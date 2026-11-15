Рособрнадзор сохранил модели ЕГЭ по математике и информатике на 2027 год

Рособрнадзор решил не менять модели ЕГЭ по математике и информатике в 2027 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение не менять форматы проведения тестирования приняли по итогам общественно-профессионального обсуждения спецификаций и демонстрационных версий, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что специалисты учли все поступившие в ходе дискуссий предложения и замечания, после чего сделали окончательный выбор в пользу сохранения моделей 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Федеральный институт педагогических измерений утвердил документы со структурой заданий Единого государственного экзамена на 2027 год.

Рособрнадзор назвал даты проведения основного этапа сдачи тестирования.

Ранее Министерство образования и науки сохранило минимальные баллы для поступления в высшие учебные заведения на следующий учебный год.