Экс-премьер Словакии Чарногурский осудил акты вандализма у памятника Коневу

Tекст: Дмитрий Зубарев

Памятник установлен в населенном пункте Кружлова на востоке Словакии. «Вандализм в отношении памятника Коневу особенно отвратителен. Памятник установлен в Долине смерти на Дукле, где больше всего погибло советских и чехословацких солдат во время прорыва в Словакию. Медийную атмосферу для повреждения памятника создают мейнстримные СМИ», – заявил Чарногурский, передает РИА «Новости».

Бывший глава правительства отметил, что монумент был изготовлен на добровольные пожертвования и установлен с разрешения местной администрации. Он выразил надежду на то, что словацкая полиция сможет установить личности преступников.

Скульптура была официально открыта в октябре 2026 года, однако вскоре подверглась двум атакам вандалов. Сначала представители оппозиционной партии «Демократы» накрыли памятник испачканной тканью и пообещали снести его в случае прохождения в парламент в 2027 году. Позднее неизвестные разбили памятную табличку и оставили на постаменте оскорбительную надпись.

В МИД России выразили возмущение фактами осквернения мемориала. Российские власти неоднократно указывали на попытки западных стран переписать историю, а президент Владимир Путин подчеркивал необходимость защиты правды о Великой Отечественной войне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее неизвестные осквернили памятник маршалу Ивану Коневу в Словакии.

Также в словацком селе Кружлова официально открыли этот монумент.

Кроме того, парламент Словакии ввел уголовную ответственность за осквернение мемориалов Второй мировой войны.