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    14 ноября 2026, 23:13 • Новости дня

    Сунак призвал Британию готовиться к ударам по базам России в Арктике

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о необходимости подготовки страны к возможным ударам по российским военным базам в Арктике.

    Сунак в Times заявил, что Россия активно расширяет военное присутствие на Кольском полуострове, где базируется Северный флот и сосредоточена значительная часть ядерных сил страны. При этом военно-морская активность России у побережья Великобритании выросла на 41%, передает TodayPress TV.

    Главная угроза для Запада, по мнению политика, заключается в возможной потере контроля над Северной Атлантикой. Это усложнит переброску американских войск и техники в Европу в случае войны. Кроме того, под угрозой могут оказаться подводные кабели, через которые проходит около 99% международного интернет-трафика.

    «Мы должны показать России, что в случае конфликта мы можем поставить ее базы под угрозу», – заявил бывший британский премьер.

    Сунак предложил усилить возможности подводного наблюдения, нарастить совместные операции с союзниками в Северной Европе и подготовить британский спецназ к действиям в Арктике. Он добавил, что прямое сдерживание военной инфраструктуры России необходимо независимо от исхода украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Британия подписала с европейскими странами соглашение о создании общей военной структуры флотов под предлогом защиты от подводных и гибридных угроз.

    В прошлом месяце королевские военно-морские силы Британии назвали неспособными конкурировать с Россией в арктическом регионе.

    14 ноября 2026, 02:43 • Новости дня
    Daily Mail заявила об экстраординарной миссии самолетов Британии у границ России

    Daily Mail: Самолеты-разведчики Британии совершили 17 вылетов к границам России

    Tекст: Антон Антонов

    Королевские военно-воздушные силы (RAF) Великобритании в октябре резко увеличили число разведывательных полетов у границ России, сообщает Daily Mail, заявив об «экстраординарной» миссии.

    Британское командование 17 раз за месяц направляло два самолета-разведчика Rivet Joint для слежки за российской военной активностью. Основное внимание было уделено Калининградской области, пишет Daily Mail.

    Самолеты неоднократно кружили вокруг российского эксклава. Кроме того, авиация непрерывно патрулировала границы НАТО с Россией и Белоруссией в Прибалтике.

    В октябре количество вылетов выросло в четыре раза по сравнению с маем. «Использование такого изысканного актива позволяет предположить, что существовал особый запрос на информацию, на который мог ответить только Rivet Joint», – сообщил источник в сфере обороны.

    Министерство обороны Великобритании не прокомментировало цель операции. Эксперты полагают, что самолеты собирали данные российских систем связи для оценки возможной угрозы. Издание связывает действия авиации с заявлениями Москвы о защите Калининградской области от внешних угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности страны использовать все доступные виды вооружений в случае опасности для Калининградской области.

    В пятницу американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II около пяти часов патрулировал границы России в районе Калининградской области.

    Во вторник британский Boeing RC-135W Rivet Joint также выполнил патрулирование вблизи региона.

    В понедельник самолет-разведчик НАТО более пяти часов находился в районе Калининградской области.

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    12 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Британия ввела санкции против «Сибур холдинга» и «Восток ойл»

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Британии включили в антироссийский санкционный список ПАО «Сибур холдинг» и проект компании «Роснефть» «Восток ойл».

    О расширении санкционного перечня сообщило правительство Соединенного Королевства, передает ТАСС. Также под британские ограничения попали компании «Славнефть», «Кузбассразрезуголь», Сибирская угольная энергетическая компания и АО «НИПИгазпереработка».

    Кроме того, санкции введены против эмиратских компаний Forteza Trading, Novus Energy и Patera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Британия включила в антироссийские перечни 26 физических и юридических лиц.

    Британские власти ввели ограничения против 23 лиц и организаций.

    Летом Британия добавила в санкционный список семь российских банков и шесть судов.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Голибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    13 ноября 2026, 20:25 • Новости дня
    «Сибур» оценил влияние британских санкций на устойчивость компании

    «Сибур» исключил влияние британских санкций на устойчивость компании

    Tекст: Валерия Городецкая

    В нефтехимической компании «Сибур» заявили, что введенные Британией санкционные ограничения не повлияют на устойчивость предприятия.

