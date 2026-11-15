Бразилия нашла новых торговых партнеров после введения американских пошлин

Товарооборот Бразилии и Китая вырос почти на 20% в ответ на пошлины США

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вместо того чтобы плакать или умолять американское правительство сжалиться над Бразилией, мы решили искать других партнеров, которым могли бы продавать и у которых могли бы покупать», – заявил Лула да Силва на пресс-брифинге в Маниле, передает РИА «Новости».

По словам бразильского лидера, доля Соединенных Штатов во внешней торговле латиноамериканской страны снизилась до 9,2%. При этом товарооборот с Пекином увеличился почти на 20%, а с Джакартой – на 15%. Торговля с Германией выросла на 15,8%, с Вьетнамом – на 13%, а еще с 50 государствами – в среднем на 10,5%.

Президент подчеркнул намерение властей удвоить товарооборот со странами АСЕАН. Бразилия рассчитывает стать постоянным партнером организации, чтобы расширить объемы продаж и закупок и не зависеть от одного государства, добавил глава республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Лула да Силва осудил планы Вашингтона ввести новые торговые сборы.

Ранее введение новых американских пошлин заставило Бразилию и Индию искать альтернативных партнеров для экспорта.

Власти Бразилии начали разработку ответных мер на действия Соединенных Штатов.