Филиппины и Австралия подписали договор об оборонном сотрудничестве

Филиппины и Австралия договорились об укреплении военного сотрудничества

Tекст: Дмитрий Зубарев

Филиппины и Австралия на полях 49-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле заключили соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере для расширения взаимодействия вооруженных сил двух стран, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ABS-CBN.

Документ позволит сократить бюрократические процедуры и упростить использование зарубежного оружия филиппинскими военными. «Мы сможем тщательнее оценить, подходят они [австралийские вооружения] нам или нет, а обучение наших войск будет проходить быстрее», – сказал министр национальной обороны Филиппин Гилберто Теодоро.

Договоренность также даст возможность австралийским подразделениям оперативнее оказывать помощь Маниле в ликвидации последствий стихийных бедствий. По словам главы филиппинского ведомства, республика ожидает увеличения числа совместных морских, воздушных и сухопутных операций с Австралией. Теодоро добавил, что новое соглашение укрепит надежный потенциал сдерживания в районах Южно-Китайского моря, находящихся под суверенной юрисдикцией Филиппин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Филиппины и США обсудили сотрудничество в сфере обороны.

Ранее Филиппины и Япония завершили совместные учения военно-воздушных сил.

Также Австралия и Фиджи заключили соглашение о взаимной обороне.