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    15 ноября 2026, 08:23 • Новости дня

    Космонавт Серова назвала смешанный экипаж преимуществом орбитальной станции

    Смешанный экипаж сочли преимуществом для новой орбитальной станции России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Космонавт Елена Серова заявила, что смешанный экипаж из мужчин и женщин станет преимуществом для Российской орбитальной станции (РОС), поскольку объединение различных компетенций сделает командную работу более гармоничной.

    Смешанный экипаж поможет работе на Российской орбитальной станции благодаря объединению различных качеств и компетенций. Такое мнение космонавт Елена Серова выразила на форуме школьников в Музее космонавтики в Москве, передает ТАСС.

    «У всех – и мужчин, и женщин – есть огромные преимущества, и во взаимном дополнении и симбиозе эти качества сливаются в единое целое, что позволяет достигать наивысших результатов. Потому что это действительно и в психологическом, и в рабочем аспекте очень сильно помогает. Так что да, более чем преимущество, и так будет более гармонично», – поделилась Серова.

    Космонавт добавила, что подать заявку при отборе в новый экипаж хотело бы множество мотивированных девушек и молодых людей. Однако каждого кандидата необходимо оценивать исключительно по личным достоинствам и заслугам, считает она.

    В 2028 году узловой модуль «Причал» российского сегмента МКС планируют затопить, установив на его месте новый универсальный модуль РОС. В 2030 году два новых модуля и лабораторный модуль «Наука» отстыкуют для самостоятельного полета, а формирование национальной станции должно завершиться к 2034 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российских космонавтов Николая Чуба, Александра Горбунова, Ивана Вагнера и Кирилла Пескова назначили в экипажи длительных экспедиций на Международную космическую станцию.

    Во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал создание Российской орбитальной станции одной из главных целей развития отрасли.

    Ранее представитель Роскосмоса сообщил о планах отделять модули будущей национальной станции от МКС в процессе ее сведения с орбиты.

    13 ноября 2026, 00:04 • Новости дня
    Эксперт: Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса

    Эксперт Анпилогов: Лунная АЭС может значительно снизить стоимость освоения космоса

    Эксперт: Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    @ nasa.gov

    Tекст: Олег Исайченко

    Лунную АЭС России стоит рассматривать в контексте более масштабного проекта: совместной с Китаем базы на Южном полюсе спутника Земли. Станция будет снабжать дешевым электричеством целую исследовательскую команду, что является колоссальным прорывом в освоении космоса, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос приступил к сборке частей для атомной электростанции на Луне.

    «Атомная электростанция разрабатывается Роскосмосом для совместной лунной базы с Китаем, которая должна быть построена в районе Южного полюса спутника Земли. Там имеются большие запасы льда, из которого можно получать кислород для космонавтов и топливо для ракет. Но сделать это без дешевого электричества невозможно. Ядерный реактор способен закрыть эту потребность для будущих исследователей», – сказал эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов.

    Впрочем, по его словам, реализовать развертывание АЭС на Луне крайне непросто. «Речь идет об уникальном инженерном решении. В СССР данные разработки велись, но ядерный реактор там создавали для спутников 1970-х годов. Сейчас же речь идет о куда более мощном устройстве. Ограничиться изучением старых чертежей не выйдет», – акцентирует собеседник.

    Кроме Советского Союза опыт в данной сфере имеется и у американцев. «Тем не менее, в США, в силу длительного пренебрежения космической программой, эту технологию утратили окончательно. Забавно, но в работе над собственной лунной станцией они теперь опираются на результаты, полученные в ходе исследовательской деятельности СССР», – уточняет эксперт.

    Основная проблема в рамках создания АЭС для спутника Земли – обеспечение полной автономности реактора. «В первое время на базе будет отсутствовать рабочий персонал, а монтажом конструкций предстоит заниматься роботам. С отдельными сервисными операциями устройства справятся, но взаимодействие со сложным оборудованием им не по силам», – полагает он.

    «Соответственно, в программу проекта закладывают вообще полное отсутствие необходимости чинить реактор в будущем. Установка проработает несколько десятилетий, после чего ее заглушат. Затем конструкцию либо вывезут, либо оставят на Луне как памятник освоению космоса человечеством», – рассуждает собеседник.

