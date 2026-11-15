Первый ГОСТ на подземные хранилища газа вступил в силу в России

Tекст: Антон Антонов

Стандарт распространяется на проектную документацию строительства и реконструкции подземных хранилищ природного метанового газа в пористых пластах-коллекторах, а также на проектную документацию пунктов размещения вод, образующихся при эксплуатации таких ПХГ, при этом он не действует для объектов в отложениях каменной соли, шахтах, горных выработках и для документации, утвержденной до его введения, передает ТАСС.

В материалах Росстандарта отмечалось, что подобный ГОСТ введен впервые, его разработчиком выступил «Газпром ВНИИГАЗ» – головной научный центр «Газпрома» по технологиям в сферах добычи, транспорта, подземного хранения, переработки и использования газа.

Документ устанавливает классификацию подземных хранилищ газа в пористых пластах, порядок определения геологического объекта для их сооружения, а также технологические этапы функционирования ПХГ и правила их технологического и технического проектирования.

Стандарт содержит требования к этапам проектирования, расчету технологических показателей, проектированию подземных и наземных сооружений и зданий, включая трубопроводы, установки подготовки и осушки газа, стабилизации конденсата, компрессорные и факельные установки, а также описывает методы утилизации вод, возникающих при эксплуатации ПХГ, и требования к охране окружающей среды.

«Газпром» сейчас эксплуатирует в России 23 подземных хранилища газа, из них 14 расположены в истощенных газовых, газоконденсатных и газонефтяных месторождениях, семь – в водоносных структурах, два – в отложениях каменной соли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце компания «Газпром» сформировала рекордный для российской отрасли запас газа к зиме в подземных хранилищах страны.

Расчеты на основе данных платформы Gas Infrastructure Europe показали срок исчерпания запасов газа в европейских ПХГ при отсутствии новых поставок на уровне 60–70 дней зимнего потребления.