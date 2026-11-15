На протесты во Франции вышли 106 тыс. человек

Tекст: Антон Антонов

Во Франции в субботу прошел пятый акт общенационального социального протеста: министерство внутренних дел оценило число участников в 106 тыс. человек, из них 24 тыс. – в Париже, тогда как молодежное межпрофсоюзное объединение заявило о 200 тыс. протестующих по стране и 100 тыс. в столице, передает BFMTV.

По сведениям МВД, нынешние протесты оказались по численности меньше прошлой недели, когда на акции вышли 146 тыс. человек по стране и 46 тыс. в Париже. В субботу по итогам протестов по стране задержали 219 человек, при этом десять полицейских получили легкие ранения.

Ведомство сообщило, что «ситуация на национальной территории оставалась в целом под контролем», несмотря на инциденты в ряде городов, включая Марсель, Гренобль, Лион, Бордо, Пуатье, Монпелье, Тулузу, Тур, Сент-Этьен, Анже, Нанси, Лилль и Руан. По данным министерства, в сторону сил правопорядка бросали различные предметы и петарды, уличное и коммерческое имущество подверглось порче, в том числе были подожжены мусорные контейнеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу во время акции протеста против роста цен и полицейского насилия в Париже полиция задержала 22 человека, среди которых трое несовершеннолетних.

В тот же день во французских городах Париж и Нант полиция применяла водометы и дубинки против протестующих, выступавших против роста стоимости жизни.