    Британские санкции не окажут влияния на устойчивость «Сибура», передает ТАСС. В компании подчеркнули, что не ожидают негативных последствий, поскольку предприятие не работает в энергетической отрасли, не владеет недрами и не занимается добычей полезных ископаемых.

    Основная деятельность холдинга связана с разработкой и производством современных синтетических материалов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Британии включили в антироссийский санкционный список ПАО «Сибур холдинг» и проект «Восток ойл».

    В понедельник президент Владимир Путин высоко оценил организацию работы нефтехимической компании.

    В марте холдинг приостановил 6% производства в результате чрезвычайной ситуации на предприятии «Нижнекамскнефтехим».

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    13 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Секретный бункер Черчилля впервые открыли для посетителей

    Telegraph: В Британии открыли для посетителей секретный бункер Уинстона Черчилля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Неподалеку от британского Дувра впервые стал доступен для посетителей секретный бункер Уинстона Черчилля, построенный в 1940 году.

    Бункер Фэн-Бэй, оснащенный передовыми технологиями своего времени для наведения артиллерии и защиты Дуврского пролива, открылся для публики, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Telegraph.

    Как уточняет издание, в бункере находилось устройство управления огнем, помогавшее координировать артиллерийские операции. После Второй мировой войны объект забросили, а в 1970-х годах вход засыпали землей.

    Заново бункер обнаружили в 2017 году, после чего он стал предметом исследований Национального фонда Британии. Интерьер объекта почти не реставрировался: внутри сохранились командный пункт, краска, надписи на стенах, трубы и воздуховоды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о предназначении тайного бункера президента Франции Эммануэля Макрона для защиты от собственного народа.

    В субботу французский лидер получил в распоряжение тайный бункер под Парижем для эвакуации на случай захвата Елисейского дворца протестующими.

    Ранее под горами Колорадо обнаружили уникальный подземный объект для выживания высших чинов США при ядерной угрозе.

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    13 ноября 2026, 18:56 • Новости дня
    Масштабный сбой Microsoft затронул канцелярию премьера Британии

    The Times: Сбой Microsoft нарушил работу канцелярии премьера Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема и несколько правительственных ведомств столкнулись с проблемами из-за масштабного сбоя в работе сервисов американской корпорации Microsoft.

    Неполадки повлияли на работу министерств транспорта, юстиции и энергетики Соединенного Королевства, передает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

    Трудности с доступом к сервисам возникли в британских школах и полицейских участках по всей стране. Утром сбой нарушил деятельность парламента, судов, больниц и экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу последствия массового сбоя в работе сервисов Microsoft затронули министерства финансов, транспорта и образования Чехии.

     Правительственные ведомства и частные компании Японии столкнулись с серьезными перебоями из-за глобальных технических проблем.

    Глобальный сбой также затронул австралийскую контрразведку и федеральную полицию.

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    12 ноября 2026, 13:07 • Новости дня
    Аргентина пригрозила тюрьмой главе британской нефтяной компании

    The Guardian: Аргентина пригрозила тюрьмой главе нефтяной компании из Британии

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Аргентины пригрозили уголовным преследованием и тюремным сроком главе британской нефтяной компании Rockhopper Exploration Сэму Муди из-за бурения у Фолклендских островов.

    Об угрозах со стороны Буэнос-Айреса говорится в свидетельских показаниях, поданных Британией в Международный трибунал по морскому праву (Itlos), пишет The Guardian.

    Аргентина добивается от трибунала срочной приостановки бурения на шельфовом нефтяном проекте Sea Lion к северу от Фолклендских островов, который ведут Rockhopper Exploration и израильская Navitas. Буэнос-Айрес принял закон, криминализирующий проект.

    «Вплоть до 1 сентября 2026 года Аргентина писала мне и финансовому директору Rockhopper, лично угрожая нам уголовным преследованием, тюремным заключением и штрафами в соответствии со своим внутренним законодательством», – заявил Муди. В его заявлении также отмечается, что Аргентина на 20 лет запретила Navitas работать в стране и призывала банк Standard Chartered отказаться от участия в разработке месторождений на Фолклендах.

