Полиция задержала 22 человека на митинге «Поколение Z решает» в Берлине

Tекст: Антон Антонов

В демонстрации приняли участие около 1,2 тыс. человек, протестующие выкрикивали антиполицейские лозунги и попытались прорвать оцепление, сообщает полиция в X.

«До того как колонна пришла в движение, участники связали передние транспаранты и попытались прорвать полицейскую цепь во главе шествия, чтобы заставить толпу двигаться силой. Это было пресечено нашими силами с применением непосредственного принуждения в виде толчков, давления и ударов кулаками», – заявили в ведомстве.

Указывается, что после использования участниками акции пиротехники начались задержания, сопровождавшиеся сопротивлением и нападениями на правоохранителей. В результате столкновений двое полицейских пострадали.

В общей сложности были задержаны 22 человека, возбуждено 13 уголовных дел о нарушении общественного порядка, нападениях на сотрудников правоохранительных органов и нарушении правил обращения со взрывчатыми веществами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудники полиции применили перцовый газ против участников акции немецкого молодежного движения «Поколение Z решает» в Гамбурге.

Объединенный протест левых сил, пропалестинских активистов и молодежного движения в центре Берлина обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранительными органами.