    При этом речь идет о по-настоящему выдающемся проекте. «Россия и Китай заходят дальше простой высадки на Луне. Речь идет о создании постоянно действующей базы на спутнике Земли, запуски различных устройств с которой обойдутся в разы дешевле полетов с поверхности нашей планеты. Исследование Солнечной системы станет дешевым как никогда раньше», – заключил Анпилогов.

    Напомним, Роскосмос приступил к сборке частей для атомной электростанции на Луне. Параллельно идет работа над тяжелой посадочной платформой и станцией, которая будет распределять энергию и заряжать оборудование.

    Над проектом работают специалисты Роскосмоса, Росатома и Курчатовского института. Установка мощностью от 5 до 10 кВт станет источником энергии для Международной научной лунной станции, участниками которой выступают 16 государств.

    Лунная АЭС входит в число трех приоритетов отечественной космонавтики, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Помимо нее, отрасль сосредоточится на создании Российской орбитальной станции, первый модуль которой выведут на орбиту в 2028 году, и ракеты «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.

    Ракеты для отправки оборудования станции на Луну уже готовы. Окончательный вариант установки Росатом выберет в 2027 году из пяти разработанных, а саму электростанцию планируется построить к середине 2030-х годов.

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    14 ноября 2026, 05:10 • Новости дня
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
    Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный
    @ Роскосмос/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами дистанционного зондирования Земли в субботу стартовала с космодрома Восточный, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

    Ракета стартовала в 4.16 мск с космическими аппаратами «КОЭН» компании «МТ-ЛАБ» и «Киноспутник» группы компаний «СПУТНИКС», передает РИА «Новости».

    В госкорпорации уточнили, что запущенные в субботу спутники будут вести съемку поверхности Земли в сверхвысоком разрешении, что позволит использовать их данные для контроля целевого использования земель, выявления незаконных построек, мониторинга опасных природных явлений и решения экологических задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о первом запуске в этом году с космодрома Восточный двух частных космических аппаратов при поддержке государства.

    На прошлой неделе главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин назвал создание отечественной орбитальной системы широкополосного интернета вопросом технологической независимости России.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 17:07 • Новости дня
    Ученые оценили последствия единичного ядерного взрыва в космосе

    Daily Mail: Ядерный взрыв в космосе выведет из строя спутники на низкой орбите

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специалисты из Висконсинского университета в Мадисоне и Принстонского университета в США смоделировали последствия единичного ядерного взрыва в космосе.

    Согласно результатам исследования, последствия взрыва на достаточно большой высоте окажутся «очень и очень тяжелыми», пишет РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail. Он сможет вывести из строя практически все из более чем 13 тыс. спутников, расположенных на низкой околоземной орбите.

    Моделирование показало, что взрыв ядерной бомбы мощностью одна мегатонна на высоте 500 км над Южной Атлантикой приведет к выводу из строя около 98% спутников в течение одной недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре на ядерном объекте Министерства энергетики США в результате пожара произошел выброс радиоактивных веществ.

    Летом южнокорейский зонд зафиксировал появление нового кратера после мощного удара отработавшей ступени американской ракеты о лунную поверхность.

    Китайские специалисты разработали двухэтапный метод ликвидации опасных астероидов путем закладки ядерного заряда глубоко под поверхность небесного тела.

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    14 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Спутник сверхдетальной съемки Земли «КОЭН» начал передавать телеметрию

    Выведенный на орбиту аппарат «КОЭН» начал передачу данных в штатном режиме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Запущенный в субботу на околоземную орбиту спутник сверхвысокодетальной съемки «КОЭН» компании «МТ-ЛАБ» работает в штатном режиме, сообщили в пресс-службе компании «МТ-ЛАБ».

    Российский аппарат сверхвысокодетальной съемки Земли приступил к работе в космосе и отправляет информацию на наземные пункты управления, цитирует сообщение компании РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами дистанционного зондирования Земли стартовала с космодрома Восточный. Российский аппарат «Киноспутник» успешно вывели на орбиту.

