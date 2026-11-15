Минпросвещения указало рекомендованные даты зимних каникул у школьников

Школы вправе либо полностью использовать предложенный Минпросвещения график, либо разработать собственный с учетом региональных и этнокультурных традиций и плановых мероприятий, передает РИА «Новости».
«Зимние каникулы традиционно приходятся на период празднования Нового года. Это время важно провести в кругу семьи, наполнить полезным досугом, чтобы восстановить силы для продолжения учебы», – заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
В Минпросвещения напомнили, что осенние школьные каникулы в текущем учебном году уже прошли в период с 26 октября по 3 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сообщалось, что общая продолжительность каникул у российских школьников, обучающихся по четвертям, составила 126 дней, на один день меньше прошлогоднего показателя.
В сентябре Кравцов заявил о необходимости устанавливать продолжительность осенних, зимних и весенних школьных каникул не менее девяти дней.
Кравцов сообщил о введении дополнительных февральских каникул для первоклассников в учебном году 2026/2027.