мобильный оператор NTT Docomo проинформировал о перебоях в работе связи по всей стране.

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    13 ноября 2026, 07:06 • Новости дня
    В России запустили производство комплексов «Скиф» с ИИ для дронов

    «Аквилон» запустил производство ИИ-комплексов «Скиф» для беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Научно-производственное предприятие «Аквилон» развернуло опытно-серийное производство бортового вычислительного комплекса «Скиф» с искусственным интеллектом для автономных беспилотников.

    Комплекс «Скиф» предназначен для установки на автономные дроны, а также на наземные и морские робототехнические платформы. Он обеспечивает управление, связь, навигацию и обработку видеопотока, передает ТАСС.

    В Центре беспилотных систем и технологий рассказали, что нейросетевые алгоритмы комплекса отвечают за детекцию, трекинг и сегментацию. Разработчик отмечает устойчивость комплекса к РЭБ, автономность без связи, резервированную навигацию и энергоэффективность.

    Ранее российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик самолетного типа «Сокол-3» для уничтожения целей ВСУ на днепропетровском направлении.

    В августе в зону СВО направили новейшую систему защиты от беспилотников «Поле-31».

    В том же месяце разработчики сообщили о способности обновленного комплекса «Набат v3» перехватывать аналоговые видеосигналы с беспилотников противника.

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    13 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Bloomberg: Компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре

    Tекст: Катерина Туманова

    Компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla достигли прогресса в переговорах о слиянии и могут объявить о рекордной сделке в декабре.

    «Компании SpaceX и Tesla Inc. продвигаются в переговорах о слиянии, которое может привести к крупнейшей сделке в истории. Советы директоров и консультанты компаний согласовывают условия объединения и структуру управления», – пишет Bloomberg.

    В результате слияния будет создан конгломерат, объединяющий электромобили, аккумуляторные батареи, ракеты и спутники, с целью использования искусственного интеллекта в космической отрасли, беспилотных автомобилях и человекоподобных роботах.

    Ожидается, что о сделке может быть объявлено уже в декабре или в начале 2027 года.

    Цель объединения активов заключается в совместном использовании технологий искусственного интеллекта в космосе, беспилотных автомобилях и человекоподобных роботах. При этом компаниям предстоит преодолеть ряд препятствий до завершения сделки, включая защиту операций Tesla в Китае.

    Рыночная стоимость SpaceX после недавнего первичного публичного размещения акций превышает 1,9 трлн долларов, тогда как Tesla оценивается примерно в 1,5 трлн долларов. На фоне сообщений о переговорах акции Tesla выросли на 1,9%, а ценные бумаги SpaceX прибавили 0,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость акций SpaceX и Tesla снизилась на фоне выборов в США. В октябре Илон Маск заявил о формировании рабочих групп для оценки объединения компаний. В начале ноября Маск объявил о сокращении производства Cybertruck в пользу роботакси.

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    13 ноября 2026, 10:48 • Новости дня
    Коробку с семью премиальными яблоками продали в Японии за 626,5 доллара

    Kyodo News: На аукционе в Японии продали семь яблок за 626,5 доллара

    Tекст: Вера Басилая

    На первом в сезоне аукционе в японском городе Хакодате коробка из семи премиальных яблок ушла с молотка за 626,5 доллара, сообщает Kyodo News.

    В ходе торгов на местном оптовом рынке участники выкрикивали ставки за выращенные в поселке Нанаэ красновато-желтые яблоки сорта «Нанамицуки», пишет Kyodo News. Отмечается, что Нанаэ считается первым местом в стране, где начали выращивать яблоки в западном стиле.

    По данным местного сельскохозяйственного кооператива, в этом году плоды оказались крупнее и с меньшим количеством повреждений, так как в прошлом сезоне урожай серьезно пострадал из-за тайфунов.

    «Они с медовыми сердцевинами и очень вкусные. Пожалуйста, попробуйте их, если встретите в магазине», – заявил 46-летний Юдзи Сотодзаки, представитель оптовой компании, сделавшей самую высокую ставку.

    Яблоки относятся к сорту «Гумма мэйгэцу», а премиальную маркировку получают лишь плоды, соответствующие строгим стандартам сладости и размера. Покупатели часто готовы платить за такие фрукты крупные суммы на первых аукционах для использования успешных ставок в рекламных целях.

    Световой меч Дарта Вейдера из киносаги «Звездные войны» продали на торгах аукционного дома Heritage Auctions за 4,9 млн долларов.

    В четверг браслет с уникальным сапфиром из коллекции дома Романовых продали на аукционе в Женеве.

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    13 ноября 2026, 18:46 • Новости дня
    Пентагон переименовал управление ИИ в управление суперинтеллекта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пентагон заявил об официальном переименовании Управления цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO) в Управление суперинтеллекта (SIO) в соответствии с указом президента США Дональда Трампа.

    «Министерство войны США сегодня объявило об официальном переименовании Управления цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO) в Управление суперинтеллекта министерства войны США (SIO)», – передает РИА «Новости» заявление ведомства. Там пояснили, что изменение названия связано с распоряжением президента о переходе в терминологии федеральных ведомств.

    На сайте управления указано, что структура будет использовать данные и «суперинтеллект» для повышения эффективности работы Пентагона и принятия решений как в повседневной деятельности, так и на поле боя. Также был представлен новый логотип, запущен обновленный сайт и изменены названия аккаунтов управления в соцсетях.

    Американский лидер ранее обещал в ближайшее время ввести официальный запрет на использование термина «искусственный интеллект», однако подробности о механизме его реализации и возможных последствиях для нарушителей не приводились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце замглавы МИД Александр Алимов заявил об озабоченности России попытками США переименовать понятие «искусственный интеллект» в «суперинтеллект».

    Госсекретарь США Марко Рубио призвал журналиста использовать термин «суперинтеллект».

    Владелец американской компании SpaceX Илон Маск подтвердил переименование подразделения по искусственному интеллекту SpaceXAI после указа Дональда Трампа.

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