    Летом специалисты завершили сборку летного образца сверхточного спутника «КОЭН».

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    14 ноября 2026, 02:55 • Новости дня
    SpaceX не смогла осуществить «двойной захват» ступеней ракетной системы Starship

    Tекст: Антон Антонов

    Компания SpaceX в ходе 15-го испытательного полета ракетной системы Starship не смогла вернуть ускоритель Super Heavy на стартовую площадку, он приводнился в Мексиканском заливе, следует из трансляции.

    В ночь на субботу SpaceX провела 15-й тестовый запуск Starship со своего космодрома в Южном Техасе, передает РИА «Новости».

    В ходе этого полета планировали вернуть на стартовую площадку обе части ракетной системы: ускоритель Super Heavy и корабль-ступень Starship. Однако из-за технических неполадок ускоритель приводнился в Мексиканском заливе.

    Корабль Starship продолжает полет. Ему предстоит сделать около 14 витков вокруг Земли и вывести на орбиту 26 спутников Starlink.

    Starship – ракетная система, которая, по замыслу SpaceX, должна стать полностью многоразовой. Ее высота составляет около 124 метров, масса – примерно 5 тыс. тонн. Она состоит из ускорителя Super Heavy с 33 двигателями и верхней ступени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу SpaceX запустила ракету-носитель в испытательный полет из Техаса.

    SpaceX анонсировала первый захват второй ступени космической системы Starship в ходе предстоящего пуска.

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    14 ноября 2026, 09:02 • Новости дня
    МИД Латвии подготовил проект запрета транзита зерна из России и Белоруссии

    Глава МИД Латвии Браже заявила о подготовке запрета на транзит зерна из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила о подготовке проекта постановления правительства, который запрещает транзит российского и белорусского зерна через территорию республики.

    Латвийское внешнеполитическое ведомство предложило правительству страны остановить провоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. «МИД подготовил и представил проект постановления кабинета министров, которое предусматривает запрет на транзит российского и белорусского зерна через территорию Латвии», – написала Браже, передает ТАСС.

    Ограничения предлагается ввести с помощью механизма национальных санкций, пишет портал Delfi со ссылкой на министерство. Подобный подход позволит обеспечить строгий контроль за соблюдением запрета и установить ответственность за возможные нарушения.

    До этого Рига пыталась согласовать остановку транзита зерна на уровне Евросоюза, однако не нашла достаточной поддержки среди других стран объединения. В октябре лидеры Латвии, Литвы и Эстонии обратились в Брюссель с просьбой перекрыть экспортные маршруты для российской продукции. Они утверждали, что Москва препятствует вывозу украинского урожая на мировой рынок, используя европейскую инфраструктуру для собственных поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Литва решила задерживать транзитное зерно из России и Белоруссии в порту Клайпеды.

    Также премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о невозможности самостоятельной блокировки поставок без решения Брюсселя.

    Президент Литвы и премьер-министры Эстонии и Латвии призвали Евросоюз запретить транзит российского зерна.

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    12 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    Путин поручил разработать план стимулирования спроса на российские аккумуляторы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2027 года утвердить план мероприятий по стимулированию спроса на российские аккумуляторы.

    Документ должен включать поэтапное увеличение доли отечественной продукции при закупках для государственных и муниципальных нужд, а также компаний с госучастием, говорится в опубликованном Кремлем перечне поручений.

    Кроме того, план предусматривает расширение практики заключения долгосрочных контрактов на закупку коммунальной техники и электротранспорта, оснащенных российскими аккумуляторными батареями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин поручил разработать план локализации выпуска аккумуляторов.

    Он пообещал господдержку производителям энергоемких накопителей.

    В тот же день президент заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.

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    13 ноября 2026, 22:01 • Новости дня
    АвтоВАЗ зарегистрировал в России товарный знак Tezis

    Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» запатентовал бренд Tezis сроком до 2036 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» получил разрешение Роспатента на использование новой торговой марки Tezis для продажи машин и запчастей.

