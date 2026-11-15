Охотовед объяснил снижение числа нападений медведей страхом перед людьми

Власти Кировской области назвали охоту средством защиты от медведей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как пояснил специалист, научно доказано, что охота выступает одним из главных факторов, формирующих у зверя страх перед людьми. Если животное перестает чувствовать угрозу со стороны человека, оно утрачивает осторожность и может начать выходить в населенные пункты, передает ТАСС.

«Мы не выступаем за массовый отстрел, мы говорим о здоровом контроле за популяцией животных», – заявил Анисимов.

По словам замминистра, власти региона не стремятся к полному истреблению хищников, однако их численность необходимо постепенно сокращать до безопасных пределов, для чего в Кировской области выделено достаточно квот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство природных ресурсов и экологии России установило максимальный норматив на отстрел 30% от численности бурого медведя в каждом регионе для снижения числа конфликтов с людьми.

Во вторник житель Кировской области стал 33-й жертвой хищников в российских регионах с весны.

В понедельник Минприроды Новосибирской области сообщило о ликвидации 60 из 118 медведей с начала года.