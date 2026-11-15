Руководство кафе в США убрало табличку в честь Хуанга, но потом передумало

Кафе Denny’s решило вернуть памятную табличку на место основания Nvidia

Tекст: Антон Антонов

«Мы возвращаем табличку, признающую беседы в Denny’s, которые помогли запустить Nvidia», – сообщил представитель сети, добавив, что история создания компании заслуживает сохранения. Причину демонтажа он не назвал, пишет New York Post.

В пятницу журналист издания обнаружил на месте мемориального стенда, посвященного основателям Nvidia, лишь пустую стену и облупившуюся краску. По словам работника кафе в Сан-Хосе, распоряжение убрать табличку и фотографии поступило от «начальства».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сенат США попросил Хуанга явиться на слушания из-за связи с предполагаемой китайской шпионкой.

Совет директоров Nvidia в четверг сообщил об уходе Хуанга с поста на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой.

