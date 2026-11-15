Андреевой досталась Свитолина в финале Итогового турнира WTA

Tекст: Дмитрий Зубарев

В полуфинале Свитолина, занимающая шестое место в рейтинге WTA, обыграла представительницу Чехии Линду Носкову со счетом 6:2, 6:1. Матч длился один час пять минут, передает РИА «Новости».

Свитолина уже выигрывала итоговый турнир в 2018 году и была финалисткой в 2019 году.

Девятнадцатилетняя Андреева стала самой молодой финалисткой итогового турнира WTA с 2004 года, когда победу одержала 17-летняя россиянка Мария Шарапова. По итогам сезона Андреева впервые займет второе место в мировом рейтинге. Ранее российская теннисистка играла в финале итогового турнира в 2012 году, тогда Шарапова уступила американке Серене Уильямс.

На групповом этапе турнира Андреева выиграла все три матча в двух сетах, победив Свитолину, белоруску Арину Соболенко и соотечественницу Диану Шнайдер. В прошлом году Андреева дебютировала на турнире в парном разряде со Шнайдер, в одиночном разряде она выступает впервые.

Призовой фонд турнира составляет 10 млн долларов, соревнования продлятся до 15 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российская теннисистка Мирра Андреева победила американку Джессику Пегулу и вышла в финал одиночного разряда итогового турнира WTA.

В субботу украинка Элина Свитолина одержала победу над белоруской Ариной Соболенко и пробилась в полуфинал.

В четверг Андреева обыграла Соболенко на групповом этапе соревнований.