    В свою очередь Лондон на слушаниях на этой неделе заявил, что трибунал не обладает юрисдикцией в этом споре. Ожидается, что решение Itlos по заявлению Аргентины будет вынесено 28 ноября.

    Проект Sea Lion призван удвоить ВВП Фолклендских островов, обеспечив правительству территории увеличение доходов на 10,6 млрд долларов за время активной эксплуатации месторождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Международный трибунал ООН по морскому праву назначил слушания по жалобе Аргентины на Британию.

    В сентябре политолог Виктор Хейфец спрогнозировал отказ Лондона от выполнения аргентинского ультиматума по Фолклендам.

    Президент Аргентины Хавьер Милей потребовал от британских властей прекращения нефтяного проекта у спорных островов.

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    14 ноября 2026, 08:47 • Новости дня
    Италия отказала Германии в участии в проекте создания нового истребителя

    FT: Италия отклонила предложение Британии подключить ФРГ к проекту истребителя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто решительно выступил против полноценного участия Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS, настаивая на статусе наблюдателя для Берлина.

    Италия отклонила предложение Великобритании о полноценном участии Германии в проекте создания истребителей нового поколения FCAS. На встрече с британскими и японскими коллегами глава итальянского Минобороны Гуидо Крозетто настоял на предоставлении Берлину лишь статуса наблюдателя, пишет ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Правительство Японии также с осторожностью отнеслось к появлению нового партнера из-за возможных задержек в реализации программы. При этом власти ФРГ сочли предложение Рима неприемлемым и намерены добиваться полноправного участия в проекте, сообщил изданию анонимный немецкий чиновник.

    Идея привлечь Берлин к разработке боевого самолета обсуждалась в октябре на переговорах британского премьер-министра Энди Бернэма и канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Поиск новых вариантов начался после того, как летом из-за многолетних разногласий провалился совместный франко-германский проект по созданию европейского истребителя.

    Договоренность о разработке боевого самолета шестого поколения была достигнута Лондоном, Римом и Токио в декабре 2022 года в качестве альтернативы американским машинам. Ведущую роль в программе играют компании BAE Systems, Leonardo и Mitsubishi Heavy Industries.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Минобороны Борис Писториус разошлись во мнениях о выборе международных партнеров для разработки нового истребителя.

    Также в итальянском концерне Leonardo Лоренцо Мариани выразил готовность привлечь Германию к глобальной программе разработки боевого самолета нового поколения.

    Кроме того, Париж и Берлин приняли решение прекратить совместную разработку военного самолета нового поколения из-за непреодолимых разногласий между оборонными компаниями.

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    13 ноября 2026, 15:47 • Новости дня
    Генпрокуратура признала нежелательной британскую Eurovision Mission to Europe

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность британской неправительственной организации Eurovision Mission to Europe, собирающей деньги на нужды украинских войск.

    «По решению Генеральной прокуратуры Российской Федерации признана нежелательной деятельность организации Eurovision Mission to Europe», – сообщается на сайте ведомства.

    Отмечается, что организация была создана якобы для продвижения христианской веры и помощи нуждающимся, однако объявила о поддержке ВСУ. На ее сайте организован сбор средств для украинской армии, включая закупку автомобилей, бронежилетов и дронов.

    Представители Eurovision Mission to Europe сотрудничают с капелланами ВСУ и пропагандируют русофобские установки. Руководство организации призывает страны Запада предоставлять вооружение Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе базирующийся в Нью-Йорке фонд Crimean Tatar Foundation получил статус нежелательной организации.

    В конце прошлого года Генпрокуратура России запретила деятельность британской Equal Rights Trust.

    В феврале португальская неправительственная организация Associacao de russos livres была признана нежелательной за поддержку ВСУ.

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    12 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Из-за разлива нефти в Британии закрыли 18 пляжей

    В британском графстве Кент закрыли 18 пляжей из-за разлива нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти британского графства Кент закрыли 18 пляжей после обнаружения фрагментов нефтепродуктов на побережье.

    Следы загрязнения зафиксировали вдоль береговой линии на востоке графства Кент, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun. Специалисты предполагают, что фрагменты нефтепродуктов оказались на берегу в результате крупного разлива нефти неподалеку.

