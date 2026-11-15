Собчак вернула возможность открывать новый бизнес в России

Tекст: Антон Антонов

Запись о недостоверности сведений, внесенных компанией Собчак ООО «Ши» в ЕГРЮЛ, исключена из реестра, в результате чего оснований для сохранения ограничения на создание нового бизнеса больше нет, передает РИА «Новости».

Согласно действующему законодательству, налоговые органы могут отказать в регистрации владельцу или руководителю нового бизнеса, если ранее он владел контролирующей долей или возглавлял компанию, в отношении которой в реестре юридических лиц есть запись о недостоверности представленных данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Собчак запретили открывать новый бизнес в России до конца октября 2029 года из-за недостоверных сведений, поданных в налоговую службу.

Причиной решения стала недостоверная информация, которую компания Собчак «Ши» внесла в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать от имени организации без доверенности.

