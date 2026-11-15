Платформа Mechazilla впервые поймала корабль Starship компании SpaceX

Tекст: Антон Антонов

«Mechazilla ловит Starship! Поздравляем всю команду SpaceX с этим невероятным достижением!» – говорится в комментарии к соответствующему видео в X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, SpaceX запустила ракету-носитель Starship в испытательный полет из Техаса для отработки контролируемого захвата второй ступени.

В субботу SpaceX не смогла вернуть ускоритель Super Heavy на стартовую площадку.