    Подходы к зонам отдыха временно перекрыли, а местным жителям посоветовали избегать прогулок в районе загрязнения.

    В настоящее время британские власти проводят расследование для установления точного источника разлива нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти эмирата Шарджа закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    В сентябре Роспотребнадзор выдал разрешения на открытие 115 пляжей в Анапе после устранения последствий разлива нефтепродуктов.

    Летом в Аравийском море произошел разлив топлива с терпящего бедствие судна.

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    13 ноября 2026, 15:06 • Новости дня
    Посол Британии заявил об отмывании российского капитала в Грузии

    Посол Великобритании Уорд заявил об отмывании российских денег в Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Посол Британии в Грузии Гаррет Уорд заявил об «определенных доказательствах» «перемещения и отмывания денег» в Грузии подсанкционного российского капитала, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В интервью business-media.ge британский дипломат, регулярно высказывающий противоречивые заявления в адрес грузинских властей, отметил, что «существовали определенные доказательства перемещения и отмывания российского капитала в виде криптовалюты в Грузии».

    По словам Уорда, «аналогичные случаи фиксировались в Центральной Азии».

    «Из-за санкций российский капитал ищет пути обхода и отмывания денег, в основном в виде криптовалюты. Мы увидели определенные доказательства и в Грузии», – заявил посол Великобритании.

    Он сообщил, что Лондон санкционировал несколько криптоплатформ, действующих в Грузии.

    При этом посол положительно оценил принятые властями Грузии меры против подозрительных криптосубъектов, «в том числе штрафы и уголовное преследование».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия раскритиковала Британию за введение санкций против лидеров Южной Осетии.



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    12 ноября 2026, 11:12 • Новости дня
    Британский производитель вооружений BAE Systems собрала заказы на 44 млрд долларов

    WSJ: Оборонная компания BAE Systems собрала заказы на 44 млрд долларов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Британская оборонная компания BAE Systems повысила прогноз по свободному денежному потоку на фоне роста объема заказов до 44 млрд долларов из-за геополитической напряженности.

    Производитель вооружений повысил прогноз свободного денежного потока во второй раз за год благодаря высокому спросу на военную технику на фоне геополитической напряженности, пишет The Wall Street Journal.

    В этом году портфель заказов предприятия достиг 44 млрд долларов по сравнению с 36 млрд долларов годом ранее.

    Свободный денежный поток компании в текущем году должен составить около 4 млрд долларов, хотя предыдущий прогноз превышал 2,7 млрд долларов. В корпорации пояснили, что новые ожидания учитывают выгоду от авансов, уже полученных от заказчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце европейский авиастроительный концерн Airbus запланировал обсудить с британской BAE Systems возможное присоединение к глобальной программе по созданию истребителя нового поколения GCAP. Летом украинский военно-промышленный комплекс договорился о лицензионной сборке британских гаубиц L119. В прошлом году завод BAE Systems в Британии впервые за 20 лет перешел на круглосуточную работу для восполнения острого дефицита боеприпасов.

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    13 ноября 2026, 22:02 • Новости дня
    Сотрудники британских судов объявили забастовку из-за низкой зарплаты

    Сотрудники судов Британии объявили забастовку из-за низкой зарплаты

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники британских судов по семейным делам и службы пробации проведут забастовку, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда.

    Британские сотрудники судов по семейным делам и работники службы пробации намерены провести забастовку в связи с низким уровнем оплаты и тяжелыми условиями труда, передает РИА «Новости» со ссылкой на отраслевой профсоюз Napo.

     Точные даты проведения протестной акции будут определены позднее.

    Недовольство сотрудников судебной системы вызвано тем, что работодатель предложил повысить зарплату лишь на 5% и отказался обсуждать вопрос снижения рабочей нагрузки. По данным профсоюза, реальные доходы его членов не увеличивались с 2010 года, оставаясь на уровне чуть выше минимальной оплаты труда.

    Дополнительное возмущение работников службы пробации вызывает рост нагрузки, связанный с реализацией правительственной программы досрочного освобождения заключенных, которая была введена для решения проблемы переполненных тюрем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудники американской нефтяной компании Apache на месторождениях в Северном море заявили о суточной забастовке из-за несогласия с размером заработной платы.

