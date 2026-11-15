Андреева вышла в финал итогового турнира WTA

Tекст: Антон Антонов

Полуфинальная встреча завершилась победой третьей ракетки мира Андреевой над пятой ракеткой Пегулой со счетом 6:3, 6:4, матч продолжался 1 час 25 минут, теннисистки играли друг с другом впервые, передает РИА «Новости».

В финале Андреева сыграет с победительницей матча между украинкой Элиной Свитолиной и чешкой Линдой Носковой, а по итогам сезона впервые в карьере поднимется на второе место в мировом рейтинге WTA.

19-летняя Андреева стала самой молодой финалисткой итогового турнира WTA с 2004 года, когда титул завоевала 17-летняя россиянка Мария Шарапова.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу над белоруской Ариной Соболенко и вышла в полуфинал итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе.

Представительница Чехии Каролина Мухова снялась с матча группового этапа итогового турнира WTA против Андреевой из-за проблем с желудком.

В четверг Андреева одержала победу над белоруской Соболенко.