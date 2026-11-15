При столкновении самолетов в аэропорту Майами пострадали два человека

Два человека получили травмы при столкновении двух самолетов в Майами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел около 21:15 по местному времени (05:15 мск) на пересечении двух рулежных дорожек, где соприкоснулись прибывающий и вылетающий самолеты, передает ТАСС.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, их госпитализация не потребовалась. Случившееся не повлияло на работу аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в аэропорту Калифорнии легкомоторный самолет опрокинулся во время руления из-за струи воздуха от двигателя крупного лайнера.

Также во Флориде небольшой самолет врезался в движущийся пикап при попытке совершить аварийную посадку.

Кроме того, в американском штате Флорида частный самолет рухнул на стоянку домов на колесах.