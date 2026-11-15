Башмет назвал мишурой разговоры об отмене русской культуры в Европе

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я знаю, что никто из них не исключал из своего репертуара произведения русских авторов. Поэтому это больше такая политическая мишура. В смысле отмены русской культуры», – заявил Башмет ТАСС.

Музыкант пояснил, что в концертных программах коллег в Париже, Риме и Берлине сохраняются произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева и Сергея Рахманинова. При этом он признал, что не владеет в полной мере информацией о ситуации в кино и театрах.

Башмет добавил, что зарубежные исполнители могут опасаться поездок в Россию, но не из-за самой России, а из-за страха перед последствиями после возвращения домой. Кроме того, дирижер рассказал, что сам сделал паузу в гастролях за рубежом, назвав это своими «санкциями». В качестве примера он привел Японию, где перенес выступления на год: «Когда захочу, тогда и поеду туда. А пока это с моей стороны санкции, а не с их».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранееэксперты Экспертного института социальных исследований сообщили о провале попыток Запада изолировать Россию с помощью «культуры отмены».

Также глава МИД России Сергей Лавров назвал позором отмену выступлений российских артистов в Италии.

Кроме того, джазмен Игорь Бутман заявил о продолжении выступлений иностранных музыкантов в России вопреки давлению на родине.