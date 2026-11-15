Экс-премьер Молдавии Тарлев предложил запретить чиновникам двойное гражданство

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, управлять государством должны люди только с молдавским паспортом, передает РИА «Новости».

«В конституции Республики Молдова необходимо закрепить раз и навсегда: высшие должностные лица – президент, премьер-министр, министры, депутаты парламента – не имеют права иметь двойное гражданство. Управлять страной должны люди только с одним паспортом – молдавским», – сказал Тарлев.

Политик пояснил, что запрещать рядовым гражданам иметь второй паспорт нет смысла. В то же время продвижение властями идеи присоединения к Румынии создает прямую угрозу национальной безопасности. Он назвал категорически неприемлемыми любые попытки ликвидации молдавского государства и осудил заявления действующего президента о готовности проголосовать за упразднение собственной страны.

В Молдавии большинство представителей высшего руководства, включая президента Майю Санду, членов правительства, депутатов правящей партии «Действие и солидарность» и судей Конституционного суда, имеют паспорта Румынии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлое воскресенье премьер-министр Молдавии Василий Тофан допустил объединение страны с Румынией вопреки воле граждан.

В прошлом месяце президент республики Майя Санду заявила о пользе присоединения к соседнему государству для безопасности населения.

Летом экс-президент страны Игорь Додон расценил назначение румынских граждан на ключевые посты как подготовку к потере суверенитета.