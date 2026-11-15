МВД предупредило о фишинговых ссылках на Zoom

МВД посоветовало не вводить логин и пароль по чужим ссылкам на Zoom

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники могут распространять поддельные ссылки на популярные сервисы для видеосвязи, поэтому не стоит вводить свои данные при переходе по ним, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает ТАСС.

«Самостоятельно защититься от дистанционных мошенничеств возможно путем соблюдения базовых правил цифровой гигиены. Никогда не вводить логин/пароль по «чужим» ссылкам», – сказали в ведомстве.

В случае сомнений в надежности отправителя полиция советует изучить саму ссылку и содержимое сайта. Лишние символы или странные домены могут свидетельствовать о мошенничестве. Если данные уже введены на сомнительной странице, необходимо срочно сменить пароль на почте и выйти из аккаунтов на всех устройствах.

Ранее в МВД рассказывали о схеме, при которой аферисты под видом учеников связываются с репетиторами. Под предлогом технических проблем мошенники присылают ссылку на фишинговый сайт, имитирующий Zoom. Введенные данные для авторизации попадают к злоумышленникам, открывая им доступ к почте жертвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в МВД России сообщили о схеме дистанционных аферистов со взломом профилей детей в мессенджерах для выманивания денег у родителей.

В четверг ведомство предупредило о рассылке сообщений от имени ФНС с фишинговыми ссылками для кражи аккаунтов на «Госуслугах».

В среду в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД рассказали о создании фишинговых сайтов, имитирующих популярные маркетплейсы.