    Британский профсоюз Unite сообщил об акции нефтяников из-за отказа работодателя повысить зарплаты до уровня инфляции.

    В сентябре члены профсоюза Unite решили провести забастовку на заводе производителя алкоголя Diageo из-за планов руководства по сокращению рабочих мест.

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    13 ноября 2026, 10:13 • Новости дня
    Азербайджан и Британия подписали декларацию о стратегическом партнерстве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Энди Бернем подписали декларацию о повышении двусторонних отношений до уровня стратегического партнерства.

    Документ был подписан в рамках 9-го саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине, сообщает Anadolu.

    В рамках декларации стороны намерены укреплять сотрудничество в сферах обороны и безопасности с целью содействия региональному миру и стабильности.

    Документ предусматривает расширение и углубление двусторонних торговых и инвестиционных связей, содействие устойчивому экономическому росту, а также поддержку развития Среднего коридора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели переговоры на полях саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

    Во вторник правительства Азербайджана, Болгарии, Турции и Грузии подписали соглашение о поставках электроэнергии в Европу.

    В воскресенье Алиев выразил надежду на достижение конкретных результатов в процессе нормализации отношений с Арменией.

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    13 ноября 2026, 23:53 • Новости дня
    Силы безопасности ВВС США отреагировали на дроны над базой в Британии

    Tекст: Антон Антонов

    Силы безопасности ВВС США отреагировали на предполагаемую несанкционированную активность беспилотников над британской авиабазой Лейкенхит, сообщили в пресс-службе ВВС США.

    Личный состав, авиационная техника и инфраструктура не пострадали, передает РИА «Новости».

    «Вечером в пятницу сотрудники сил безопасности ВВС США отреагировали на предполагаемую несанкционированную активность беспилотников над авиабазой Королевских ВВС Лейкенхит», – заявил представитель американских ВВС.

    В пресс-службе добавили, что американские военные продолжают тесно взаимодействовать с британской стороной для обеспечения безопасности военнослужащих, гражданских специалистов, подрядчиков и членов их семей, а также призвали местных жителей сообщать властям о любой подозрительной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Соединенные Штаты ввели усиленные меры безопасности на авиабазах Милденхолл и Лейкенхит в Британии на фоне необычных перемещений американских военных самолетов.

    В начале месяца группа антивоенных активистов перекрыла въезд на британскую базу военно-воздушных сил Лейкенхит, используемую американскими военными для операций на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце Соединенные Штаты усилили меры безопасности на военных объектах в Европе из-за угрозы атаки иранских беспилотников.

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    12 ноября 2026, 11:02 • Новости дня
    ВМС Британии договорились запустить американский беспилотник с авианосца

    The War Zone: ВМС Британии договорились испытать дрон Talon Blue на авианосце

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВМС Великобритании генерал Гвин Дженкинс заявил о планах запустить перспективный реактивный беспилотник Talon Blue американской компании Northrop Grumman с палубы британского авианосца.

    Королевский военно-морской флот намерен провести летные испытания новейшего боевого беспилотного аппарата в 2027 году, пишет The War Zone.

    «Через два дня на этом авианосце я подпишу заявление о намерениях с нашими друзьями из Northrop Grumman по подготовке их демонстратора Talon к испытаниям в Королевском флоте в рамках проекта Vanquish», – заявил Дженкинс во время выступления на борту авианосца Prince of Wales.

    Предстоящие тесты позволят оценить безопасность и эффективность совместной работы беспилотной боевой авиации с существующим авиакрылом. Сам проект Vanquish направлен на отработку запуска и возвращения автономных платформ с авианосца без использования катапульт и аэрофинишеров.

    Британский флот уже имеет опыт запуска винтовых дронов с палуб авианосцев класса Queen Elizabeth, однако они значительно уступают по своим характеристикам реактивному аппарату Talon Blue. Американская корпорация Northrop Grumman позиционирует свой новый беспилотник как недорогую альтернативу более сложным системам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце единственный ледокол Королевского военно-морского флота Великобритании HMS Protector отбуксировали обратно в порт из-за неисправности двух двигателей.


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