    Автопроизводитель получил возможность выпускать и реализовывать под новым брендом транспортные средства, а также запчасти и различные автомобильные аксессуары к ним, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Роспатента.

    Соответствующая заявка была направлена предприятием в ведомство в июне текущего года. В ноябре по ней было принято положительное решение, срок действия которого установлен до 2036 года.

    В настоящее время концерн, владеющий производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а также начавший в сентябре 2025 года сборку Lada Iskra на «Автозаводе Санкт-Петербург», выпускает легковые машины семи семейств: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре АвтоВАЗ запатентовал мемную фразу «Можно, а зачем?» в качестве товарного знака.

    В июне отечественный автомобильный концерн направил официальные документы для оформления прав на новые торговые марки.

    В марте в России зарегистрировали новый товарный знак Lada Parus для выпуска автомобилей и автозапчастей.

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    14 ноября 2026, 08:30 • Новости дня
    «Киноспутник» успешно вывели на орбиту

    Запущенный с Восточного частный аппарат «Киноспутник» выведен на орбиту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский аппарат дистанционного зондирования Земли «Киноспутник» успешно выведен на орбиту после запуска с космодрома Восточный.

    «Центр управления полетами ГК «Спутникс» в Сколково получил телеметрические сигналы с аппарата. Все системы работают штатно», – сообщили в компании «Спутникс».

    «Киноспутник» оснащен камерой, способной снимать с разрешением 0,8 метра на пиксель в мультиспектральном и панхроматическом режимах. Данные будут использоваться для мониторинга строительства, контроля землепользования, наблюдения за сельхозугодьями и лесами, выявления незаконных построек и оценки зон чрезвычайных ситуаций, передает РИА «Новости».

    Ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Коэн» и «Киноспутник» стартовала в 4:16 по московскому времени. Это был первый в истории пуск, где основной нагрузкой стали спутники частных компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу ракета-носитель «Союз-2.1б» с аппаратами дистанционного зондирования Земли стартовала с космодрома Восточный.

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    14 ноября 2026, 02:01 • Новости дня
    SpaceX осуществила испытательный пуск Starship

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания SpaceX в пятницу запустила ракету-носитель в испытательный полет из Техаса, в ходе которого намерена впервые выполнить контролируемый захват второй ступени космической системы Starship.

    Ракета-носитель стартовала в 17.48 по времени Восточного побережья США (01.48 мск) с площадки на космодроме Starbase в штате Техас, передает ТАСС.

    В рамках миссии планируется вывести на орбиту 26 спутников связи Starlink версии V3, предназначенных для расширения глобальной интернет-группировки.

    SpaceX отрабатывала контролируемое возвращение и захват только первой ступени – сверхтяжелого ускорителя Super Heavy, который садился на стартовую площадку. Сам космический корабль Starship по итогам предыдущих тестовых миссий приводнился в океане, не проходя процедуру захвата на земле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу американская компания SpaceX сообщила о намерении впервые осуществить захват второй ступени космической системы Starship.

    В конце сентября компания SpaceX вывела космический корабль Starship на орбиту и досрочно завершила первый орбитальный полет.

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    12 ноября 2026, 13:43 • Новости дня
    Роскосмос приступил к компоновке частей для лунной АЭС

    Роскосмос начал унификацию платформы и компоновку частей для лунной АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Роскосмос начал работы по компоновке составных частей для будущей атомной электростанции на Луне, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

    Специалисты Роскосмоса приступили к унификации тяжелой посадочной платформы, компоновке частей и созданию зарядно-распределительной станции для лунной АЭС, передает ТАСС.

    «Мы уже компонуем составные части, унифицируем тяжелую посадочную платформу, луноход, зарядно-распределительную станцию», – заявил Баканов на встрече с главами дипломатических представительств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Баканов назвал создание лунной электростанции в числе главных целей российской ракетно-космической отрасли.

    В субботу заместитель командира отряда космонавтов Роскосмоса Андрей Бабкин назвал создание атомной электростанции необходимым условием для дальнейшего освоения спутника Земли.

    В прошлом месяце Баканов сообщил о готовности ракет-носителей для отправки на Луну инфраструктуры будущей электростанции.

