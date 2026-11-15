Протестующие окружили отказавшийся продавать халяльную еду ресторан в Лондоне

Tекст: Антон Антонов

На витрине ресторана размещена табличка с надписью, что там «с гордостью» не продают халяльную еду, пишет Daily Mail.

Охрану заведения обеспечивали сотрудники полиции и частные охранники, которых нанял в поддержку ресторана британский актер Джон Клиз. Протестующие скандировали лозунги и размахивали палестинскими флагами, призывая закрыть заведение.

Владелец ресторана Харман Сингх Капур, исповедующий сикхизм, пожаловался на угрозы расправой и финансовые убытки. За несколько часов до акции протеста его задержали в собственном доме в связи с публикациями в социальных сетях, где он выкладывал провокационные фотографии, упоминая ислам.

«Джон Клиз платит за защиту этого ресторана, потому что полиция этого не делает», – заявила жена владельца заведения Хуши Капур. Сам ресторатор подчеркнул, что неоднократно просил правоохранительные органы о помощи, но вместо защиты был арестован.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году послов Индии вызывали в МИД Катара, Кувейта и Ирана из-за антимусульманских высказываний официального представителя правящей партии «Бхаратия джаната парти».

В 2020 году в столице Индии в мусульманских районах Нью-Дели разгорелись массовые беспорядки, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек.

