Мединский заявил о восстановленной правде о подвиге 28 панфиловцев

Мединский: Реальная картина подвига 28 панфиловцев давно восстановлена

Tекст: Антон Антонов

Отношение к истории в стране за последние годы значительно изменилось в сторону искренности и правды, заявил Мединский в «Максе».

«Вы думаете, вокруг 28, Зои, Матросова ведутся споры серьезных историков? Нет! Споры эти имеют смысл не научный, а идеологический», – подчеркнул Мединский.

По его словам, попытки поставить под сомнение подвиги предков являются борьбой за право диктовать аудитории свои ценности, которые расходятся с народными.

Председатель Российского военно-исторического общества напомнил, что реальная картина подвига 28 панфиловцев давно восстановлена, снят соответствующий фильм и рассекречено дело контрразведки «Смерш» с многочисленными подробностями. Он добавил, что к 85-летию подвига общество открыло выставку и подготовило материалы для школьных уроков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Мединский сообщил о введении в школах обязательного предмета по изучению родного края.

В декабре 2018 года Мединский сообщил о новых доказательствах подвига 28 панфиловцев; по его словам, были обнаружены документы, свидетельствующие о достоверности боя, о котором всегда говорили как о символе.

