Группировка «Восток» сорвала массированную атаку БПЛА ВСУ в Запорожской области

Tекст: Антон Антонов

Расчеты радиолокационных станций российской группировки войск «Восток» обнаружили приближение беспилотников Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве Запорожской области, передает РИА «Новости».

«Информация о выявленных целях по средствам связи и управления была передана группам воздушного прикрытия для их перехвата и уничтожения», – говорится в сообщении военного ведомства.

Там уточнили, что российские военные организовали противодействие беспилотной авиации противника, поражая цели на подступах к позициям подразделений «Востока».

По данным министерства, в ходе отражения атаки было уничтожено более 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, среди них ударные беспилотники «Дартс», «Дартс-2», «Батон», а также разведывательные аппараты «Флай Ай», «Шарк» и «Вектор».

В ведомстве подчеркнули, что ликвидация беспилотников сорвала массированную воздушную атаку ВСУ и обеспечила защиту передовых подразделений группировки «Восток» в Запорожской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в результате атаки украинских беспилотников по Запорожской области четыре человека получили ранения, трое из них были сотрудниками скорой медицинской помощи.

В пятницу администрация Каменско-Днепровского муниципального округа сообщила о ранении мирного жителя Запорожской области при атаке украинского дрона.