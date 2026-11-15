Ган победил Хокита и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Французский боец Ган защитил титул чемпиона UFC в Нью-Йорке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Поединок состоялся в Нью-Йорке и продлился все пять отведенных раундов. Судьи единогласно отдали предпочтение 36-летнему французскому спортсмену, передает ТАСС.

Для Гана эта победа стала 15-й в профессиональной карьере при двух поражениях в смешанных единоборствах (ММА). Его 29-летний соперник потерпел первое поражение после серии из 10 побед подряд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский боец смешанных единоборств Петр Ян на турнире в Абу-Даби победил грузина Мераба Двалишвили.

Также Ислам Махачев успешно защитил чемпионский пояс в полусреднем весе.

Кроме того, бразильский спортсмен Алекс Перейру проиграл французскому атлету Сирилу Гану в поединке за временный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе.