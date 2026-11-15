Президент Бразилии объявил о планах остановить вырубку лесов к 2030 году

Лула да Силва пообещал остановить вырубку лесов в Бразилии к 2030 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Власти южноамериканской республики планируют полностью прекратить потерю лесного покрова до конца текущего десятилетия, передает РИА «Новости».

«Бразилия может к 2030 году выйти на нулевой уровень обезлесения, как мы и обещали бразильскому народу и всему миру. Это возможно», – сказал Лула да Силва.

По словам главы государства, впервые в истории Бразилия завершила год со снижением темпов обезлесения во всех природных зонах. Он также представил инициативу по созданию международного фонда сохранения тропических лесов. Предполагается, что страны смогут вкладывать в него средства, а часть дохода от инвестиций будет направляться государствам, защищающим свои зеленые массивы. Власти планируют доказать бизнесу, что инвестиции в охрану природы способны приносить прибыль, а растущее дерево может дать больше дохода, чем срубленное.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил об успешной переориентации торговли республики на страны Азии и Европы.

Ранее глава государства столкнулся с обвалом реала из-за опасений инвесторов после победы на выборах.

Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на продолжение сотрудничества с Бразилией.