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    13 ноября 2026, 04:37 • Новости дня
    Астроном назвал дату парада четырех планет

    Астроном Францев: Парад четырех планет состоится утром 14 ноября

    Tекст: Катерина Туманова

    В субботу утром жители России смогут наблюдать редкое астрономическое явление – выстраивание в одну линию Меркурия, Венеры, Марса и Юпитера, сообщил лектор Пермского планетария Виталий Францев.

    «Такое комбо из четырех планет является главным астрономическим событием этой осени», – заявил лектор РИА «Новости».

    Францев отметил, что для наблюдения за парадом планет не потребуются оптические приборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Веселков сообщил о возможности увидеть невооруженным глазом Меркурий и схождение полной Луны со звездным скоплением Плеяды в конце ноября. Он также назвал даты ярких метеорных потоков в ноябре. Доцент Томского госуниверситета Капарулин сообщил о приближении мощного метеорного потока Геминиды.

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    15 ноября 2026, 00:30 • Новости дня
    Платформа Mechazilla впервые поймала корабль Starship компании SpaceX
    Платформа Mechazilla впервые поймала корабль Starship компании SpaceX
    @ кадр из видео SpaceX

    Tекст: Антон Антонов

    Американская компания SpaceX впервые смогла вернуть космический корабль Starship на специальную платформу Mechazilla на базе в Техасе, сообщает SpaceX.

    «Mechazilla ловит Starship! Поздравляем всю команду SpaceX с этим невероятным достижением!» – говорится в комментарии к соответствующему видео в X.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX запустила ракету-носитель Starship в испытательный полет из Техаса для отработки контролируемого захвата второй ступени.

    В субботу SpaceX не смогла вернуть ускоритель Super Heavy на стартовую площадку.

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    13 ноября 2026, 15:06 • Новости дня
    Роскосмос допустил возможность подготовки космонавтов из Малайзии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель главы Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что госкорпорация готова рассмотреть возможность подготовки космонавтов из любых желающих стран, включая Малайзию.

    По его словам, Россия открыта к сотрудничеству со всеми государствами в сфере пилотируемой космонавтики и готова взять на себя обучение малайзийских кандидатов для полета на орбиту, передает ТАСС.

    «Можем (из Малайзии). Мы видим возможность подготовки всех. Главное, чтобы были желание и возможности», – заявил Крикалев на III Международном симпозиуме «Создавая будущее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье космонавт-испытатель отряда Роскосмоса Сергей Прокопьев сообщил о сдаче выпускных экзаменов четырьмя кандидатами в декабре.

    В прошлом месяце гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал о направлении ЮАР предложений по отбору космонавтов.

    Специалисты Центра подготовки космонавтов разработали программу для обучения кандидата из Мьянмы полету на орбиту.

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    15 ноября 2026, 08:40 • Новости дня
    Уганда выразила готовность к совместным с Россией космическим исследованиям

    Уганда объявила о планах исследовать Луну и Венеру вместе с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр в администрации президента Уганды Азиимве Джонард заявил о планах развития космической программы совместно с Россией.

    Уганда планирует развивать свою космическую программу в сотрудничестве с Россией и готова участвовать в исследованиях Луны и Венеры. В ближайший месяц запланирована встреча с российской стороной для обсуждения возможных проектов, передает ТАСС.

    «Мы хотим понять, как именно Уганда может сотрудничать с Россией для развития в сфере космоса. Но мы уже находимся в процессе обсуждения того, как Россия может помочь Уганде развить эту сферу», – отметил министр Азиимве Джонард.

    Опыт Российской академии наук в разработке программ исследования Луны и Венеры будет передан Уганде. «Это тот самый опыт, который будет передан Уганде, чтобы мы могли работать вместе и оценивать наши возможности», – добавил он, подчеркнув, что две страны «точно собираются работать вместе» в космической сфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов назвал лунную АЭС России колоссальным прорывом в освоении космоса.

    Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал лунную электростанцию одной из главных целей развития отрасли.

    Кроме того, стало известно об установке российского спектрометра на индийскую станцию для исследования Венеры.

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