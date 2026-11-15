Фигурист Малинин выиграл этап Гран-при ISU в США

Американский фигурист Малинин выиграл этап Гран-при в США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Соревнования проходят в Эверетте, штат Вашингтон. По сумме короткой и произвольной программ Илья Малинин набрал 284,31 балла, передает ТАСС.

Второе место занял итальянец Даниэль Грассль с 274,73 балла. Тройку призеров замкнул представитель Израиля Тамир Куперман, набравший 248,55 балла.

Илье Малинину 21 год, он трехкратный чемпион мира и победитель олимпийского командного турнира. Он стал первым в истории фигуристом, исполнившим на международных соревнованиях четверной аксель – самый сложный прыжок в системе оценок ISU.

Этап Гран-при в США завершится 16 ноября. Из российских спортсменов в женском одиночном катании выступят Александра Игнатова (Трусова) и Аделия Петросян. Перед произвольной программой Игнатова занимает второе место, Петросян – четвертое.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Илья Малинин занял первое место после исполнения короткой программы на этапе Гран-при в США.

Ранее он установил мировой рекорд в произвольной программе на финале Гран-при в Японии.

Также спортсмен выиграл третий этап Гран-при в Канаде с еще одним рекордом.